Micron daha hızlı GDDR6X belleklerini duyurdu

Uzun süredir Micron ile işbirliği yapan Nvidia, daha hızlı GDDRX bellekler ile ekran kartı pazarında kendisine avantaj sağlıyor. RTX 3090 Ti ekran kartı ile gelen yeni GDDR6X bellekler normalden daha hızlı.
Yeni GDDR6X bellekler
Micron tarafından tanıtılan ve en hızlı GDDR bellek olarak tanımlanan yeni GDDR6X bellek modülleri 21Gbps hızlarına ulaşabiliyor ve 16Gb kapasitelerde geliyor. Önceki 8Gb kapasiteye göre yüzde 15 performans artışı söz konusu.
Yeni GDDR6X bellekler ile 1TB/s üzerinde bant genişliği elde edilirken önceki nesillere göre çok daha verimli çalışıyor. Bunu da PAM4 sinyal teknolojisi ile sağlıyor. Bu bellekleri ilk kez GeForce RTX 3090 Ti ekran kartında gördük.
Çalışmalarına devam eden Micron önümüzdeki dönemde 24Gbps hızlara kadar çıkan GDDR6X bellekler de piyasaya sürecek. Bunları muhtemelen GeForce RTX 4000 ekran kartı serisinde görebileceğiz.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Maalesef kaçınılmazdı
Başlığı yanlış okudun bi daha oku