GeForce RTX 3090 Ti sahneye çıktı

Oyun dünyanın en güçlüsü olarak kabul edilen Nvidia’nın yeni amiral gemisi GeForce RTX 3090 Ti satışa başlıyor. En güçlü olan ekran kartı haliyle en yüksek fiyat etiketinden piyasaya çıkmış olacak.
GeForce RTX 3090 Ti özellikleri ve fiyatı
10752 CUDA çekirdeği ile GA102 grafik çekirdeğinin tamamını kullanan GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı; 84 RT çekirdeği, 336 Tensor çekirdeği ve 1.86GHz turbo frekans barındırıyor. 24GB GDDR6X bellek ise 21Gbps hızında çalışıyor.
Toplamda 40 TFLOPS üzerine çıkabilen performans değeri 450W güç tüketimini sonuç veriyor. Ortalama olarak ise RTX 3090 ekran kartının yüzde 9-10 fazlası anlamına geliyor. 1999$ fiyat etiketi yüzde 33 daha fazla iken performans değerlerinin bu denli düşük kalması oyuncuları hayal kırıklığına uğratacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"