Akıllı telefonlarla tuşlu telefonları birleştiren HMD Touch 4G tanıtıldı

HMD Touch 4G, 3.2 inç büyüklüğünde TFT LCD ekrana sahip. Gücünü Unisoc T127 işlemcisinden alan telefon, 64 MB RAM ve 128 MB dahili depolama ile geliyor. Ayrıca microSD kart ile 32 GB’a kadar hafıza genişletme imkanı da mevcut. Ön tarafta 0.3 MP, arka tarafta ise flaş destekli 2 MP kamera bulunuyor. 1.950 mAh batarya ise tek şarjla yaklaşık 30 saate kadar kullanım süresi vadediyor.
HMD Touch 4G, Hindistan’da 48 dolar fiyattan satışa sunuluyor.
HMD Touch 4G özellikleri
- Ekran: 3.2 inç, 240 x 320 piksel, TFT LCD
- İşlemci: Unisoc T127
- Arka kamera: 2 MP
- Ön kamera: 0.3 MP
- Bellek: 64 MB RAM
- Depolama: 128 MB
- Batarya: 1.950 mAh
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS, FM radyo
- İşletim sistemi: RTOS Touch
- Boyut ve ağırlık: 102.3 x 61.9 x 10.9 mm, 100 gr
