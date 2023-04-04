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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Flip 5'in render görüntüleri yayınlandı: Devasa kapak ekranı ile geliyor

    Samsung'un Ağustos ayında tanıtmayı planladığı Galaxy Z Flip 5'in tasarımı netleşiyor. Güvenilir bir kaynak yeni nesil katlanabilir telefonun render görüntülerini paylaştı.
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    Samsung Galaxy Z Flip 5'in render görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Mobil cihaz sektörüne yönelik güvenilir sızıntıları ile tanıdığımız Ice Universe, sosyal medya hesabında Galaxy Z Flip 5'in yüksek kaliteli render görüntülerini yayınladı. Böylelikle cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağı ortaya çıktı.

    Paylaşılan görüntüler Samsung Galaxy Z Flip 5'in deyim yerindeyse "devasa" boyutta bir kapak ekranı içereceğini doğruluyor. Görünüşe bakılırsa cihaz benzer form faktörüne sahip mevcut modellerden çok daha büyük bir dış ekranla karşımıza çıkacak.

    Samsung Galaxy Z Flip 5'in render görüntüleri yayınlandı Tam Boyutta Gör

    Ağustos'ta geliyor

    Daha önce Samsung Galaxy Z Flip 5'teki kapak ekranının Oppo Find N2 Flip'in ekranından daha büyük olacağı bildirilmişti. Güney Koreli devin yeni katlanabilir telefonunu Ağustos ayında düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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