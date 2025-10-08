Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro'nun turuncu rengiyle gelebilir

Maket (Dummy) modeller, genellikle aksesuar üreticileri için lansmandan önce üretilir, renkler sonradan değişebilir. Samsung, telefonun gelecek yılın başlarında resmi tanıtımından önce renk yelpazesini ayarlayabilir. Geleneksel olarak gümüş veya gri tonları Ultra serisinin bir parçasıyken, turuncu veya altın gibi cesur renkler bazen sınırlı veya ülkeye özgü seçenekler olarak karşımıza çıkıyor.
Samsung, Galaxy S26 Ultra'yı turuncu renkte sunarsa, Apple’ı kopyaladığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalacaktır ki şimdiden tepkiler gelmeye başladı.
Tasarımda farklı edilebilir ufak değişiklikler
Sızdırılan görsel, Galaxy S26 Ultra'nın renk seçeneklerinin yanı sıra tasarım detaylarını (daha yuvarlak kenarlar ve daha belirgin kamera adası) ortaya çıkarıyor. Samsung'un bir sonraki amiral gemisi, tasarımda fark edilir bir değişim sunacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy S26 Ultra'nın yanı sıra Galaxy S26 Pro ve Galaxy S26 Edge modellerini 2026 Ocak ayında piyasaya sürecek.
