GeForce GTX 465, 352x paralel işlem birimiyle gelebilir

Bir süredir konuşulmakta olan GeForce GTX 460 modelinin Nvidia tarafından GeForce GTX 465 olarak lanse edileceğini dünyada ilk defa belirtmiş ve kartın saat hızlarını sizlerle paylaşmıştık. 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek DirectX 11 destekli ekran kartı için Vr-Zone sitesi yeni iddialar ortaya attı. Sitenin haberine göre, piyasaya çıkacak ilk parti GeForce GTX 465'ler, aslında Nvidia'nın CUDA Cores olarak tanımladığı paralel işlemci birimlerinin bir kısmı kapatılmış GeForce GT 470 olabilir. Siteye göre 352x paralel işlem birimine sahip olacak GeForce GTX 465, 102.6GB/sn bant genişliği ve 26.7 milyar/saniye doku doldurma performansı sunacak.

Aynı haberde yer alan bir başka bilgiye göreyse GeForce GTX 465, 249$ seviyesinden satışa sunulabilir. Biz henüz bu bilgileri doğrulatamasak ta elimize ulaşan resmi dökümandaki bilgiye göre GeForce GTX 465, 215 Watt seviyesinde TDP ile gelecek yani kartın daha fazla sayıda paralel işlemci içermesi de olasılıklar arasında. Öte yandan kapalı olan paralel işlem birimlerinin açılıp açılamayacağı da yanıtı merak edilen sorular arasında yer alıyor. Zira AMD'nin çekirdek aşırtma yaklaşımına paralel olarak Nvidia da paralel işlemci aşırtma stratejisi ile kartın satış rakamlarını arttırmayı hedefleyebilir.