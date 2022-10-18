TikTok canlı yayınlarına 18 yaş sınırı geliyor

Yeni canlı yayın araçları eklendi
Şu anda, en az 1.000 abonesi olan 16 yaşın üzerindeki herhangi bir TikTok kullanıcısı canlı yayın açabilir. 23 Kasım'dan itibaren, canlı yayınlara özelliği yalnızca 18 yaşın üzerindeki kullanıcılar tarafından kullanılabilecek. Canlı yayınlar şu anda "Sizin İçin" sekmesinde ve ayrı bir akışta mevcut. Ayrıca canlı yayın yapan kullanıcılar ekrana bir işaret koyabilecek ve böylece oluşturdukları içeriğin yetişkin kitleye yönelik olduğunu belirtebilecekler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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