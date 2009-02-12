Garmin-Asus ortaklığı ikinci meyvesini verdi; Nüvifone M20

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GPS uzmanı Garmin ile Asus'un ortaklığı bugün ikinci meyvesini verdi. Bir kaç hafta önce ''Nüvifone'' serisinin ilk modeli G60'ı duyuran üreticiler, M20 ile karşımıza çıktı.

Triband GSM ve dualband HSDPA şebekelerini destekleyen M20, Qualcomm'un 528 MHz saat hızlı işlemcisinden güç alıyor ve Windows Mobile 6.1 işletim sistemini kullanıyor. HSDPA alt yapısı teorik olarak 7.2 Mbps bağlantı hızına olanak sağladığını hatırlatalım. Yeni Nüvifone'da, 2.8 inç boyutunda dokunmatik ekrana yer verilmiş ve ekran, 640x480 piksel çözünürlüğe sahip. Bunların yanısıra M20'de oryantasyon sensörü de unutulmamış. Böylece PDA'yı yatay konumda tuttuğumuzda görüntü otomatik olarak yatay konuma geçiyor.

M20'de 4 GB ve 8 GB olmak üzere kullanıcılara iki farklı dahili bellek seçeneği sunulmuş. PDA'nın bağlantı seçenekleri arasında WI-FI ve Bluetooth yer almakta. M20, Garmin desteğini arkasına aldığı için GPS konusunda gayet iddialı. Akıllı telefona, Garmin'in özel haritaları önceden yüklenmiş durumda. Anı yakalamanız için ise 3 MP kamera otomatik odaklama desteğiyle birlikte M20'de mevcut.

M20'nin sarı, siyah, kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği ifade edilirken tarih ve fiyat aralığı kesinleşmiş değil.

http://www.unwiredview.com/2009/02/12/garmin-asus-unveils-the-nuvifone-m20-windows-mobile-smartphone/