Tam Boyutta Gör Kısa video hizmeti TikTok, platformun yaş sınırlamalarında bir dizi değişiklik yapılacağını duyurdu. Bunlar arasında kullanıcıların canlı yayın yapabilecekleri yaşın artırılmasının yanı sıra yetişkin kitleye yönelik yayınların başlatılması da yer alıyor.

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Yeni canlı yayın araçları eklendi

Şu anda, en az 1.000 abonesi olan 16 yaşın üzerindeki herhangi bir TikTok kullanıcısı canlı yayın açabilir. 23 Kasım'dan itibaren, canlı yayınlara özelliği yalnızca 18 yaşın üzerindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Canlı yayınlar şu anda "Sizin İçin" sekmesinde ve ayrı bir akışta mevcut. Ayrıca canlı yayın yapan kullanıcılar ekrana bir işaret koyabilecek ve böylece oluşturdukları içeriğin yetişkin kitleye yönelik olduğunu belirtebilecekler.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte TikTok, canlı yayınlara ev sahipliği yapan içerik oluşturucular için yeni araçlar da duyurdu. İlk olarak, içerik oluşturucular farklı efektler kullanarak yayına en fazla beş konuk bağlayabilecekler. Ayrıca TikTok, platformda canlı akış için yeni araçlar duyurdu. Örneğin platform, canlı yayınlar için anahtar kelime filtreleme özelliğini güncelledi.

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TikTok canlı yayınlarına 18 yaş sınırı geliyor