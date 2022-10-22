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    App Store'da deprem: Gas isimli yeni uygulama TikTok ile BeReal'ı tahtından etti

    BeReal ve TikTok gibi ünlü sosyal medya uygulamalarını yerinden eden Gas ismindeki bu platform yeni bir akımın temsilcisi olabilir. Zira Gas şu an App Store'da bu iki platformu geçmeyi başardı.
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    Gas
    Kullanıcıların anketler aracılığı ile arkadaşlarına anonim bir şekilde övgüler yağdırmasını sağlayan Gas şimdiden ABD'nin 12 eyaletine yayılmış durumda. Bu uygulamanın insan ticaretine sebep olduğuna dair bazi iddialar da ayyuka çıktı.

    Gas App Store'u altüst etti ve birinci sıraya yerleşti

    Popülerliğini ABD'de yaşayan lise öğrencilerine borçlu olan Gas, insanların birbirine iltifatlar etmesini sağlıyor. Gençler bu durumdan son derece hoşnut. Anketleri görebilmek için konumunuzu ve rehberinizdeki kişileri Gas'in veri tabanına eklemelisiniz.

    Her saat başında yeni anketler yayımlanıyor. İnsanlar bu anketlerde oy kullanıyor. Yarışma konsepti eşliğinde ilerleyen oylama sürecinde anketlerdeki şıklarda yer alan kişilerden birisi (en çok oyu alan kişi) bu yarışmayı kazanıyor.

    Birinci olan kişinin mesaj kutusuna bir alev simgesi gönderiliyor. Nikita BIER, Isaiah TURNER ve Dave SCHATZ (eski Facebook mühendisi) tarafından tasarlanan bu yazılım, Yik Yak ve Ask.fm tarzı bir uygulama.

    Gas
    Yik Yak isimli platform siber zorbalıklara sebep olmasından ötürü 2017 yılında kapatıldı. Ask.fm ise birkaç gencin intihar etmesi ve bu intiharların kendisiyle bağlantılı olmasından ötürü popülerliğini kaybetti.

    Gas kullanıcıları yalnızca önceden yayımlanan iltifatlara oy verebiliyor ve kimse birbirine özel mesaj gönderemiyor. Nikita BIER bu uygulama için şu sözleri sarf etti: "Bu platform kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlamak amacıyla tasarlandı. Benim projem insanlara onları seven ve onlara hayran olan bireylerin olduğunu göstermek için hazırlandı."

    TikTok ve Snapchat gibi Gas de insan kaçakçılığı iddiaları ile gündemde. BIEN, bu iddialar yüzünden Gas'in toplam kullanıcı sayısında yüzde 3'lük bir azalma olduğunu duyurdu. Birçok kişi bu savlar yüzünden Google'da Gas için sorulan şu sorunun cevabını arıyor: "Gas isimli platform insanların cinsel sömürü amacıyla kaçırılmasına neden olan bir uygulama mı?"

    Nikita BIER bu iddiaları reddetti. Bier'e göre Gas günlük 1 milyon aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor ve bu uygulama her saatte bir 30.000 yeni kullanıcıya erişiyor. Gas yakında ABD'nin her yerine yayılabilir.

    Kaynakça https://www.businessinsider.com/gas-social-media-app-highschool-send-anonymous-compliments-not-trafficking-2022-10 https://www.wsj.com/articles/the-hottest-app-right-now-one-where-teens-have-to-say-nice-things-about-each-other-11665940854
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    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 1 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 2 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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