Apple Store'da, çizilen iPhone 17 Pro'lar için yeni önlem

Tam Boyutta Gör Apple, mağazada sergilenen yeni iPhone modellerinin bazılarında çizikler görüldüğüne dair şikayetlerin ardından önlem aldı. Şirket, MagSafe şarj standlarına koruyucu bir silikon halka ekledi.

Bu hamle, Apple'ın geçen ay mağazalarında MagSafe şarj cihazlarının iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te çiziklere neden olduğunu onaylamasının ardından geldi. iPhone Air modellerinde de çizikler görüldüğüne dair şikayetler vardı.

Apple, iPhone 17 Pro'nun çizilme iddialarına cevap verdi 1 hf. önce eklendi

MagSafe standları değiştirildi

Apple, özellikle iPhone 17 Pro modellerde dikkat çeken çiziklerin kalıcı olmadığını, malzeme aktarımından kaynaklı olduğunu ve temizleyerek kolayca çıkarılabileceğini belirtmişti. Mağazalarda kullanılan eski MagSafe şarj cihazlarının yeni modellerle değiştirildiği bildirildi. Muhtemelen yeni silikon halka, şarj cihazının alüminyumu ile telefonun arkası arasında koruyucu bir tabaka görevi görüyor. Bu değişiklik, tamamen farklı malzemeler kullanılarak yeni şarj cihazları üretilene kadar geçici bir önlem olarak görülüyor.

Apple’a göre yeni iPhone’lar her zamankinden daha dayanıklı. iPhone 17, ilk kez hem ön hem de arka tarafta Apple'ın tescilli Ceramic Shield camını kullanıyor. Ekran da Apple’ın çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı olduğunu iddia ettiği Ceramic Shield 2 ile korunuyor. Ancak, önemli olan gerçek kullanıcı deneyimi ve görüntülere bakılırsa yeni iPhone’lar, önceki modellerden daha hassas yapıda.

