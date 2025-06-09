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    AMD, FSR 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    AMD, FSR4 teknolojisine destek sunan oyunların sayısını artırdı. 22 yeni yapımın eklenmesiyle birlikte, toplamda 65 oyun artık FSR4 ile uyumlu hale geldi. İşte o oyunlar...

    AMD, FSR 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu! Tam Boyutta Gör
    AMD, yeni tanıtılan FSR 4.0 teknolojisine ek olarak FSR kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, FSR 4.0desteği kazanan yeni oyunlar açıklandı. Halihazırda 60'ın üzerinde oyuna destek sunan teknoloji, şimdi 22 farklı yapımda daha mevcut.

    AMD, FSR 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

    Toplamda 65 oyunun yer aldığı resmi FSR4 listesi, bu hafta itibarıyla genişledi. Yeni eklenen oyunlar arasında F1 25, Silent Hill 2, Stellar Blade, DragonKin: The Banished ve Frostpunk 2 gibi yapımlar yer alıyor. 

    • A Quiet Place: The Road Ahead 
    • ARK: Survival Ascended 
    • Blades of Fire
    • Deadzone: Rogue
    • DragonKin: The Banished 
    • F1® 25 
    • Frostpunk 2
    • inZOI 
    • Legacy: Stell & Corcery
    • Lord of the Fallen
    • NINJA GAIDEN 2 Black
    • Planetaries
    • Quanga
    • REM Survival
    • RoadCraft 
    • RuneScape:Dragonwilds
    • Silent Hill 2 
    • Star Wars Outlaws
    • Steel Seed
    • Stellar Blade™
    • Virtua Fighther 5 R.E.V.OBUBBLE_START
    • Wild Assault

    Listeye eklenen diğer oyunlar arasında A Quiet Place: The Road Ahead, ARK: Survival Ascended, RuneScape: Dragonwilds, RoadCraft ve Lord of the Fallen gibi farklı türlerden birçok yapım bulunuyor. Bu arada AMD, sürücü tarafında da güncellemeye gitti ve Adrenalin 25.6.1 WHQL ile birlikte FSR Teknik Önizleme sürücüsünü paylaştı.

    Şu an için AMD, FSR4 desteğinin yalnızca RX 9000 serisi ekran kartlarıyla sınırlı olduğunu söylüyor. RX 7000, RX 6000 veya entegre RDNA 3.5 grafik birimleri bu teknolojiden faydalanamıyor. Öte yandan, FSR3.1’i destekleyen oyunların, SDK güncellemeleri sayesinde otomatik olarak FSR4 desteği alabileceğini hatırlatalım. Ancak bu destek, sistem ve sürücü yapılandırmasına göre değişiklik gösterebilir.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 2 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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