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GeForce GTX 465, 352x paralel işlem birimiyle gelebilir

9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süredir konuşulmakta olan GeForce GTX 460 modelinin Nvidia tarafından GeForce GTX 465 olarak lanse edileceğini dünyada ilk defa belirtmiş ve kartın saat hızlarını sizlerle paylaşmıştık. 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek DirectX 11 destekli ekran kartı için Vr-Zone sitesi yeni iddialar ortaya attı. Sitenin haberine göre, piyasaya çıkacak ilk parti GeForce GTX 465'ler, aslında Nvidia'nın CUDA Cores olarak tanımladığı paralel işlemci birimlerinin bir kısmı kapatılmış GeForce GT 470 olabilir. Siteye göre 352x paralel işlem birimine sahip olacak GeForce GTX 465, 102.6GB/sn bant genişliği ve 26.7 milyar/saniye doku doldurma performansı sunacak.

Aynı haberde yer alan bir başka bilgiye göreyse GeForce GTX 465, 249$ seviyesinden satışa sunulabilir. Biz henüz bu bilgileri doğrulatamasak ta elimize ulaşan resmi dökümandaki bilgiye göre GeForce GTX 465, 215 Watt seviyesinde TDP ile gelecek yani kartın daha fazla sayıda paralel işlemci içermesi de olasılıklar arasında. Öte yandan kapalı olan paralel işlem birimlerinin açılıp açılamayacağı da yanıtı merak edilen sorular arasında yer alıyor. Zira AMD'nin çekirdek aşırtma yaklaşımına paralel olarak Nvidia da paralel işlemci aşırtma stratejisi ile kartın satış rakamlarını arttırmayı hedefleyebilir.


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hapocod 9 yıl
bilir bilir bilir...
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mav1li 9 yıl
HD4730 Nvidia Edition
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huseyincarnege 9 yıl
fiyatını iyi tutmazsa satamaz.
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baysan240 9 yıl
ati 4770'de ne yaptıysa nvidia da gtx465 te aynısını yapacak gibi görünüyor umarım stratejilerinin sonunu ati gibi yapmazlar
malum hd4770 fiyatı saçma bir şekilde sabit kaldı bu nedenle f/p özelliğini kaybetti sonrasında piyasadan kayboldu artık teknofiyatta bile bir kaç yerde görünüyor
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No Way Out 9 yıl
Eğer RivaTuner ile paralel işlemcilerin acılması olayı olacaksa (GTX 470) büyük patlama olur. Nvidia'nın 5850'den ucuz sattığı 460 ile 470 performansı sağlarız. Nvidia bu sayede kaybettiği pazar payını bir ölçüde kapalatabilir.
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hellteam 9 yıl
Birileri (nvidia veya her kimse) ortalığı karıştırmaya başladı ilk günden bu 1 ay nasıl geçecek, şimdi sıcakta da hiç sarmaz
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WinteR 9 yıl
Nvidia bu ne beklenir ki, yeniden isimlendirme, aynı çekirdeği revisyon, kırpma ama...Fakat şu andaki durumu tamamen çaresizlik.
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yilmaz196 9 yıl

WinteR

Nvidia bu ne beklenir ki, yeniden isimlendirme, aynı çekirdeği revisyon, kırpma ama...Fakat şu andaki durumu tamamen çaresizlik.

Sanki ati çok farklı birşey yapıyor. Heralde kırpma falan olarak yeni modeller çıkaracak.
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IgorStravinsky 9 yıl

WinteR

Nvidia bu ne beklenir ki, yeniden isimlendirme, aynı çekirdeği revisyon, kırpma ama...Fakat şu andaki durumu tamamen çaresizlik.

İyi de bunu yapmazsa satamaz ki. ATI'da daha fazla model var
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