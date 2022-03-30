GeForce RTX 3090 Ti sahneye çıktı

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Oyun dünyanın en güçlüsü olarak kabul edilen Nvidia’nın yeni amiral gemisi GeForce RTX 3090 Ti satışa başlıyor. En güçlü olan ekran kartı haliyle en yüksek fiyat etiketinden piyasaya çıkmış olacak.

GeForce RTX 3090 Ti özellikleri ve fiyatı

10752 CUDA çekirdeği ile GA102 grafik çekirdeğinin tamamını kullanan GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı; 84 RT çekirdeği, 336 Tensor çekirdeği ve 1.86GHz turbo frekans barındırıyor. 24GB GDDR6X bellek ise 21Gbps hızında çalışıyor.

Nvidia RTX 3090 Ti hakkında yeni detaylar paylaşıldı 2 gün önce eklendi

Toplamda 40 TFLOPS üzerine çıkabilen performans değeri 450W güç tüketimini sonuç veriyor. Ortalama olarak ise RTX 3090 ekran kartının yüzde 9-10 fazlası anlamına geliyor. 1999$ fiyat etiketi yüzde 33 daha fazla iken performans değerlerinin bu denli düşük kalması oyuncuları hayal kırıklığına uğratacak.

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GeForce RTX 3090 Ti satışa başladı: İşte fiyatı