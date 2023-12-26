Gamesir uygun fiyatlı mobil kontrolcüsünü duyurdu

Tam Boyutta Gör Ülkemizde de orta ve üst seviye mobil oyun aksesuarlarının beğenilen ismi Gamesir, bütçesini düşünenlere yönelik yeni bir mobil kontrolcü tanıttı. Gamesir X2s fiyatına göre önemli avantajlar sunuyor.

Gamesir X2s özellikleri ve fiyatı

Gamesir X2s mobil kontrolcü Nintendo Switch gibi el konsollarının hissiyatını yaşatmayı amaçlıyor. 256 seviyeli tetik tuşları olan kontrolcü, elektromanyetik indüksiyon sayesinde JH16 joystick kolunun drift yaşamasını engelliyor. Joystick 5 milyon döngüye sahip.

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Type-C ile akıllı telefonlara bağlanan kontrolcü Android, iOS ve HarmonyOS ile uyumlu. 168 milimetreye kadar telefon takılabiliyor. Ayrıca katlanabilir akıllı telefonları da rahat bir şekilde kavrayabiliyor.

Uygulama üzerinden tuşların hassasiyetleri ayarlanabiliyor. Android ve iOS tarafında pek çok oyun yerleşik olarak uyum sağlamış durumda. Ayrıca bulut oyun servisleriyle de uyumlu. Gamesir X2s mobil kontrolcü 28$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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