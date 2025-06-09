AMD, FSR 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu
Toplamda 65 oyunun yer aldığı resmi FSR4 listesi, bu hafta itibarıyla genişledi. Yeni eklenen oyunlar arasında F1 25, Silent Hill 2, Stellar Blade, DragonKin: The Banished ve Frostpunk 2 gibi yapımlar yer alıyor.
- A Quiet Place: The Road Ahead
- ARK: Survival Ascended
- Blades of Fire
- Deadzone: Rogue
- DragonKin: The Banished
- F1® 25
- Frostpunk 2
- inZOI
- Legacy: Stell & Corcery
- Lord of the Fallen
- NINJA GAIDEN 2 Black
- Planetaries
- Quanga
- REM Survival
- RoadCraft
- RuneScape:Dragonwilds
- Silent Hill 2
- Star Wars Outlaws
- Steel Seed
- Stellar Blade™
- Virtua Fighther 5 R.E.V.OBUBBLE_START
- Wild Assault
Listeye eklenen diğer oyunlar arasında A Quiet Place: The Road Ahead, ARK: Survival Ascended, RuneScape: Dragonwilds, RoadCraft ve Lord of the Fallen gibi farklı türlerden birçok yapım bulunuyor. Bu arada AMD, sürücü tarafında da güncellemeye gitti ve Adrenalin 25.6.1 WHQL ile birlikte FSR Teknik Önizleme sürücüsünü paylaştı.
Şu an için AMD, FSR4 desteğinin yalnızca RX 9000 serisi ekran kartlarıyla sınırlı olduğunu söylüyor. RX 7000, RX 6000 veya entegre RDNA 3.5 grafik birimleri bu teknolojiden faydalanamıyor. Öte yandan, FSR3.1’i destekleyen oyunların, SDK güncellemeleri sayesinde otomatik olarak FSR4 desteği alabileceğini hatırlatalım. Ancak bu destek, sistem ve sürücü yapılandırmasına göre değişiklik gösterebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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