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GeForce GTX 580, 499$ seviyesinden lanse edilebilir

8 yıl
15b
1
47
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GeForce GTX 580 modeliyle ilgili ilk bilgileri daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. AMD'nin Radeon HD 6900 serisine karşı lanse edilecek yeni model, yüksek performans segmentinde Nvidia'nın yeni amiral gemisi olacak ve GF110 GPU'sundan güç alacak. Bazı kaynaklar GF110 ile Nvidia'nın en hızlı GPU unvanını koruyacağını iddia ederken bir diğer grup ise AMD'nin Radeon HD 6900 serisinde kullandığı Cayman GPU'sunda, performans iyileştirmelerinden daha fazlasına sahip olduğunu dolayısıyla en hızlı ekran kartından (Radeon HD 5970 birinci yılında liderliğe devam ediyor) sonra en hızlı GPU unvanını da ele geçirebileceğini öne sürüyorlar.

AMD Radeon HD 6900 serisiyle ilgili olarak detaylar belirsizliğini korurken, GeForce GTX 580'le ilgili olarak hemen her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bir süre öncesine kadar 512-bit olacağı ve 2GB GDDR5 bellekle geleceği iddia edilen GeForce GTX 580 için takvim yaprakları lansman tarihine yaklaşırken, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı yönündeki gelişmeler tekrar güç kazanmaya başladı. 512 adet paralel işlem birimine sahip olacak GeForce GTX 580'nin 772MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışacağı belirtilirken, 192.4GB/saniye bellek bant genişliği sunacağı da üzerinde durulan bir diğer önemli detay olarak dikkat çekiyor.

GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında soğutucu tasarımında bazı değişiklikler yapılan GeForce GTX 580, standart tasarımda çift DVI ve HDMI çıkışlarıyla gelecek, CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision gibi Nvidia teknolojilerine de destek sunacak. Henüz Nvidia tasrafından resmi olarak doğrulanmamış olsa da GeForce GTX 580 için planlanan lansman fiyatının 499$ seviyesinde olacağı ancak AMD Radeon HD 6900 serisinin sergileyeceği performans ve konumlandırılacağı ve fiyat aralığına göre farklı bir strateji izlenebileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.


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demircibu 8 yıl
yeni oyuncağım geliyorrrr
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ironblood19 8 yıl
3 sene sonra, şu an ki 8800GTX' in haline gelirse alırm
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MegaWolt38 8 yıl
499 mı?
İyi ucuzmuş, 500$ olsa nasıl alırdık.!!
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mteke 8 yıl
Kart vs alırken en yüksek fps vs bakmak yerine performans/fiyat oranına bakıyorum. $100 daha fazla verdiğim işlemci bana %15 daha fazla performans veriyorsa daha ucuzuna yöneliyorum. Grafik kartlarında en yüksek performanslı ürünler çok küçük bir kesime hitap ediyor. Çoğunluk gtx460 veya HD5770 gibi oyunların çoğunu tatmin edici ayalarlar ile oynatan kartları tercih ediyor.
GTX580 veya HD6890 şirketlerin karizma yapma çalışmaları. Sonuç olarak fiyatlara etki edecek olması mutluluk veriyor.
İşlemci veya grafik kartı alındığında güç tüketimi de göz önüne alınmalı. Uzun vadede fiyatlara etkisi olur.
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ayzer 8 yıl
"nvidia fiyat indirimleriyle çok rekabetçi."
adama yazıyorsun sen nvidia yalakacısın diye.hala ben nvidia için yazı yazmamışım der.
sorarlar adama bu nvidia nezaman rekabetçi oldu??
atiden yediği tokat öncesi neredeydi? amd indirim yapar, ya 5-10 dolar indirmiş diye küçük görür.ama ikinci kralı intel 5 dolar indirir sevinçten salyaları akar..
bunları vurdunmu suratına ne saçmalıyorsun diyecek kadar hazımsızdır.
inkarcıdır. kendi yazdıklarının arkasında bile duramaz.
dh nin tüm kullanıcılarına topunuza ban diyerek aşağılıyan terbiye özürlü adam; artık sıktı şu intel-nvidia fanatikusluğun
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theyapici 8 yıl
fısıltı gazetesi çalışıyor desenize o paraya koç alır keseriz kurbana daha makul olmasını beklemekde 8 ay sürer
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ghost recon advanced 8 yıl
ekran kartı piyasası bayağı karışacak seçenekler her gün artıyor kim ne alacağına karar veremicek bu gidişle
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NecroCyber-777 8 yıl
ara dönem tabi hem amd hem nvidia şu an ısıtıp ısıtıp sunuyorlar bence ne 6xxxx serisi be gtx5xxx serisi gereksiz
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H.E.B Sup 8 yıl
En yüksek fps yi kim veriyosa en iyisi odur.İster tek kart olsun ister çift kart olsun.CUDA-FİZİK-3D VıSıON-EYE INFINITY bunlar 2.planda .Niye 2.planda kartlar karşılaştırılırken fizikli diye karşılaştırılmaz FPS tek dert budur.
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knnkpln 8 yıl
O dediğin sahte tesleri nvidiamı yapıyor.Yoksa nvidia kart satan diğer ekran kartı üreticilerimi.O tabloların nerden geldiği bile bilinmiyor.Sahte tablolar nvidia olduğu kadar amd de çıkıyor.GTX 480 hd5970, GTX580 6990 geçmese bile karşılaştırılması çok saçma olur çünkü amd en üst seviye kartları hep çift gpu yapıyor ve kalkıp en güçlü kartı biz yaptık diyor.Bunun üstüne kalkıp en güçlü kart amdde en iyi amd demek sence fanatiklik değilmi.
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Source 8 yıl

knnkpln

O dediğin sahte tesleri nvidiamı yapıyor.Yoksa nvidia kart satan diğer ekran kartı üreticilerimi.O tabloların nerden geldiği bile bilinmiyor.Sahte tablolar nvidia olduğu kadar amd de çıkıyor.GTX 480 hd5970, GTX580 6990 geçmese bile karşılaştırılması çok saçma olur çünkü amd en üst seviye kartları hep çift gpu yapıyor ve kalkıp en güçlü kartı biz yaptık diyor.Bunun üstüne kalkıp en güçlü kart amdde en iyi amd demek sence fanatiklik değilmi.


Bu dökünmanları nvidia'nın yaptığını söylediğim cümleyi göster?
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knnkpln 8 yıl
@BanKoliK_ÜyE
Şu yaptığın yorumlardan senin amd fanatiği olduğun anlaşılıyor.Böyle sonuç çıkarman normal
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Source 8 yıl

knnkpln

@BanKoliK_ÜyE

Şu yaptığın yorumlardan senin amd fanatiği olduğun anlaşılıyor.Böyle sonuç çıkarman normal



Fanatiklikle bence alakası yok biraz mantıklı düşününce bu firmayı takip edenler aşağı yukarı neyin peşinde olduğunu anlarsınız nvidia'nın bu konuda birçok sabıkası bulunuyor buna en son örnek fermi'dir tabi sen bu piyasayı ne zamandır takip ediyorsun bilemem ama arkadaşa katılıyorum yakında sahte testler çıkmaya başlar GTX 580 6990'ı geçtiğini gösterilen birçok döküman piyasaya çıkacaktır bir zamanlar GTX 480'in 5970 geçtiğini gösteren dökümanlar gibi..
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gunescan 8 yıl
Şöyle bi hesap yapsak:
500$+%18 kdv= 600 $
600$ = 900 TL + TR fiyatları = 1000 TL 'den aşağı ilk aylarda alamayacağız :)
Ama olsun. GTX480'in 1200 TL'den girdiğini düşünürsek gene de iyi gibi:)
@cengizhan72
Dostum konsola 800 tl verip kurtuluyorsun gibi duruyor ama şunlar var:
1) PC'deki grafiklere yaklaşamaz bile konsol.(oyuna göre değişiyo tabi)
2) Oyun fiyatları 150 TL'den başlıyor. PC'de 50-90 arası.
3) PC'de korsan oyunculuk var, PS3'te yok. (yani en azından indirip nasıl birşey olduğuna bakıp sonra alabiliyoruz.)
4) Konsol fiyatları = PC fiyatı oluyor. + pc de her işini görebiliyorsun. Konsolda bu yok.
Ben böyle düşündüğüm için konsol almıyorum...
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BanKoliK_ÜyE 8 yıl
@K0rkunc

What ok tamam?

Varmi adamlarin bu konu hakkinda yetkili bir agizdan beyani ? Varsa soyle ver suraya bir linkte bizde kacirdigimiz hadiseyi gorelim !!!

@knnkpln

Fanatiklik ve ben ??


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Yolcu_61 8 yıl
Gelişmeler iyi güzel hoşta hangisini alacağımızı şaşırdık tam niyetleniyoruz.Gtx 260 almaya bi bakıyosun atiden 6870 ona niyetlen hop nvdiadan karşılık.Yanlız bu gtx580 lider konumunda olursa fiyatı gayet iyi gözüküyor. Ati ve Nvidia siz kapışa durun biz meyvelerinizi ucuza topluyalım:D
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CESAJANS 8 yıl
Birazdan, sadece tahmini fiyatı belirtilen bu kart için çeşitli öngörüler ortaya atılmaya başlar ve ortalık karışır yine
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BanKoliK_ÜyE 8 yıl
Helal olsun bu Nvidia'ya ortaya bir yalan attilar simdi kirk akilli cikaramiyor !!! Haa bu arada Nvidiadan bir yetkili cikipta boyle bir surec var diye aciklama yaptimi ??? Ben oyle birsey duymadim duyan bir arkadas var mi ?? Yada ben birseyler mi kacirdim bu noktada ??

Yine soyluyorum bu Nvidianin yeni cikacak ATI 6xxx kartlarini balatalamk amaci ile piyasaya surdugu hikaye yalan !! Amac fanatiklerinin hic degilse yeni cikacak karti bekeleyelim diye ATI'ye yonelmelerini engellemek !!! Tabi bunlar benim cikardigim sonuc ... Bakalim neler olacak onumuzdeki gunlerde !!!
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