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    Nvidia RTX 3090 Ti modelinden ilk performans bilgileri geldi: Bekleneni vermeyebilir

    RTX 4000 serisi üzerinde çalışmalarını sürdüren Nvidia, yakında amiral gemisi RTX 3090 Ti modelini piyasaya sürecek. Yeni ekran kartından ilk performans bilgileri geldi.
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    Nvidia RTX 3090 Ti hakkında yeni detaylar paylaşıldı
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    Nvidia tarafından Ocak ayında tanıtılan ve uzun bir süredir ertelenen RTX 3090 Ti modelinden ilk performans bilgileri geldi. Yeni amiral gemisi beklenenden daha düşük bir performans artışı sunabilir.

    43 TFLOP işlem gücüne ulaşacak

    CapFrameX tarafından paylaşılan bilgilere göre RTX 3090’a kıyasla daha yüksek güç tüketimi, arttırılmış saat hızları ve 21 Gbps GDDR6X bellek gibi geliştirmeler alan RTX 3090 Ti, ana modelden yüzde 10 daha yüksek bir performansa sahip olacak. Bununla birlikte 10752 CUDA çekirdeğinden oluşan GA102 yongasından güç alacak yeni amiral gemisi, toplam 43 TFLOP işlem gücü sunacak.

    CapFrameX'in yanı sıra diğer kaynaklar ise, RTX 3090 Ti modelinin ana model ile aynı olan 1.499 dolar fiyata sahip olacağını ve aradaki yüzde 10 farkın daha düşük çözünürlüklerde yüzde 5’e kadar düşeceğini iddia ediyor. Son günlerde şirketin yeni ''Ada Lovelace'' mimarisi RTX 4000 kartlarının 600W'a ulaşan TDP değerlerine sahip olacağı gündeme gelirken, RTX 3090 Ti modelinin 450W TDP ile gelmesi bekleniyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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