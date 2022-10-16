Tam Boyutta Gör Yaklaşık bir yıl önce duyurulan RTX 30 Lite Hash Rate (LHR) ekran kartları ile sektörde yaşanan tedarik ve stok sıkıntılarına çözüm getirmeyi hedefleyen Nvidia, madencilik kısıtlamasını artık sona erdiriyor. Yakın zamanda paylaşılan GeForce 522.25 sürücü güncellemesinin LHR kilidini devre dışı bıraktığı ortaya çıktı.

Nvidia, söylentileri doğruladı

İlk olarak Timbers007 isimli bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edilen yeni değişiklik, Nvidia'nın yeni sürücü güncellemesini test eden kullanıcılar tarafından da onaylandı. Ortaya çıkan söylentilerin ardından PCMag’e yanıt veren bir Nvidia sözcüsü, “Mevcut ortamda gerekli olduğuna inanmıyoruz” açıklaması ile şirketin “Lite Hash Rate” sınırlayıcısını kaldırdığını doğruladı.

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Nvidia, LHR kartlar ile madencilerden gelen talebin düşürülmesini hedeflese de, üçüncü taraf geliştiriciler birçok kez kilit sistemini kırmayı başarmıştı. Günümüzde ise Ethereum’un hisse kanıtı modeline geçişi ile beraber, LHR ihtiyacının ortadan kalktığını ve ekran kartı sektöründe yaşanan sıkıntıların sona ermeye başladığını söyleyebiliriz.

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Nvidia, LHR madencilik kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu