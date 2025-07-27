Honor, çift 200 MP kameraya sahip ilk telefonu piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Honor, sonbaharda tanıtılması beklenen Magic 8 ve Magic 8 Pro modellerinin ardından, dikkatleri üzerine çekecek yeni bir akıllı telefonla gündemde. Şirketin, dünyada ilk kez çift 200 megapiksel kameraya sahip bir cihaz üzerinde çalıştığı iddia ediliyor. Henüz resmiyet kazanmayan bu modelin “Magic 8 Ultra” adıyla anılması kuvvetle muhtemel. Eğer öyle olursa, Honor bu modeliyle Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 16 Ultra gibi devlerle doğrudan rekabete girecek.

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Kamera tarafında ise bir ana sensör ve periskop telefoto lensin birleşeceği tahmin ediliyor. Özellikle son dönemde öne çıkan 200 MP periskop lensli telefonlar düşünüldüğünde, Honor’un bu çift yapıdan nasıl bir sonuç çıkaracağı merak konusu. Şirketin daha önce geliştirdiği “Süper Zoom” algoritmaları, 100 kata kadar yapay zekâ destekli dijital yakınlaştırmayla ses getirmişti. Yeni modelde bu yeteneklerin daha da ileri taşınması bekleniyor.

Honor’un görüntüleme biriminin başındaki Luo Wei ise söylentilere net bir dille karşılık verdi. 1 inçlik sensör ya da çift lensli yapı iddialarını yalanladı ve markanın gösterişli çözümlerden çok, gerçekten işe yarayan teknolojilere odaklandığını belirtti. Ayrıca yapay zekânın katkısını artıran alanlara yatırım yaptıklarını ve bu yaklaşımla önümüzdeki yıllarda rakiplerine büyük fark atacaklarını iddia etti.

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Honor, çift 200 MP kameralı ilk telefonu piyasaya sürecek

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