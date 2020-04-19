Valorant’ın hile önleme sisteminde açık bulanlara 100 bin dolara kadar para ödülü verilecek

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League of Legends’ın(LoL) ardından rekabetçi FPS alanına da el atan Riot Games, Valorant adını verdiği yapımla bir süredir gündemde. Oyunun kapalı beta sürümünün yoğun bir şekilde oynandığı dönemi iyi değerlendirmek isteyen geliştirici, bu süreçte teknik sorunları aşmak ve özellikle hile probleminin önüne geçmek için uzun mesailer harcıyor.

Riot, bu kapsamda adını Vanguard koyduğu hile önleme sisteminde güvenlik açığı keşfedip bildirenlere para ödülü vermeye karar verdi. Buna yönelik olarak stüdyo yaptığı açıklamada Vanguard çekirdek sürücüsünde güvenlik açığı bulan ve belgeleyen kişilere 100 bin dolara kadar para ödülü vereceğini duyurdu.

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Bug Bounty programı kapsamında yürütülecek süreçte bulunan hataların altı kategoriye bölünmüş ödül sisteminde değerlendirileceğini ifade eden Riot yetkilileri en düşük ödülün ise 250 dolar olacağını belirtmiş. En yüksek ödülün verileceği kategori, “Kullanıcı müdahalesi olmayan ağ saldırısı” olarak belirlenmiş. Oldukça detaylı olan haber bültenine buradan buradan ulaşabilirsiniz.

Vanguard sisteminin güvenlik ve gizlilik sorunlarına yol açtığıyla ilgili çıkan haberlere de değinen Riot Games, açıklamasında “Vanguard, LoL’da kullanılan hile karşıtı çözümün ötesinde hiçbir kişisel veriyi toplamaz ve işlemez. Riot, oyun bütünlüğünü korumak için gerekli olan bilgi dışında siz ya da makinanız hakkında ilave hiçbir şey bilmek istemez.” sözlerine yer vermiş.

Valorant’ın Twitch platformunda da izlenme rekorları kırmaya devam ettiğini hatırlatalım.

https://www.gamesradar.com/uk/valorant-anti-cheat-bugs-bounty/

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