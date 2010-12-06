GeForce GTX 570'in detaylı görselleri yayınlandı

Nvidia'nın resmi lansmanını yarın yapacağı GeForce GTX 570 için detaylı görseller yayınlandı. İlk defa GeForce GTX 580 modelinde kullanılan GF110 GPU'sunun 480 paralel işlemcili versiyonundan güç alan GeForce GTX 570, 320-bit bellek veri yolu desteği ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor.

Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3800MHz'de görev yapan ekran kartının açıklanan güç tüketim değeri ise 225 Watt. GeForce GTX 470'in yerini alması ve daha düşük güç tüketim seviyesinde GeForce GTX 480'e yakın performans sunması beklenen GeForce GTX 570'te görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI portlarına yer veriliyor.

Son bilgilere göre, test ve uygulamasına göre GeForce GTX 480'den %20'ye kadar hızlı olabileceği iddia edilen GeForce GTX 570'in Türkiye'de 399$+kdv seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.