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Garmin-Asus ortaklığı ikinci meyvesini verdi; Nüvifone M20

10 yıl
17,9b
1
5
Diğer
knight
Haber Editörü
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Garmin-Asus ortaklığı ikinci meyvesini verdi; Nüvifone M20
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GPS uzmanı Garmin ile Asus'un ortaklığı bugün ikinci meyvesini verdi. Bir kaç hafta önce ''Nüvifone'' serisinin ilk modeli G60'ı duyuran üreticiler, M20 ile karşımıza çıktı.

Triband GSM ve dualband HSDPA şebekelerini destekleyen M20, Qualcomm'un 528 MHz saat hızlı işlemcisinden güç alıyor ve Windows Mobile 6.1 işletim sistemini kullanıyor. HSDPA alt yapısı teorik olarak 7.2 Mbps bağlantı hızına olanak sağladığını hatırlatalım. Yeni Nüvifone'da, 2.8 inç boyutunda dokunmatik ekrana yer verilmiş ve ekran, 640x480 piksel çözünürlüğe sahip. Bunların yanısıra M20'de oryantasyon sensörü de unutulmamış. Böylece PDA'yı yatay konumda tuttuğumuzda görüntü otomatik olarak yatay konuma geçiyor.

M20'de 4 GB ve 8 GB olmak üzere kullanıcılara iki farklı dahili bellek seçeneği sunulmuş. PDA'nın bağlantı seçenekleri arasında WI-FI ve Bluetooth yer almakta. M20, Garmin desteğini arkasına aldığı için GPS konusunda gayet iddialı. Akıllı telefona, Garmin'in özel haritaları önceden yüklenmiş durumda. Anı yakalamanız için ise 3 MP kamera otomatik odaklama desteğiyle birlikte M20'de mevcut.

M20'nin sarı, siyah, kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği ifade edilirken tarih ve fiyat aralığı kesinleşmiş değil.


http://www.unwiredview.com/2009/02/12/garmin-asus-unveils-the-nuvifone-m20-windows-mobile-smartphone/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ten_don 9 yıl
htc diamond'dan farkı ney bu cihazın?
navigasyon yazılımı zaten bedava windows ortamında!
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Cüneyt RC 9 yıl
Bimeks e 664 tl ile giriş yapmış.

http://www.bimeks.com.tr/search.aspx?s=1&arama=Asus+M20+PDA
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00x men00 10 yıl
walla nurtopu mu sadece içi hava dolu topmu incelemeler de belli olur
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SerdarSG 10 yıl
nurtopu gibi maşallah :)
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