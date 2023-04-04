Samsung Galaxy Z Flip 5'in render görüntüleri yayınlandı: Devasa kapak ekranı ile geliyor

Tam Boyutta Gör Mobil cihaz sektörüne yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Ice Universe, sosyal medya hesabında Galaxy Z Flip 5'in yüksek kaliteli render görüntülerini yayınladı. Böylelikle cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıktı.

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Paylaşılan görüntüler Samsung Galaxy Z Flip 5'in deyim yerindeyse "devasa" boyutta bir kapak ekranı içereceğini doğruluyor. Görünüşe bakılırsa cihaz benzer form faktörüne sahip mevcut modellerden çok daha büyük bir dış ekranla karşımıza çıkacak.

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Ağustos'ta geliyor

Daha önce Samsung Galaxy Z Flip 5'teki kapak ekranının Oppo Find N2 Flip'in ekranından daha büyük olacağı bildirilmişti. Güney Koreli devin yeni katlanabilir telefonunu Ağustos ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

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Samsung Galaxy Z Flip 5'in render görüntüleri yayınlandı