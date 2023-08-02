Base blok zinciri faaliyete geçti, milyon dolarlık soygunlar havada uçuyor

Tam Boyutta Gör Coinbase borsasının blok zinciri Base bir süredir test sürecindeydi ancak geçen hafta ani bir şekilde ana ağa geçiş yapıldı. Geliştiriciler henüz ilk aşamada olması nedeniyle kullanıcıları uyarsa da kısa yoldan zengin olmak isteyenler adeta ağa hücum etti. Soygunlar da peş peşe geldi.

Base ağı nedir?

Ethereum ağına düşük maliyetli ve geliştirici dostu bir Seviye 2 yaklaşımı olarak ortaya çıkan Base projesi daha ilk günden mağduriyet yaşatmaya başladı. Ağın popüler memecoin projesi Bald, milyon dolarlarla buhar oldu.

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Base ağının tanınması ve ilgi görmesindeki en büyük etkenlerden olan Bald, pek çok fenomen tarafından da paylaşıldı. 80 milyon dolar civarında bir pazar değerine ulaşan Bald projesinde geliştirici 30 milyon dolarlık likiditeyi çekince olanlar oldu.

Farklı kategorilere bölüştürme ve likidite yenileme gibi bahaneler uyduran geliştirici, projenin sıfırlanmasına neden oldu. Haliyle mağdur, yine zengin olma hayalindeki yatırımcı oldu. Hatta bazı hesaplar Bald geliştiricisinin doğrudan FTX eski patronu SBF ile ilişkili olduğunu iddia etti.

Henüz bir tarama ve doğrulama aracı olmadığı için Base ağı sahte proje kaynıyor. Üç-beş ne koparsam mantığı ile dolandırıcılar gariban yatırımcı aramaya başladı. Sayısız proje sahte veya bal küpü yani satış yapmaya izin vermiyor. Rugpull olan projelerin haddi hesabı yok. Diğer taraftan resmi olarak açılmadığı için Base ağına para gönderilebiliyor ancak kesinlikle başka ağlara para transfer edilemiyor. Bununla ilgili de sayısız sahte köprü projesi ortaya çıktı.

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Base ağını kullananlar dikkat, dolandırıcı kaynıyor