Tam Boyutta Gör AMD, yeni tanıtılan FSR 4.0 teknolojisine ek olarak FSR kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde ise, FSR 4.0desteği kazanan yeni oyunlar açıklandı. Halihazırda 60'ın üzerinde oyuna destek sunan teknoloji, şimdi 22 farklı yapımda daha mevcut.

AMD, FSR 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu

Toplamda 65 oyunun yer aldığı resmi FSR4 listesi, bu hafta itibarıyla genişledi. Yeni eklenen oyunlar arasında F1 25, Silent Hill 2, Stellar Blade, DragonKin: The Banished ve Frostpunk 2 gibi yapımlar yer alıyor.

A Quiet Place: The Road Ahead

ARK: Survival Ascended

Blades of Fire

Deadzone: Rogue

DragonKin: The Banished

F1® 25

Frostpunk 2

inZOI

Legacy: Stell & Corcery

Lord of the Fallen

NINJA GAIDEN 2 Black

Planetaries

Quanga

REM Survival

RoadCraft

RuneScape:Dragonwilds

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

Steel Seed

Stellar Blade™

Virtua Fighther 5 R.E.V.OBUBBLE_START

Wild Assault

Listeye eklenen diğer oyunlar arasında A Quiet Place: The Road Ahead, ARK: Survival Ascended, RuneScape: Dragonwilds, RoadCraft ve Lord of the Fallen gibi farklı türlerden birçok yapım bulunuyor. Bu arada AMD, sürücü tarafında da güncellemeye gitti ve Adrenalin 25.6.1 WHQL ile birlikte FSR Teknik Önizleme sürücüsünü paylaştı.

Şu an için AMD, FSR4 desteğinin yalnızca RX 9000 serisi ekran kartlarıyla sınırlı olduğunu söylüyor. RX 7000, RX 6000 veya entegre RDNA 3.5 grafik birimleri bu teknolojiden faydalanamıyor. Öte yandan, FSR3.1’i destekleyen oyunların, SDK güncellemeleri sayesinde otomatik olarak FSR4 desteği alabileceğini hatırlatalım. Ancak bu destek, sistem ve sürücü yapılandırmasına göre değişiklik gösterebilir.

