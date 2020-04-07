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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Garenta'dan araç kiralamada sağlık çalışanlarına yüzde 60 indirim

    Araç kiralama şirketi Garenta, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına kısa dönem araç kiralamada yüzde 60 indirim sunacaklarını açıkladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Garenta'dan araç kiralamada sağlık çalışanlarına yüzde 60 indirim
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    Koronavirüsle mücadele kapsamında pek çok şirket kendi faaliyet alanına bağlı olarak sağlık çalışanlarına farklı imkanlar sunmaya çalışıyor. Bu kapsam da bir adım da araç kiralama şirketi Garenta’dan geldi.

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    Garenta, günlük araç kiralama operasyonunu gerçekleştirdiği Garenta DAY markası altında faaliyet gösteren tüm şubelerinin katılımıyla sağlık çalışanlarına özel olarak yüzde 60 indirim uygulayacağını açıkladı.

    30 Nisan tarihine kadar geçerli olan indirimden yararlanmak isteyenlerin, sağlık çalışanı olduklarına dair belgelerini araç kiralamak istedikleri Garenta DAY şubelerine ibraz etmelerinin yeterli olacağı kaydedildi.

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    Şirket, koronavirüsle ilgili alınan önlemler çerçevesinde kiralamadan dönen her aracı temizleyip en çok temas edilen alanları bakteri ve virüslere karşı antiseptik ürünlerle dezenfekte ettiklerini açıkladı. Ayrıca, çalışanların ve müşterilerin sağlığının korunması amacıyla şubelerde de nano gümüş teknolojisiyle dezenfektasyon yapıldığı da bildirildi.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sergengüney 1 gün yeni yorumcu en beğenilen
    şu indirimi filan bırakın da. Şu virüs filan bitince herşey normale döndüğü zaman. Sağlık çalışanlarını dövmeyin yeter be kardeşim
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    hsn_33 (hasan erkan) 13 sa.
    Adamların izni yok bişeyi yok araba kiralayıp ne yapsın. Biraz duyar kasmışlar bence
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    aslanulaş 14 sa. yeni yorumcu
    fiyatı yüksek söyleyip indirim yapmasınlar . yine aynı hesaba getirenler var böyle indirim diyerek
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    alemburda34 1 gün
    Türk Telekom'un bi ara %50 indirimi vardı indirim yapıyorlardı daha pahalıya geliyordu valla araç kiralama şirketlerinin indirimimi tövbe.
    Belediyelerin binlerce hizmet aracı var şuan birçoğu kullanılmıyor geçici olarak tahsis edilsin sağlık bakanlığına ne olacak.
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    sergengüney 1 gün yeni yorumcu en beğenilen
    şu indirimi filan bırakın da. Şu virüs filan bitince herşey normale döndüğü zaman. Sağlık çalışanlarını dövmeyin yeter be kardeşim
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