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    Anlık Bildirim

    BYD'nin lüks markası YangWang, U7 elektrikli sedanını duyurdu

    BYD'nin lüks otomobil markası YangWang, U7 isimli sedanının duyurusunu yaptı. 4 motoruyla 1000 beygirin üzerinde güce sahip olacak otomobil, 140 bin dolar fiyattan satışa sunulacak.
    BYD'nin lüks markası YangWang, U7 elektrikli sedanını duyurdu Tam Boyutta Gör
    BYD'nin lüks otomobil markası YangWang, U7 isimli sedanının duyurusunu yaptı. Daha önce U6 adıyla bilinen otomobil, markanın imza tasarım dilini benimsiyor. E4 platformu üzerinde geliştirilen YangWang U7'nin güç çıkışı 1000 beygirin üzerinde olacak. Fiyat etiketi ise 140 bin dolara ulaşacak.

    YangWang, 2023'ün başlarında BYD'nin lüks otomobil markası olarak tanıtıldı. Marka, şu anda Çin'de ilk modeli olan YangWang U8 arazi aracını satıyor. Markanın ikinci modeli ise Aralık 2023'te Çin'de satış lisansı başvurusunda bulunan YangWang U9 elektrikli spor otomobil.

    YangWang U7, firmanın üçüncü modeli olacak. 0,195 Cd sürtünme katsayısına sahip olacağı açıklanan otomobil, Xiaomi SU7 ile birlikte en aerodinamik binek otomobil olacak.

    YangWang U7'nin detayları

    BYD'nin lüks markası YangWang, U7 elektrikli sedanını duyurdu Tam Boyutta Gör
    YangWang, U7 sedanın resmi görsellerini paylaştı. Otomobil, firma tarafından "amiral gemisi elektrikli sedan" olarak adlandırılıyor. 1000 beygirin (750 kW) üzerinde güce sahip olduğu açıklanan otomobil,  ön tarafta markanın imza niteliğindeki farlarıyla dikkat çekiyor. U7'nin ön tamponu, üzerine ultrasonik radar monte edilmiş geniş bir hava girişine sahip. Tamponun alt kenarları ve ayırıcıları ise karbon fiberden imal edilmiş. Aracın üst kısmında da bir adet LiDAR sensörü bulunuyor.

    Arka kısımda boydan boya uzanan stop lambası ünitesi ve sportif bir arka difüzör bulunuyor. Yan tarafta ise gizli kapı kolları ilk bakışta dikkati çekiyor.

    YangWang U7'nin güç seçenekleri hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. YangWang temsilcileri onu NEV (yeni enerjili araç) sedan olarak adlandırdığından U8 SUV'a benzer şekilde menzil arttırıcı içten yanmalı bir motor opsiyonuna sahip olma ihtimali var. Ancak U7'nin 4 elektrik motoruna sahip olacağı kesin. 140 bin dolar fiyat etiketine sahip olacak araç hakkında açıklanan bilgiler şimdilik bunlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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