PCI Express 7.0 tamamlandı: Yeni standart rekor kırıyor

PCI Express 7.0 tamamlandı
PCI Express 7.0'daki büyük sıçrama, dört seviyeli PAM4 sinyalleşme ve Flit tabanlı kodlama gibi teknik yeniliklerle sağlanıyor. Ayrıca yeni nesil, güç verimliliği ve düşük gecikme gibi alanlarda da kayda değer iyileştirmeler söz konusu. Tıpkı önceki geçişlerde olduğu gibi, PCIe 7.0 da önceki nesillerle tam geriye dönük uyumluluk sunacak.
PCIe 7.0'a dönecek olursak, özellikle yapay zeka hızlandırıcıları, ağ sistemleri ve depolama çözümleri bu yeni standartlara en hızlı uyum sağlayan donanımlar arasında. Grafik kartlarının ise mevcut sıkıştırma teknolojileri sayesinde PCIe 4.0 ve 5.0 gibi standartlarla bile halen darboğaz yaşanmadan verim alınabiliyor. Bu nedenle PCIe 7.0’ın son kullanıcıya ulaşması yine birkaç yılı bulabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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