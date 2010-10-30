GeForce GTX 580, 499$ seviyesinden lanse edilebilir

Nvidia'nın GeForce GTX 580 modeliyle ilgili ilk bilgileri daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. AMD'nin Radeon HD 6900 serisine karşı lanse edilecek yeni model, yüksek performans segmentinde Nvidia'nın yeni amiral gemisi olacak ve GF110 GPU'sundan güç alacak. Bazı kaynaklar GF110 ile Nvidia'nın en hızlı GPU unvanını koruyacağını iddia ederken bir diğer grup ise AMD'nin Radeon HD 6900 serisinde kullandığı Cayman GPU'sunda, performans iyileştirmelerinden daha fazlasına sahip olduğunu dolayısıyla en hızlı ekran kartından (Radeon HD 5970 birinci yılında liderliğe devam ediyor) sonra en hızlı GPU unvanını da ele geçirebileceğini öne sürüyorlar.

AMD Radeon HD 6900 serisiyle ilgili olarak detaylar belirsizliğini korurken, GeForce GTX 580'le ilgili olarak hemen her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bir süre öncesine kadar 512-bit olacağı ve 2GB GDDR5 bellekle geleceği iddia edilen GeForce GTX 580 için takvim yaprakları lansman tarihine yaklaşırken, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı yönündeki gelişmeler tekrar güç kazanmaya başladı. 512 adet paralel işlem birimine sahip olacak GeForce GTX 580'nin 772MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışacağı belirtilirken, 192.4GB/saniye bellek bant genişliği sunacağı da üzerinde durulan bir diğer önemli detay olarak dikkat çekiyor.

GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında soğutucu tasarımında bazı değişiklikler yapılan GeForce GTX 580, standart tasarımda çift DVI ve HDMI çıkışlarıyla gelecek, CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision gibi Nvidia teknolojilerine de destek sunacak. Henüz Nvidia tasrafından resmi olarak doğrulanmamış olsa da GeForce GTX 580 için planlanan lansman fiyatının 499$ seviyesinde olacağı ancak AMD Radeon HD 6900 serisinin sergileyeceği performans ve konumlandırılacağı ve fiyat aralığına göre farklı bir strateji izlenebileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.