GPD Win Mini 2025 boyundan büyük işler yapıyor

GPD Win Mini 2025 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
GPD Win Mini 2025 oyun konsolu 7 inçlik 120Hz LTPS ekran ile geliyor. Ekranda AMD FreeSync Premium desteği sunuluyor. 500 nit parlaklığa çıkan ekranın hemen altında biraz daha büyütülmüş kontrol tuşları yer alıyor.
Cihazda Ryzen AI 9 HX 370 yongası oyun deneyiminde çıtayı yükseltiyor. 12 adet 4nm Zen 5 çekirdeği 5.1GHz hızına çıkabilirken, Radeon 890M grafik birimi de 11.88TFLOPS performans vadediyor. Yonga 35W enerji değerine sahip.
Ayrıca AMD Ryzen 7 8840U ve Ryzen AI 9 365 işlemciler de fiyat göre seçenekler arasında yer alıyor. 64GB’a kadar LPDDR5X RAM, 2TB’a kadar PCIe Gen 4 5000MB/s SSD depolama ile sistemin akıcılığı destekleniyor.
USB4 (40Gbps), USB Type-C (10Gbps), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 44.24Wh polimer batarya, 65W USB PD hızlı şarj, Windows 11 Home, DTS:X gibi teknolojileri bulunan konsol 654$ fiyat seviyesinden başlıyor.
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil