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GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 incelemeleri için geri sayıyoruz!

9 yıl
94,9b
1
936
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüm dünyanın merakla beklediği Fermi lansmanı için gözler artık Nvidia'da. 26 Mart'ta Boston'daki PAX East oyun etkinliğinde lanse edilecek GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için Donanimhaber.com olarak biz de sıkı bir hazırlık içerisindeyiz. 1GHz'de çalışan ATi Radeon HD 5870'te dahil olmak üzere güncel ATi kartlarının tamamının yer alacağı testlerde GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'i masaya yatıracağız ve merak edilen sorulara açıklık getireceğiz.

DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia ekran kartlarıyla birlikte tüm düyanın merakla beklediği özel etkinlikler için yapmayı planladığımız tematik sayfa tasarımlarına da başlıyor ve video incelememiz için sizleri de geri sayımımıza davet ediyoruz.

Donanimhaber.com Fermi lansman sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.


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mamad 9 yıl
@annihilator Tek çakallık yapan o mu?! ;)
Uyuma uyumama mevzusu çıkmış yav. Uyusanıza kardeşim. Yarın bakarsınız duruma. Ben izleyemeyeceğim ama 2 saat daha uyuyamayacağım. Uyumak gibi bir imkanım olsa hemen gömecem kafayı yastığa. :)
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aRiSe* 9 yıl
yaw bende zannediyorum 00:00 da :) Meğersem daha 1 saat 15 dk varmış.. Neyse ben yatar :)
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Lacano 9 yıl
Normalde bu saate çoktan rüyalar aleminde oluyorudum, ama bu fermiyi bende çok merak ettim...
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mamad 9 yıl
@annihilator Hoca sen de ortalığı iyi kızıştırıyorsun. :D %26 dedin bu teste, millet atladı. Şimdi başkasına %6 diyeceksin, ona da başkaları atlayacak. Sen de "ben değil, onlar diyor" diyip aradan çekileceksin. ;)
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LE0NID 9 yıl
Tüh be burda saat 1i geçti :) artık ikiye kadar zor beklerim ben :) her kese iyi geceler :)
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fahdlan 9 yıl
1. saat 42. dk gecmezzz artık ...
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Speed-Step 9 yıl
Kullandığımız güç kaynağı Gigabyte OdinGT 800watt bu alet ile 5870 cf oldukça rahat çalışıyor. Güç tüketimi konusunda 800W ibaresi sistemin tüm bileşenlerine aktarılabilecek toplam gücü gösterir. Yani sistem toplamda 400W ı geçmese bile bileşenlerden 1'i kendine ayrılan hattı zorlarsa stabilite bozulur. Bizim testimizde hız aşırtma ardından güç kaynağının 12 v hattı alarm verdi biraz zorlayınca da sistem kapandı :)
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H.E.B Sup 9 yıl

Speed-Step

Kullandığımız güç kaynağı Gigabyte OdinGT 800watt bu alet ile 5870 cf oldukça rahat çalışıyor. Güç tüketimi konusunda 800W ibaresi sistemin tüm bileşenlerine aktarılabilecek toplam gücü gösterir. Yani sistem toplamda 400W ı geçmese bile bileşenmerden 1'i kendine ayrılan hattı zorlarsa stabilite bozulur. Bizim testimizde hız aşırtma ardından güç kaynağının 12 v hattı alarm verdi biraz zorlayıncada sistem kapandı :)


Daha nvidia lafı etmeyin bana


Mesut Bey ön bilgiler için teşekkürler biliyosunuz aylardır başımızın etini yediler.
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Ersinciex 9 yıl
Piyasada 8800 GT nin acamayacagi acipta akici oynatmayacagi oyun yokken bu telas ne anlamiyorum
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omer.f 9 yıl

Ersinciex

Piyasada 8800 GT nin acamayacagi acipta akici oynatmayacagi oyun yokken bu telas ne anlamiyorum

Metro 2033??
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DH Misafiri 9 yıl
dh iyi güzelde ya o gün geldiginde siteniz kilitlenirse :)
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sulo61gun 9 yıl
farkındayım bizi çekemeyen bazı DH yöneticileri mevcut.halbuki raytingin bizden geldiğinin farkında değiller. sayfalarında reklamsız yer bırakmadılar maşallah
üyeliğimi iptal ettireyim de akılları başlarına gelsin

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kubisaray 9 yıl
nvıdıa gerçekten performans olarak atiyi geçemiyecek ama şunuda kabul etmek lazım bir büyük olmak vardır birde büyük yaşamak nvıdıa gerçekten büyük olduğu reklam işini ne kadar iyi ve başarılı bir şekilde yaptıgından belli bence atinin bir daha ki seride bu olay üzerinde durması lazım sonuçta ellerinde fermi ye göre fiyat performans bakımından daha iyi bir kart var ama kendi reklamlarını iyi yapamıyorlar çünkü nvıdıa kadar büyük düşünemiyorlar bence ati nin asıl bu konu üzerinde durması lazım.
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ALBAY 9 yıl

kubisaray

nvıdıa gerçekten performans olarak atiyi geçemiyecek ama şunuda kabul etmek lazım bir büyük olmak vardır birde büyük yaşamak nvıdıa gerçekten büyük olduğu reklam işini ne kadar iyi ve başarılı bir şekilde yaptıgından belli bence atinin bir daha ki seride bu olay üzerinde durması lazım sonuçta ellerinde fermi ye göre fiyat performans bakımından daha iyi bir kart var ama kendi reklamlarını iyi yapamıyorlar çünkü nvıdıa kadar büyük düşünemiyorlar bence ati nin asıl bu konu üzerinde durması lazım.



Kesinlikle haklısın dostum.ATI nin yaptığı 4870-4890-5850-5870-5970 gibi taş kartlar var ama bunların hepsine yaptığı reklamı toplasan nvidianın fermiye yaptığı reklamın 10 da biri bile değil.ATI işte bu yüzden kaybediyor.Reklam sıfır..
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mamad 9 yıl
Konu başlığı, epik bir şaka olmalı!
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H.E.B Sup 9 yıl
Her ne kadar söylemek istemesemde her halde nvidia ile donanimhaber.com arasında maddi bir anlaşma var gibi sezdim ?
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Mechatronik 9 yıl
ayrı sayfa olayı gayet güzel olmuş.
video izlemede sorun yaşıyorum

tarayıcı ff
donanimhaber.com/...
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gargoylesgezgin 9 yıl
Abi sabır kalmadı artık cıksın şu kart.
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