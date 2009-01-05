GeForce GTX 285 ve GTX 295 fiyat listelerinde görünmeye başladı

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Nvidia'nın merakla beklenen GeForce GTX 285 ve 295 modelleri geri sayım başladı. Perşembe günü başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılarak pazara sunulması beklenen yeni grafik kartlarıyla ilgili fiyat bilgileri de gelmeye başladı. Her ne kadar Nvidia cephesinden bu konuda yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da bazı eticaret siteleri kartları kartları listelemiş durumda.

Asus'un ENGTX285/HTDP/1GD3 kod adlı GeForce GTX 285 ve ENGTX295/2DI/1792MD3 kod adlı GeForce GTX 295 modelleri Tayvan merkezli bir elekronik ticaret sitesi tarafından fiyatlandırılmış durumda. İlgili listeye göre GeForce GTX 280'in yerini alması beklenen GeForce GTX 285 modelinin 475$ / 343Avro, çift grafik işlemcili GTX 295 modelinin ise 633$ / 456Avro seviyesinde yer alıyor.

Asus'un modellerine ek olarak bir süre önce AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayacağını açıklaray dikkatleri üzerine çeken XFX'in yeni modelleri de Yeni Zellanda'lı bir eticaret sitesi tarafından listelenmiş durumda. Firmanın GeForce GTX 285 modeli 530$ / 381Avro, GeForce GTX 295 modeli ise 619$ / 445 Avro (Aynı listede Sapphire HD 4870 X2 ile aynı fiyat) seviyesinden listeye giriş yapmış.

Tabii Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartları için henüz resmi lansmanını yapılmadığını ve firma tarafından belirlenen fiyatların resmi olarak açıklanmadığını da belirtmekte fayda var. Fiyatların resmi lansmana paralel olarak netleşmesi beklenebilir. Öte yandan Nvidia'nın yeni model atağına ATi fiyat indirimi ile yanıt verir mi sorusunun cevabı da merakla bekleniyor.



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