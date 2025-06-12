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Tam Boyutta Gör PCIe 6.0 standardı hâlâ tüketici tarafında yaygınlaşma aşamasındayken, PCI Express 7.0 için tüm teknik özellikler resmi olarak tamamlandı. PCI-SIG tarafından duyurulan yeni detaylara göre PCIe 7.0, 128 GT/s veri aktarım hızı ve x16 yapılandırmasında çift yönlü toplam 512 GB/s bant genişliği sunuyor. Böylece PCIe 6.0 ile sunulan performans iki katına çıkıyor.

PCI Express 7.0 tamamlandı

PCI Express 7.0'daki büyük sıçrama, dört seviyeli PAM4 sinyalleşme ve Flit tabanlı kodlama gibi teknik yeniliklerle sağlanıyor. Ayrıca yeni nesil, güç verimliliği ve düşük gecikme gibi alanlarda da kayda değer iyileştirmeler söz konusu. Tıpkı önceki geçişlerde olduğu gibi, PCIe 7.0 da önceki nesillerle tam geriye dönük uyumluluk sunacak.

Tam Boyutta Gör PCI-SIG, bu yeni teknolojinin yüksek bant genişliği gerektiren yapay zeka, bulut sistemleri ve veri merkezleri gibi alanlara öncelikli olarak hitap edeceğini belirtiyor. Üstelik gelişmeler bununla sınırlı değil. PCIe 8.0 için çalışmalar çoktan başlamış durumda.

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PCIe 7.0'a dönecek olursak, özellikle yapay zeka hızlandırıcıları, ağ sistemleri ve depolama çözümleri bu yeni standartlara en hızlı uyum sağlayan donanımlar arasında. Grafik kartlarının ise mevcut sıkıştırma teknolojileri sayesinde PCIe 4.0 ve 5.0 gibi standartlarla bile halen darboğaz yaşanmadan verim alınabiliyor. Bu nedenle PCIe 7.0’ın son kullanıcıya ulaşması yine birkaç yılı bulabilir.

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PCI Express 7.0 tamamlandı: Yeni standart rekor kırıyor

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