GPD Win Mini 2025 boyundan büyük işler yapıyor

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Tam Boyutta Gör Taşınabilir oyun konsolu fikrinin öncülerinden olan Çinli GDP, yeni ürünlerine aralıksız devam ediyor. Mini bir dizüstü kıvamında olan GPD Win Mini yeni versiyonuyla çok daha akıcı bir oyun deneyimi vadediyor.

GPD Win Mini 2025 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

GPD Win Mini 2025 oyun konsolu 7 inçlik 120Hz LTPS ekran ile geliyor. Ekranda AMD FreeSync Premium desteği sunuluyor. 500 nit parlaklığa çıkan ekranın hemen altında biraz daha büyütülmüş kontrol tuşları yer alıyor.

GDP Win Max mini oyuncu dizüstü, yüksek oyun performansı ile satışa hazır 5 yıl önce eklendi

Cihazda Ryzen AI 9 HX 370 yongası oyun deneyiminde çıtayı yükseltiyor. 12 adet 4nm Zen 5 çekirdeği 5.1GHz hızına çıkabilirken, Radeon 890M grafik birimi de 11.88TFLOPS performans vadediyor. Yonga 35W enerji değerine sahip.

Ayrıca AMD Ryzen 7 8840U ve Ryzen AI 9 365 işlemciler de fiyat göre seçenekler arasında yer alıyor. 64GB’a kadar LPDDR5X RAM, 2TB’a kadar PCIe Gen 4 5000MB/s SSD depolama ile sistemin akıcılığı destekleniyor.

USB4 (40Gbps), USB Type-C (10Gbps), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 44.24Wh polimer batarya, 65W USB PD hızlı şarj, Windows 11 Home, DTS:X gibi teknolojileri bulunan konsol 654$ fiyat seviyesinden başlıyor.



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GPD Win Mini 2025 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı