Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 ilk kez bu kadar net görüldü

    Samsung'un temmuzdaki Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde yeni katlanabilir telefonları sızdırıldı. Geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8'in tasarımı ilk kez bu kadar net ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ilk kez bu kadar net görüldü Tam Boyutta Gör
    Samsung'un temmuz ayında düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliği öncesinde yeni katlanabilir telefonlarına ilişkin sızıntılar hız kazandı. Ortaya çıkan yeni görseller Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Wide (veya Ultra olarak adlandırılması beklenen model) ile Galaxy Z Flip 8'in tasarımlarını ve resmi kılıf seçeneklerini gözler önüne serdi.

    Geniş ekranlı Galaxy Z Fold 8 tasarımı netleşiyor

    Sızıntılara göre Samsung, bu yıl mevcut kitap tarzı katlanabilir tasarımın yanında daha geniş gövdeli, pasaport formunda yeni bir Galaxy Z Fold modeli hazırlıyor. Daha önce maket cihaz görüntüleriyle gündeme gelen bu tasarım, son paylaşılan kılıf görselleriyle birlikte şimdiye kadarki en net haliyle ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ilk kez bu kadar net görüldü Tam Boyutta Gör
    Görseller, ön ekrana yerleştirilen selfie kamerasını, arka tarafta ise çift kamera kurulumunu doğruluyor. Son dönemdeki iddialara göre Samsung'un isimlendirme stratejisinde de değişikliğe gitmesi bekleniyor. Buna göre geniş gövdeli modelin Galaxy Z Fold 8, klasik ve daha dar kitap formundaki modelin ise Galaxy Z Fold 8 Ultra adıyla piyasaya sürülebileceği öne sürülüyor.

    Önceki sızıntılara göre Galaxy Z Fold 8, 5,4 inç OLED dış ekran ve 7,6 inç OLED katlanabilir iç ekran ile gelecek. Her iki panelin de 120 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor.

    Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ilk kez bu kadar net görüldü Tam Boyutta Gör
    Telefonun gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacağı belirtiliyor. Kamera tarafında ise optik görüntü sabitleme (OIS) ve PDAF destekli 50 MP geniş açılı ana kamera ile 50 MP ultra geniş açılı kamera yer alacak. Dış ve iç ekranlarda ise 10 MP çözünürlüklü birer ön kamera bulunacağı ifade ediliyor. Cihazın enerji ihtiyacını ise 4.800 mAh kapasiteli batarya karşılayacak.

    Galaxy Z Flip 8 mevcut tasarımı koruyor

    Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 ilk kez bu kadar net görüldü Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan görseller, Galaxy Z Flip 8'in tasarım açısından Galaxy Z Flip 7'ye oldukça benzer bir görünüm sunacağını gösteriyor. Katlanabilir modelin 4,1 inç büyüklüğünde, 1.048 x 940 piksel çözünürlüklü OLED kapak ekranı ve QHD+ çözünürlüklü 6,9 inç OLED katlanabilir ana ekran ile gelmesi bekleniyor.

    Kamera sistemi ve batarya kapasitesinin ise önceki nesil Galaxy Z Flip 7 ile büyük ölçüde aynı kalacağı belirtiliyor.

    Tanıtım tarihi yaklaşıyor

    Sızıntılar Samsung'un hazırladığı resmi aksesuarları da ortaya çıkardı. Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Wide için silikon, şeffaf plastik ve aramid fiber olmak üzere farklı kılıf seçenekleri hazırlanıyor. Aramid fiber modellerin siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacağı ve entegre stand taşıyacağı görülüyor. Silikon kılıfların ise manyetik halka sayesinde kablosuz şarj desteğiyle uyumlu olması bekleniyor.

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı belirtiliyor. Burada yeni Galaxy Watch modellerini de göreceğiz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Skoda tarihinin en büyüğü: Elektrikli Peaq

    Profil resmi
    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

    Profil resmi
    funky soul 3 gün önce

    thanks

    Profil resmi
    enreka_tr 4 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    caddebostan plajı yorumlar en iyi elektro şok cihazı bmw 316i yorumlar dizel araba vurdurulur mu abd halka arz nasıl alınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A56 5G
    Samsung Galaxy A56 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 &#231;ipli 13 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 çipli 13 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum