Akıllı telefonlarla tuşlu telefonları birleştiren HMD Touch 4G tanıtıldı

Tam Boyutta Gör HMD, klasik tuşlu telefonlarla akıllı telefonlar arasında köprü kuran yeni "hibrit telefon"unu tanıttı. HMD Touch 4G isimli model, tuşlu telefonların kompakt boyutlarını ve uygun fiyatını, akıllı telefonların dokunmatik ekranı ve işlevselliğiyle birleştiriyor.

HMD Touch 4G, 3.2 inç büyüklüğünde TFT LCD ekrana sahip. Gücünü Unisoc T127 işlemcisinden alan telefon, 64 MB RAM ve 128 MB dahili depolama ile geliyor. Ayrıca microSD kart ile 32 GB’a kadar hafıza genişletme imkanı da mevcut. Ön tarafta 0.3 MP, arka tarafta ise flaş destekli 2 MP kamera bulunuyor. 1.950 mAh batarya ise tek şarjla yaklaşık 30 saate kadar kullanım süresi vadediyor.

Tam Boyutta Gör RTOS Touch işletim sistemi üzerinde çalışan cihaz, bulut tabanlı servisler üzerinden hava durumu, haberler, Express Chat uygulaması, mesajlaşma ve görüntülü arama gibi çeşitli hizmetlere erişim sunuyor.

HMD Touch 4G, Hindistan’da 48 dolar fiyattan satışa sunuluyor.

HMD Touch 4G özellikleri

Ekran: 3.2 inç, 240 x 320 piksel, TFT LCD

3.2 inç, 240 x 320 piksel, TFT LCD İşlemci: Unisoc T127

Unisoc T127 Arka kamera: 2 MP

2 MP Ön kamera: 0.3 MP

0.3 MP Bellek: 64 MB RAM

64 MB RAM Depolama: 128 MB

128 MB Batarya: 1.950 mAh

1.950 mAh Bağlantı : Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS, FM radyo

: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, USB-C, GPS, FM radyo İşletim sistemi : RTOS Touch

: RTOS Touch Boyut ve ağırlık: 102.3 x 61.9 x 10.9 mm, 100 gr

