Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 ilk kez bu kadar net görüldü

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Tam Boyutta Gör Samsung'un temmuz ayında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde yeni katlanabilir telefonlarına ilişkin sızıntılar hız kazandı. Ortaya çıkan yeni görseller Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Wide (veya Ultra olarak adlandırılması beklenen model) ile Galaxy Z Flip 8'in tasarımlarını ve resmi kılıf seçeneklerini gözler önüne serdi.

Geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8 tasarımı netleşiyor

Sızıntılara göre Samsung, bu yıl mevcut kitap tarzı katlanabilir tasarımın yanında daha geniş gövdeli, pasaport formunda yeni bir Galaxy Z Fold modeli hazırlıyor. Daha önce maket cihaz görüntüleriyle gündeme gelen bu tasarım, son paylaşılan kılıf görselleriyle birlikte şimdiye kadarki en net haliyle ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Görseller, ön ekrana yerleştirilen selfie kamerasını, arka tarafta ise çift kamera kurulumunu doğruluyor. Son dönemdeki iddialara göre Samsung'un isimlendirme stratejisinde de değişikliğe gitmesi bekleniyor. Buna göre geniş gövdeli modelin Galaxy Z Fold 8, klasik ve daha dar kitap formundaki modelin ise Galaxy Z Fold 8 Ultra adıyla piyasaya sürülebileceği öne sürülüyor.

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Önceki sızıntılara göre Galaxy Z Fold 8, 5,4 inç OLED dış ekran ve 7,6 inç OLED katlanabilir iç ekran ile gelecek. Her iki panelin de 120 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise optik görüntü sabitleme (OIS) ve PDAF destekli 50 MP geniş açılı ana kamera ile 50 MP ultra geniş açılı kamera yer alacak. Dış ve iç ekranlarda ise 10 MP çözünürlüklü birer ön kamera bulunacağı ifade ediliyor. Cihazın enerji ihtiyacını ise 4.800 mAh kapasiteli batarya karşılayacak.

Galaxy Z Flip 8 mevcut tasarımı koruyor

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görseller, Galaxy Z Flip 8'in tasarım açısından Galaxy Z Flip 7'ye oldukça benzer bir görünüm sunacağını gösteriyor. Katlanabilir modelin 4,1 inç büyüklüğünde, 1.048 x 940 piksel çözünürlüklü OLED kapak ekranı ve QHD+ çözünürlüklü 6,9 inç OLED katlanabilir ana ekran ile gelmesi bekleniyor.

Kamera sistemi ve batarya kapasitesinin ise önceki nesil Galaxy Z Flip 7 ile büyük ölçüde aynı kalacağı belirtiliyor.

Tanıtım tarihi yaklaşıyor

Sızıntılar Samsung'un hazırladığı resmi aksesuarları da ortaya çıkardı. Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Wide için silikon, şeffaf plastik ve aramid fiber olmak üzere farklı kılıf seçenekleri hazırlanıyor. Aramid fiber modellerin siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacağı ve entegre stand taşıyacağı görülüyor. Silikon kılıfların ise manyetik halka sayesinde kablosuz şarj desteğiyle uyumlu olması bekleniyor.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı belirtiliyor. Burada yeni Galaxy Watch modellerini de göreceğiz.

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Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ilk kez bu kadar net görüldü

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