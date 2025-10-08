Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Store'da, çizilen iPhone 17 Pro'lar için yeni önlem

    Kullanıcılar, Apple Store'daki iPhone 17 ve iPhone Air demo cihazlarının arkalarında çizik belirtileri fark edince "scratchgate" tartışması ortaya çıktı. Apple, bunun için mağazalarında önlem aldı.

    iphone 17 pro çizilme apple store önlem Tam Boyutta Gör
    Apple, mağazada sergilenen yeni iPhone modellerinin bazılarında çizikler görüldüğüne dair şikayetlerin ardından önlem aldı. Şirket, MagSafe şarj standlarına koruyucu bir silikon halka ekledi.

    Bu hamle, Apple'ın geçen ay mağazalarında MagSafe şarj cihazlarının iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'te çiziklere neden olduğunu onaylamasının ardından geldi. iPhone Air modellerinde de çizikler görüldüğüne dair şikayetler vardı.

    MagSafe standları değiştirildi

    Apple, özellikle iPhone 17 Pro modellerde dikkat çeken çiziklerin kalıcı olmadığını, malzeme aktarımından kaynaklı olduğunu ve temizleyerek kolayca çıkarılabileceğini belirtmişti. Mağazalarda kullanılan eski MagSafe şarj cihazlarının yeni modellerle değiştirildiği bildirildi. Muhtemelen yeni silikon halka, şarj cihazının alüminyumu ile telefonun arkası arasında koruyucu bir tabaka görevi görüyor. Bu değişiklik, tamamen farklı malzemeler kullanılarak yeni şarj cihazları üretilene kadar geçici bir önlem olarak görülüyor.

    Apple’a göre yeni iPhone’lar her zamankinden daha dayanıklı. iPhone 17, ilk kez hem ön hem de arka tarafta Apple'ın tescilli Ceramic Shield camını kullanıyor. Ekran da Apple’ın çizilmelere karşı 3 kat daha dayanıklı olduğunu iddia ettiği Ceramic Shield 2 ile korunuyor. Ancak, önemli olan gerçek kullanıcı deneyimi ve görüntülere bakılırsa yeni iPhone’lar, önceki modellerden daha hassas yapıda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    penceresiz banyo havalandirma elf mi castrol mü dq200 şanzıman ruxim nedir 3 numara saç efekti

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OnePlus 12R
    OnePlus 12R
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum