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    Gamesir uygun fiyatlı mobil kontrolcüsünü duyurdu

    Gamesir X2s mobil kontrolcü hassas tetik tuşları ve optimize edilebilir joystick ile oyunculara Nintendo Switch tarzında bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.        
    Gamesir X2s Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de orta ve üst seviye mobil oyun aksesuarlarının beğenilen ismi Gamesir, bütçesini düşünenlere yönelik yeni bir mobil kontrolcü tanıttı. Gamesir X2s fiyatına göre önemli avantajlar sunuyor.

    Gamesir X2s özellikleri ve fiyatı

    Gamesir X2s mobil kontrolcü Nintendo Switch gibi el konsollarının hissiyatını yaşatmayı amaçlıyor. 256 seviyeli tetik tuşları olan kontrolcü, elektromanyetik indüksiyon sayesinde JH16 joystick kolunun drift yaşamasını engelliyor. Joystick 5 milyon döngüye sahip.

    Type-C ile akıllı telefonlara bağlanan kontrolcü Android, iOS ve HarmonyOS ile uyumlu. 168 milimetreye kadar telefon takılabiliyor. Ayrıca katlanabilir akıllı telefonları da rahat bir şekilde kavrayabiliyor.

    Uygulama üzerinden tuşların hassasiyetleri ayarlanabiliyor. Android ve iOS tarafında pek çok oyun yerleşik olarak uyum sağlamış durumda. Ayrıca bulut oyun servisleriyle de uyumlu. Gamesir X2s mobil kontrolcü 28$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 5 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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