Samsung Galaxy Z Fold 8 serisinde Wide dönemi bitiyor, Ultra geliyor

Tam Boyutta Gör Samsung’un 2026 yılında tanıtması beklenen yeni katlanabilir telefon serisiyle ilgili dikkat çekici bir marka değişikliği gündeme geldi. Son sızıntılara göre şirket, daha önce Galaxy Z Fold 8 Wide olarak anılan modeli doğrudan Galaxy Z Fold 8 adıyla piyasaya sürecek. Serinin üst segment modeli ise Galaxy Z Fold 8 Ultra ismini taşıyacak. İddialar doğru çıkarsa Samsung, son dönemde ortaya çıkan karmaşık isimlendirme yaklaşımından geri adım atmış olacak. Yeni modellerin Temmuz 2026’daki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılması beklenirken, lansmanın Londra’da gerçekleştirilebileceği de konuşuluyor.

Galaxy Z Fold 8 Ultra, donanım tarafında ayrışabilir

Sızıntılarda öne çıkan detaylardan biri, Galaxy Z Fold 8 Ultra modelinin standart sürüme göre belirgin donanım avantajlarıyla gelebileceği yönünde. Mevcut raporlara göre cihazda 5000 mAh kapasiteli daha büyük bir pil kullanılabilir. Bu kapasite artışı, özellikle geniş ekranlı katlanabilir telefonlarda kullanıcıların en çok eleştirdiği pil ömrü sorununa çözüm üretmeyi hedefliyor olabilir.

Kamera tarafında da iki model arasında belirgin ayrım yapılacağı konuşuluyor. Galaxy Z Fold 8 Ultra’nın özel bir telefoto lens içeren gelişmiş üçlü kamera sistemiyle geleceği iddia edilirken, standart Galaxy Z Fold 8 modelinin daha sade bir çift kamera kurulumuna sahip olabileceği belirtiliyor.

Her iki modelde de Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin kullanılacağı belirtiliyor. Henüz resmi teknik detaylar paylaşılmış değil ancak yeni nesil yonga setinin yapay zekâ destekli görevlerde daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi sunması bekleniyor.

Samsung’un ekran tarafında da bazı iyileştirmeler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Yeni nesil katlanabilir panellerin daha dayanıklı bir menteşe sistemiyle desteklenmesi ve ekran kırışıklığının azaltılması bekleniyor. Katlanabilir telefonların ilk nesillerinde en çok eleştirilen noktalardan biri, ekranın katlandığı bölgede oluşan belirgin izlerdi. Son yıllarda bu sorun büyük ölçüde azaltılmış olsa da üreticiler halen geleneksel düz ekran deneyimine yaklaşmaya çalışıyor. Galaxy Z Fold 8 serisinin de bu doğrultuda daha rafine bir kullanım deneyimi sunması hedefleniyor olabilir.

