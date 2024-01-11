BYD'nin lüks markası YangWang, U7 elektrikli sedanını duyurdu

YangWang, 2023'ün başlarında BYD'nin lüks otomobil markası olarak tanıtıldı. Marka, şu anda Çin'de ilk modeli olan YangWang U8 arazi aracını satıyor. Markanın ikinci modeli ise Aralık 2023'te Çin'de satış lisansı başvurusunda bulunan YangWang U9 elektrikli spor otomobil.
YangWang U7, firmanın üçüncü modeli olacak. 0,195 Cd sürtünme katsayısına sahip olacağı açıklanan otomobil, Xiaomi SU7 ile birlikte en aerodinamik binek otomobil olacak.
YangWang U7'nin detayları
Arka kısımda boydan boya uzanan stop lambası ünitesi ve sportif bir arka difüzör bulunuyor. Yan tarafta ise gizli kapı kolları ilk bakışta dikkati çekiyor.
YangWang U7'nin güç seçenekleri hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. YangWang temsilcileri onu NEV (yeni enerjili araç) sedan olarak adlandırdığından U8 SUV'a benzer şekilde menzil arttırıcı içten yanmalı bir motor opsiyonuna sahip olma ihtimali var. Ancak U7'nin 4 elektrik motoruna sahip olacağı kesin. 140 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak araç hakkında açıklanan bilgiler şimdilik bunlar.
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.