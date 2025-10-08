Giriş
    Akıllı telefon kutularından şarj kablosu da mı kalkıyor?

    Üreticiler mobil cihaz kutularından ne kadar aksesuar eksiltebilirse çevreye o kadar faydalı gözüyle baktığı için yakın zamanda şarj kablosu da listeden çıkarılabilir.

    Telefon Tam Boyutta Gör
    İlk dönemlerinde akıllı telefon kutularında kablolu kulaklıktan, şarj kablosuna ve şarj adaptörüne kadar dolu dolu aksesuar hediyeleri yer alırdı. Bugün geldiğimiz noktada ise adaptör ve kulaklık kutudan çıkmış durumda. Kablo ise son dönemlerini yaşıyor. 

    Akıllı telefon kutularında yeni dönem

    Apple ile başlayan yeni trendde üreticiler doğanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla önce kulaklıkları sonra da şarj adaptörünü kutudan çıkarmıştı. Sony Xperia 10 VII akıllı telefon sahipleri kutuda kablonun da yer almadığını raporluyor. Sadece kullanım kılavuzu çıkıyor. 

    Sony artık global çapta yaygın satış yapan bir marka olmaktan çıktı ancak bunun yeni bir trend haline gelmesinden endişe ediliyor. Apple da AirPods 4 ve AirPods Pro 3 kulaklıkların kutusundan kabloyu kaldırmıştı. 

    Kısa vadede bu politikaların işe yaradığı görülse de tüketiciler bu kez kablo, adaptör gibi aksesuarları full olarak sunan üreticilere yöneliyor ve kaçınılmak istenen çevre kirliliği yine ve hatta daha fazla yaşanmış oluyor. 
     

