GeForce GTX 570 gün ışığına çıktı

GeForce GTX 580 modeliyle yüksek performans segmentindeki iddiasını arttıran Nvidia, GeForce GTX 570 modeli için artık son hazırlıklarını yapıyor. Elimize ulaşan yeni bilgiler göre GeForce GTX 570 için belirlenen lansman tarihi 8 Aralık. AMD'nin 13 Aralık'ta yapmayı planladığı Radeon HD 6900 lansmanından beş gün önce pazara giriş yapacağı belirtilen GeForce GTX 570'nin resmi ilk görüntüsü de ortaya çıktı. GF110 GPU'sunun kırpılmış bir versiyonunu kullanacak olan ekran kartı, 480x paralel işlem birimiyle geliyor. GeForce GTX 480 ile benzer performans sergileyeceği ve 215 Watt ile GeForce GTX 470 ile aynı güç tüketim seviyesinde olacağı belirtilen yeni modelin, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Çin kaynaklı yeni bilgilere göre grafik işlem birimi 690MHz'de görev yapacak GeForce GTX 570 modelinde, paralel işlem birimleri 1380MHz'd, bellekler ise 3800MHz'de çalışacak. Çift slot tasarıma sahip olan kart, çoklu ekran kartı kurulumları için SLI, çoklu monitör kurulumları içinse 3DVision Surround teknolojisine destek sunacak. Çıkışını takiben GeForce GTX 470 modeli için EOL sürecinin başlaması yani yeni sipariş alımının durdurulması bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 8 Aralık'ta lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 570'in fiyatıyla ilgili olaraksa şu an için açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.