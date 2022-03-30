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    GeForce RTX 3090 Ti sahneye çıktı

    Merakla beklenen Nvidia GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı performans tarafında yüzde 9-10 gibi artışlar getirirken fiyat tarafında ise yüzde 30 üzerinde bir artışla geliyor. 
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    GeForce RTX 3090 Ti
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    Oyun dünyanın en güçlüsü olarak kabul edilen Nvidia’nın yeni amiral gemisi GeForce RTX 3090 Ti satışa başlıyor. En güçlü olan ekran kartı haliyle en yüksek fiyat etiketinden piyasaya çıkmış olacak.

    GeForce RTX 3090 Ti özellikleri ve fiyatı

    10752 CUDA çekirdeği ile GA102 grafik çekirdeğinin tamamını kullanan GeForce RTX 3090 Ti ekran kartı; 84 RT çekirdeği, 336 Tensor çekirdeği ve 1.86GHz turbo frekans barındırıyor. 24GB GDDR6X bellek ise 21Gbps hızında çalışıyor.

    Toplamda 40 TFLOPS üzerine çıkabilen performans değeri 450W güç tüketimini sonuç veriyor. Ortalama olarak ise RTX 3090 ekran kartının yüzde 9-10 fazlası anlamına geliyor. 1999$ fiyat etiketi yüzde 33 daha fazla iken performans değerlerinin bu denli düşük kalması oyuncuları hayal kırıklığına uğratacak.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 23 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 2 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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