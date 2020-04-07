Garenta'dan araç kiralamada sağlık çalışanlarına yüzde 60 indirim

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Koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok şirket kendi faaliyet alanına bağlı olarak sağlık çalışanlarına farklı imkanlar sunmaya çalışıyor. Bu kapsam da bir adım da araç kiralama şirketi Garenta’dan geldi.

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Garenta, günlük araç kiralama operasyonunu gerçekleştirdiği Garenta DAY markası altında faaliyet gösteren tüm şubelerinin katılımıyla sağlık çalışanlarına özel olarak yüzde 60 indirim uygulayacağını açıkladı.

30 Nisan tarihine kadar geçerli olan indirimden yararlanmak isteyenlerin, sağlık çalışanı olduklarına dair belgelerini araç kiralamak istedikleri Garenta DAY şubelerine ibraz etmelerinin yeterli olacağı kaydedildi.

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Şirket, koronavirüsle ilgili alınan önlemler çerçevesinde kiralamadan dönen her aracı temizleyip en çok temas edilen alanları bakteri ve virüslere karşı antiseptik ürünlerle dezenfekte ettiklerini açıkladı. Ayrıca, çalışanların ve müşterilerin sağlığının korunması amacıyla şubelerde de nano gümüş teknolojisiyle dezenfektasyon yapıldığı da bildirildi.

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