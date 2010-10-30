GeForce GTX 580, 499$ seviyesinden lanse edilebilir

Nvidia'nın GeForce GTX 580 modeliyle ilgili ilk bilgileri daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. AMD'nin Radeon HD 6900 serisine karşı lanse edilecek yeni model, yüksek performans segmentinde Nvidia'nın yeni amiral gemisi olacak ve GF110 GPU'sundan güç alacak. Bazı kaynaklar GF110 ile Nvidia'nın en hızlı GPU unvanını koruyacağını iddia ederken bir diğer grup ise AMD'nin Radeon HD 6900 serisinde kullandığı Cayman GPU'sunda, performans iyileştirmelerinden daha fazlasına sahip olduğunu dolayısıyla en hızlı ekran kartından (Radeon HD 5970 birinci yılında liderliğe devam ediyor) sonra en hızlı GPU unvanını da ele geçirebileceğini öne sürüyorlar.
AMD Radeon HD 6900 serisiyle ilgili olarak detaylar belirsizliğini korurken, GeForce GTX 580'le ilgili olarak hemen her gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bir süre öncesine kadar 512-bit olacağı ve 2GB GDDR5 bellekle geleceği iddia edilen GeForce GTX 580 için takvim yaprakları lansman tarihine yaklaşırken, 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacağı yönündeki gelişmeler tekrar güç kazanmaya başladı. 512 adet paralel işlem birimine sahip olacak GeForce GTX 580'nin 772MHz GPU ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışacağı belirtilirken, 192.4GB/saniye bellek bant genişliği sunacağı da üzerinde durulan bir diğer önemli detay olarak dikkat çekiyor.
GeForce GTX 480 ile kıyaslandığında soğutucu tasarımında bazı değişiklikler yapılan GeForce GTX 580, standart tasarımda çift DVI ve HDMI çıkışlarıyla gelecek, CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision gibi Nvidia teknolojilerine de destek sunacak. Henüz Nvidia tasrafından resmi olarak doğrulanmamış olsa da GeForce GTX 580 için planlanan lansman fiyatının 499$ seviyesinde olacağı ancak AMD Radeon HD 6900 serisinin sergileyeceği performans ve konumlandırılacağı ve fiyat aralığına göre farklı bir strateji izlenebileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.
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İyi ucuzmuş, 500$ olsa nasıl alırdık.!!
GTX580 veya HD6890 şirketlerin karizma yapma çalışmaları. Sonuç olarak fiyatlara etki edecek olması mutluluk veriyor.
İşlemci veya grafik kartı alındığında güç tüketimi de göz önüne alınmalı. Uzun vadede fiyatlara etkisi olur.
adama yazıyorsun sen nvidia yalakacısın diye.hala ben nvidia için yazı yazmamışım der.
sorarlar adama bu nvidia nezaman rekabetçi oldu??
atiden yediği tokat öncesi neredeydi? amd indirim yapar, ya 5-10 dolar indirmiş diye küçük görür.ama ikinci kralı intel 5 dolar indirir sevinçten salyaları akar..
bunları vurdunmu suratına ne saçmalıyorsun diyecek kadar hazımsızdır.
inkarcıdır. kendi yazdıklarının arkasında bile duramaz.
dh nin tüm kullanıcılarına topunuza ban diyerek aşağılıyan terbiye özürlü adam; artık sıktı şu intel-nvidia fanatikusluğun
Bu dökünmanları nvidia'nın yaptığını söylediğim cümleyi göster?
Şu yaptığın yorumlardan senin amd fanatiği olduğun anlaşılıyor.Böyle sonuç çıkarman normal
Fanatiklikle bence alakası yok biraz mantıklı düşününce bu firmayı takip edenler aşağı yukarı neyin peşinde olduğunu anlarsınız nvidia'nın bu konuda birçok sabıkası bulunuyor buna en son örnek fermi'dir tabi sen bu piyasayı ne zamandır takip ediyorsun bilemem ama arkadaşa katılıyorum yakında sahte testler çıkmaya başlar GTX 580 6990'ı geçtiğini gösterilen birçok döküman piyasaya çıkacaktır bir zamanlar GTX 480'in 5970 geçtiğini gösteren dökümanlar gibi..
500$+%18 kdv= 600 $
600$ = 900 TL + TR fiyatları = 1000 TL 'den aşağı ilk aylarda alamayacağız :)
Ama olsun. GTX480'in 1200 TL'den girdiğini düşünürsek gene de iyi gibi:)
@cengizhan72
Dostum konsola 800 tl verip kurtuluyorsun gibi duruyor ama şunlar var:
1) PC'deki grafiklere yaklaşamaz bile konsol.(oyuna göre değişiyo tabi)
2) Oyun fiyatları 150 TL'den başlıyor. PC'de 50-90 arası.
3) PC'de korsan oyunculuk var, PS3'te yok. (yani en azından indirip nasıl birşey olduğuna bakıp sonra alabiliyoruz.)
4) Konsol fiyatları = PC fiyatı oluyor. + pc de her işini görebiliyorsun. Konsolda bu yok.
Ben böyle düşündüğüm için konsol almıyorum...
What ok tamam?
Varmi adamlarin bu konu hakkinda yetkili bir agizdan beyani ? Varsa soyle ver suraya bir linkte bizde kacirdigimiz hadiseyi gorelim !!!
@knnkpln
Fanatiklik ve ben ??
Yine soyluyorum bu Nvidianin yeni cikacak ATI 6xxx kartlarini balatalamk amaci ile piyasaya surdugu hikaye yalan !! Amac fanatiklerinin hic degilse yeni cikacak karti bekeleyelim diye ATI'ye yonelmelerini engellemek !!! Tabi bunlar benim cikardigim sonuc ... Bakalim neler olacak onumuzdeki gunlerde !!!