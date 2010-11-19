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GeForce GTX 570 gün ışığına çıktı

8 yıl
17,5b
1
32
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 580 modeliyle yüksek performans segmentindeki iddiasını arttıran Nvidia, GeForce GTX 570 modeli için artık son hazırlıklarını yapıyor. Elimize ulaşan yeni bilgiler göre GeForce GTX 570 için belirlenen lansman tarihi 8 Aralık. AMD'nin 13 Aralık'ta yapmayı planladığı Radeon HD 6900 lansmanından beş gün önce pazara giriş yapacağı belirtilen GeForce GTX 570'nin resmi ilk görüntüsü de ortaya çıktı. GF110 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonunu kullanacak olan ekran kartı, 480x paralel işlem birimiyle geliyor. GeForce GTX 480 ile benzer performans sergileyeceği ve 215 Watt ile GeForce GTX 470 ile aynı güç tüketim seviyesinde olacağı belirtilen yeni modelin, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Çin kaynaklı yeni bilgilere göre grafik işlem birimi 690MHz'de görev yapacak GeForce GTX 570 modelinde, paralel işlem birimleri 1380MHz'd, bellekler ise 3800MHz'de çalışacak. Çift slot tasarıma sahip olan kart, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI, çoklu monitör kurulumları içinse 3DVision Surround teknolojisine destek sunacak. Çıkışını takiben GeForce GTX 470 modeli için EOL sürecinin başlaması yani yeni sipariş alımının durdurulması bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 8 Aralık'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 570'in fiyatıyla ilgili olaraksa şu an için açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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OverClocK1ng 8 yıl
Ya saçmalamayın. Yok 500$.
nVidia yeni 5xx serisinde daha küçük zar alanı ile daha az transistör ile daha hızlı GPU yapıyor. GTX470 ile aynı fiyattan bile satsa kârı artıyor. Bu yüzden GTX470 in fiyatını 260$ a indirdi. Bunu da eski GTX470 in fiyayına yani 350-370$'lara satacaktır. Gerçi biz o 260$ ları görmedik GTX470'te ama bence çok pahalı yaparsa, aynı şekilde zarları ufaldığı için üretim maliyeti düşen AMD fiyatı ucuz tutarak bu kartları vurur. Kart yeni çıktığı için hemen indirim yaparsa nVidia bu sefer prestij kaybına uğrayacağı için bence öyle bir riske girip pahalı yapmaz. Yiyiyorsa yapsın...
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El Mukteda 8 yıl

OverClocKing

Ya saçmalamayın. Yok 500$.

nVidia yeni 5xx serisinde daha küçük zar alanı ile daha az transistör ile daha hızlı GPU yapıyor. GTX470 ile aynı fiyattan bile satsa kârı artıyor. Bu yüzden GTX470 in fiyatını 260$ a indirdi. Bunu da eski GTX470 in fiyayına yani 350-370$'lara satacaktır. Gerçi biz o 260$ ları görmedik GTX470'te ama bence çok pahalı yaparsa, aynı şekilde zarları ufaldığı için üretim maliyeti düşen AMD fiyatı ucuz tutarak bu kartları vurur. Kart yeni çıktığı için hemen indirim yaparsa nVidia bu sefer prestij kaybına uğrayacağı için bence öyle bir riske girip pahalı yapmaz. Yiyiyorsa yapsın...

ülkemizde gtx480'den ucuza satılacağını sanmam, bunu eski gtx470 fiyatından satmaları için gtx480'ın fiyatının da inmesi gerekir.
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vidoko 8 yıl
şunuunutmayalım dx11 atı olmasa en az 1 sene sonra geçerdik nvidia bu konuda eskisi kadar hızlı değil ..
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lj94 8 yıl
@kanuni61 kopardın gene bizi 8D
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KANUNI61 8 yıl
kesin makettit ati kartları cıkartıyaorya ilgi azaltmak maksat
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veleciraptor 8 yıl

fx57
Çıkışını takiben GeForce GTX 570 modeli için EOL sürecinin başlaması yani yeni sipariş alımının durdurulması bekleniyor.


Anlamadım, yani sınırlı sayıda 570 modeli mi üretilecek de hemen EOL süreci başlıyor.
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ooppss 8 yıl
bence nvidia çok büyük bir yenilik getirmesede yeni seriye geçmenin psikolojik etkisini anladı
o nedenle meydanı amd ye bırakmak istemiyor..
gtx 4xx serisinin iyileştirilmiş kartları olan gtx 460 ve gts450 yide yeniden isimlendirmeyle
gtx 5xx serisine kaydırdımı olay tamamdır..

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Tolgá 8 yıl

veleciraptor


fx57
Çıkışını takiben GeForce GTX 570 modeli için EOL sürecinin başlaması yani yeni sipariş alımının durdurulması bekleniyor.


Anlamadım, yani sınırlı sayıda 570 modeli mi üretilecek de hemen EOL süreci başlıyor.

gtx470 demek istemiş..o girecek eol ye
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Batuist 8 yıl
ne kadar sessiz sakin bir şekilde 5xx serisine geçtik yahu... nvidia 8x serisindeki gibi zilyonton kart çıkarır şimdi...
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CrySystem 8 yıl

Batuist

ne kadar sessiz sakin bir şekilde 5xx serisine geçtik yahu... nvidia 8x serisindeki gibi zilyonton kart çıkarır şimdi...



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NVIDIA 8 Series graphics processors are essential for accelerating the best Microsoft® Windows Vista™ experience

Core Clock (MHz) Shader Clock (MHz) Memory Clock (MHz) Memory Amount Memory Interface Memory Bandwidth (GB/sec) Texture Fill Rate (billion/sec)
GeForce
8800 Ultra 612 1500 1080 768MB 384-bit 103.7 39.2
GeForce
8800 GTX 575 1350 900 768MB 384-bit 86.4 36.8
GeForce
8800 GTS 500 1200 800 640MB or
320MB 320-bit 64 24
GeForce
8800 GTS 512MB3 650 1625 970 512MB 256-bit 64 41.6
GeForce
8800 GT 600 1500 900 512MB 256-bit 57.6 33.6
GeForce
8800 GS 550 1375 800 384MB 192-bit 38.4 26.4
GeForce
8600 GTS 675 1450 1000 256MB 128-bit 32 10.8
GeForce
8600 GT 540 1190 700 256MB 128-bit 22.4 8.64
GeForce
8500 GT 450 900 400 256MB 128-bit 12.8 3.6
GeForce
8400 GS 450 900 400 256MB 64-bit 6.4 3.6
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Dovahkiin 8 yıl
Bu da abisi gibi eskiye nazaran daha sessiz ve serin çalışır umarım.
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_SeRHaT_ 8 yıl
Nvidia geç kalmanın acısını çıkarıyor.
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CrySystem 8 yıl

_SeRHaT_

Nvidia geç kalmanın acısını çıkarıyor.



Nvidia oyuncular haricinde herkes için çalıştı, bu yüzden Dx11' için çok geç kaldı... Şimdi ise döktürüyor ...

Kendisi için geçerli olan bir çok teknolojiyi de barındırarak ilgi çekiyor.
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