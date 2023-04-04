Samsung Galaxy Z Flip 5'in render görüntüleri yayınlandı: Devasa kapak ekranı ile geliyor

Paylaşılan görüntüler Samsung Galaxy Z Flip 5'in deyim yerindeyse "devasa" boyutta bir kapak ekranı içereceğini doğruluyor. Görünüşe bakılırsa cihaz benzer form faktörüne sahip mevcut modellerden çok daha büyük bir dış ekranla karşımıza çıkacak.
Ağustos'ta geliyor
Daha önce Samsung Galaxy Z Flip 5'teki kapak ekranının Oppo Find N2 Flip'in ekranından daha büyük olacağı bildirilmişti. Güney Koreli devin yeni katlanabilir telefonunu Ağustos ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı