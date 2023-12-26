Gamesir uygun fiyatlı mobil kontrolcüsünü duyurdu

Gamesir X2s özellikleri ve fiyatı
Gamesir X2s mobil kontrolcü Nintendo Switch gibi el konsollarının hissiyatını yaşatmayı amaçlıyor. 256 seviyeli tetik tuşları olan kontrolcü, elektromanyetik indüksiyon sayesinde JH16 joystick kolunun drift yaşamasını engelliyor. Joystick 5 milyon döngüye sahip.
Type-C ile akıllı telefonlara bağlanan kontrolcü Android, iOS ve HarmonyOS ile uyumlu. 168 milimetreye kadar telefon takılabiliyor. Ayrıca katlanabilir akıllı telefonları da rahat bir şekilde kavrayabiliyor.
Uygulama üzerinden tuşların hassasiyetleri ayarlanabiliyor. Android ve iOS tarafında pek çok oyun yerleşik olarak uyum sağlamış durumda. Ayrıca bulut oyun servisleriyle de uyumlu. Gamesir X2s mobil kontrolcü 28$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.