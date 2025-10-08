Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Galaxy S26 Ultra, iPhone 17 Pro'nun turuncu rengiyle gelebilir

    Galaxy S26 Ultra'nın maket modelleri paylaşıldı; arka tasarım ve renkler ortaya çıktı. Cihaz, Apple'ın iPhone 17 Pro'larda kozmik turuncu olarak adlandırdığı yeni renk seçeneğiyle gelebilir.

    Samsung Galaxy S26 Ultra renkleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 Ultra'nın maket modeli, üç renk seçeneğiyle ortaya çıktı. Görselde cihaz gümüş, turuncu ve altın renkte görünüyor. Parlak turuncu model, Apple’ın iPhone 17 Pro Max ve 17 Pro modelinde sunduğu kozmik turuncu renge benzetmesiyle internette tartışmalara yol açtı.

    Maket (Dummy) modeller, genellikle aksesuar üreticileri için lansmandan önce üretilir, renkler sonradan değişebilir. Samsung, telefonun gelecek yılın başlarında resmi tanıtımından önce renk yelpazesini ayarlayabilir. Geleneksel olarak gümüş veya gri tonları Ultra serisinin bir parçasıyken, turuncu veya altın gibi cesur renkler bazen sınırlı veya ülkeye özgü seçenekler olarak karşımıza çıkıyor.

    Samsung, Galaxy S26 Ultra'yı turuncu renkte sunarsa, Apple’ı kopyaladığı gerekçesiyle eleştirilere maruz kalacaktır ki şimdiden tepkiler gelmeye başladı.

    Tasarımda farklı edilebilir ufak değişiklikler

    Sızdırılan görsel, Galaxy S26 Ultra’nın renk seçeneklerinin yanı sıra tasarım detaylarını (daha yuvarlak kenarlar ve daha belirgin kamera adası) ortaya çıkarıyor. Samsung’un bir sonraki amiral gemisi, tasarımda fark edilir bir değişim sunacak gibi görünüyor. Samsung Galaxy S26 Ultra’nın yanı sıra Galaxy S26 Pro ve Galaxy S26 Edge modellerini 2026 Ocak ayında piyasaya sürecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Avrupa'nın en ucuz elektrikli otomobili olmaya aday: Dacia Hipster

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yurtdışı tablet triger kayışı ömrü lisede eşit ağırlık okuyup sayısal bölüm seçebilir mi peugeot 2008 start stop kapatma boy uzatma ameliyatı olanlar yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum