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GeForce GTX 285 ve GTX 295 fiyat listelerinde görünmeye başladı

10 yıl
47,2b
1
35
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 285 ve GTX 295 fiyat listelerinde görünmeye başladı
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Nvidia'nın merakla beklenen GeForce GTX 285 ve 295 modelleri geri sayım başladı. Perşembe günü başlayacak Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılarak pazara sunulması beklenen yeni grafik kartlarıyla ilgili fiyat bilgileri de gelmeye başladı. Her ne kadar Nvidia cephesinden bu konuda yapılmış resmi herhangi bir açıklama olmasa da bazı eticaret siteleri kartları kartları listelemiş durumda.

Asus'un ENGTX285/HTDP/1GD3 kod adlı GeForce GTX 285 ve ENGTX295/2DI/1792MD3 kod adlı GeForce GTX 295 modelleri Tayvan merkezli bir elekronik ticaret sitesi tarafından fiyatlandırılmış durumda. İlgili listeye göre GeForce GTX 280'in yerini alması beklenen GeForce GTX 285 modelinin 475$ / 343Avro, çift grafik işlemcili GTX 295 modelinin ise 633$ / 456Avro seviyesinde yer alıyor.

Asus'un modellerine ek olarak bir süre önce AMD-ATi tabanlı ekran kartları hazırlayacağını açıklaray dikkatleri üzerine çeken XFX'in yeni modelleri de Yeni Zellanda'lı bir eticaret sitesi tarafından listelenmiş durumda. Firmanın GeForce GTX 285 modeli 530$ / 381Avro, GeForce GTX 295 modeli ise 619$ / 445 Avro (Aynı listede Sapphire HD 4870 X2 ile aynı fiyat) seviyesinden listeye giriş yapmış.

Tabii Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği ekran kartları için henüz resmi lansmanını yapılmadığını ve firma tarafından belirlenen fiyatların resmi olarak açıklanmadığını da belirtmekte fayda var. Fiyatların resmi lansmana paralel olarak netleşmesi beklenebilir. Öte yandan Nvidia'nın yeni model atağına ATi fiyat indirimi ile yanıt verir mi sorusunun cevabı da merakla bekleniyor.

İlgili fiyat bilgileri için buraya ve buraya tıklayabilirsiniz.


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barcan 10 yıl
arkadaşlar GTX 295 deki 1792mb ramler GTX 260 ın SLI yapılmış hali olarak 896mb şeklindemi kullanılacak yoksa direk 1792mb olarak mı kullanılacak???
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ozzzy222 10 yıl

gtx295 in şekline bak


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DhanTE 10 yıl
Bu soutma systemini kullanıosa yine toast deişik 1 durum yok, bendeki kartla (9800GX2) aynı soutma systemi yukarıdaki resimdeki.

Buda 9800GX2 nin soutma systemi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Orjinalden alıntı: fx57

GeForce GTX 295 modeli ise 619$ / 445 Avro


Edit:
Bu fiyata bence alınabilir bu kart.
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JrMaster 10 yıl
hahaha o fiyata o kart alınırmı yha ayıp bea kriz var kriz
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rider30 10 yıl
ya burada 1000 tl nin altında satılmaz boşuna rüya görmeyin!
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deamon147 10 yıl
çüşşşş ucuz bile:D bide gtx295 alma planları yapiyodm nvidia hayranı olmama rağmen ati almayı düşünüyorm bu kadar kriz arasında taş##mı geçiyolar heralde bunlar hiç etkilenmedi krizden fln
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StreamRolleR 10 yıl
bu ne kadar saçmalık ya fiyatlara bak gene gtx 900ytl lerde kimse almaz ve kimsede almasın o kadar nvidia tutarım şimdi gerçekten soğudum ya şu ortamda zor satarsınız o kartları fiyatlara bak hani 400 dolardi gtx285 :@
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barcan 10 yıl
Kartlar beklenenden BİRAZ fazla gibi.Ancak adamlar zaten kartı dolar olarak satışa sokuyorlar bu yüzden krizden dolayı artmış olan dolar fiyatları yüzünden bize çok görünüyo.Eger krizden önce olsa kimse zaten birşey demezdi.Aslında tam bir yorum yapmak için kartların Türkiye'ye girmesini beklemek lazım.
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gurkan113 10 yıl
s3 ler ob şekilde msi mobolarda var
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CeFurkan 10 yıl
hemen alinacak gibi degil gene
zaten hemen almayada gerek yok tabi cok para yatirmicakaniz pc ye
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tokatli6061 10 yıl
4870 x2 nin fiyatını aşağı çekecektir AMD bu iş böyle uzar gider. 40nm gpu'ları beklenenden erken çıkartırsa ATi nvidia yine zor günler yaşamaya devam eder. zaten pahalı olan gtx280 nin üstüne daha pahalı kart çıkarmak mantıklımı?
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Fear Dot Com 10 yıl
Kısacası 2009un baya sert ve zorlu geçeceğini düşünüyorum Nvidia birazda fiyat listesini düşürse bence ii bir rekabet ortamı yaratılır zira eyer gene uçuk kaçık fiyatlarla giderse Nvidianın şansı kalmayacak gibi görünüyor
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01Mrt 10 yıl
bıktık bu nvidianın pahalı fiyatlarından... S3 nerdesin... Bulursam TR de alıcam varya... :D
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exerion 10 yıl
yine nvidia yine kazık
ati bekliyoruz
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
mimaride değişikliğe gidilmicek anlaşılan 40nm ye kadr da fiyatlar aşşa çekilmez
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hserdark 10 yıl
Fiyatlar hiçbir zaman düşük olmaz arkadaşlar, boşuna ümitlenmeyin. 4870x2'ler de bu civardan giriş yaptı, bu işin Atisi Nvidası yok, danışıklı dövüş.
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scutaro 10 yıl
gtx295'in fiyatı normalde gtx280 zaten 400$'dı gtx285 niye öyle anlamak mümkün değil 40nm gt212'leri bekliyoruz
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