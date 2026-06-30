Samsung Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 ilk kez bu kadar net görüldü

Sızıntılara göre Samsung, bu yıl mevcut kitap tarzı katlanabilir tasarımın yanında daha geniş gövdeli, pasaport formundayeni bir Galaxy Z Fold modeli hazırlıyor. Daha önce maket cihaz görüntüleriyle gündeme gelen bu tasarım, son paylaşılan kılıf görselleriyle birlikte şimdiye kadarki en net haliyle ortaya çıktı.
Önceki sızıntılara göre Galaxy Z Fold 8, 5,4 inç OLED dış ekran ve 7,6 inç OLED katlanabilir iç ekran ile gelecek. Her iki panelin de 120 Hz yenileme hızını desteklemesi bekleniyor.
Galaxy Z Flip 8 mevcut tasarımı koruyor
Kamera sistemi ve batarya kapasitesinin ise önceki nesil Galaxy Z Flip 7 ile büyük ölçüde aynı kalacağı belirtiliyor.
Tanıtım tarihi yaklaşıyor
Sızıntılar Samsung'un hazırladığı resmi aksesuarları da ortaya çıkardı. Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Fold 8 Wide için silikon, şeffaf plastik ve aramid fiber olmak üzere farklı kılıf seçenekleri hazırlanıyor. Aramid fiber modellerin siyah, kırmızı ve mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulacağı ve entegre stand taşıyacağı görülüyor. Silikon kılıfların ise manyetik halka sayesinde kablosuz şarj desteğiyle uyumlu olması bekleniyor.
Samsung'un yeni katlanabilir telefonlarını 22 Temmuz'da düzenlenmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtacağı belirtiliyor. Burada yeni Galaxy Watch modellerini de göreceğiz.
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş