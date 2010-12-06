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GeForce GTX 570'in detaylı görselleri yayınlandı

8 yıl
12,9b
1
9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın resmi lansmanını yarın yapacağı GeForce GTX 570 için detaylı görseller yayınlandı. İlk defa GeForce GTX 580 modelinde kullanılan GF110 GPU'sunun 480 paralel işlemcili versiyonundan güç alan GeForce GTX 570, 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartının açıklanan güç tüketim değeri ise 225 Watt. GeForce GTX 470'in yerini alması ve daha düşük güç tüketim seviyesinde GeForce GTX 480'e yakın performans sunması beklenen GeForce GTX 570'te görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI portlarına yer veriliyor.

Son bilgilere göre, test ve uygulamasına göre GeForce GTX 480'den %20'ye kadar hızlı olabileceği iddia edilen GeForce GTX 570'in Türkiye'de 399$+kdv seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.


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alpa07 8 yıl
neden 400dolar deil. 399usd+kdv yahudi ticareti :!
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Sunbuloglu 8 yıl
2 Adet alıp SLI yapacaksın tadından yenmez:)
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DH Misafiri 8 yıl
Güzel haberler geliyor Nvdia tarafından... peki ya AMD ne zaman karşılık vericek acaba inanılmaz bir sessizlik var :)
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M@U 8 yıl

fx57

Son bilgilere göre, test ve uygulamasına göre GeForce GTX 480'den %20'ye kadar hızlı olabileceği iddia edilen GeForce GTX 570

Bu biraz iddialı olmuş ama %5 civarı bir farkla genel olarak GTX480'den başarılı olacağını düşünüyorum. Tabi bellek bant genişliğinden kaynaklanan anlık fps düşüşleri ve bazı uygulamalarda çok küçük farklarla GTX480'den geri de kalacaktır. Ama herhali ile GTX480'den başarılı bir kart olacağı kesin.
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Father Torque 8 yıl
Nete düşen ilk sunum dosyalarında "480 %20" gibi bir ibare var ancak bu tür bir performans artışı 570'in 580'i bile yer yer geride bırakması manasına gelir ki pek doğru olmaz. Çinli siteler biraz abartmış her zamanki gibi.
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