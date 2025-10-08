Akıllı telefon kutularından şarj kablosu da mı kalkıyor?

Akıllı telefon kutularında yeni dönem
Apple ile başlayan yeni trendde üreticiler doğanın korunmasına katkı sağlamak amacıyla önce kulaklıkları sonra da şarj adaptörünü kutudan çıkarmıştı. Sony Xperia 10 VII akıllı telefon sahipleri kutuda kablonun da yer almadığını raporluyor. Sadece kullanım kılavuzu çıkıyor.
Sony artık global çapta yaygın satış yapan bir marka olmaktan çıktı ancak bunun yeni bir trend haline gelmesinden endişe ediliyor. Apple da AirPods 4 ve AirPods Pro 3 kulaklıkların kutusundan kabloyu kaldırmıştı.
Kısa vadede bu politikaların işe yaradığı görülse de tüketiciler bu kez kablo, adaptör gibi aksesuarları full olarak sunan üreticilere yöneliyor ve kaçınılmak istenen çevre kirliliği yine ve hatta daha fazla yaşanmış oluyor.
