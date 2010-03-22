GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 incelemeleri için geri sayıyoruz!

Tüm dünyanın merakla beklediği Fermi lansmanı için gözler artık Nvidia'da. 26 Mart'ta Boston'daki PAX East oyun etkinliğinde lanse edilecek GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için Donanimhaber.com olarak biz de sıkı bir hazırlık içerisindeyiz. 1GHz'de çalışan ATi Radeon HD 5870'te dahil olmak üzere güncel ATi kartlarının tamamının yer alacağı testlerde GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'i masaya yatıracağız ve merak edilen sorulara açıklık getireceğiz.

DirectX 11 destekli yeni nesil Nvidia ekran kartlarıyla birlikte tüm düyanın merakla beklediği özel etkinlikler için yapmayı planladığımız tematik sayfa tasarımlarına da başlıyor ve video incelememiz için sizleri de geri sayımımıza davet ediyoruz.

Donanimhaber.com Fermi lansman sayfası için buraya tıklayabilirsiniz.