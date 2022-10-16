Nvidia, LHR madencilik kısıtlamasının kaldırıldığını duyurdu

Nvidia, söylentileri doğruladı
İlk olarak Timbers007 isimli bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edilen yeni değişiklik, Nvidia'nın yeni sürücü güncellemesini test eden kullanıcılar tarafından da onaylandı. Ortaya çıkan söylentilerin ardından PCMag’e yanıt veren bir Nvidia sözcüsü, “Mevcut ortamda gerekli olduğuna inanmıyoruz” açıklaması ile şirketin “Lite Hash Rate” sınırlayıcısını kaldırdığını doğruladı.
Nvidia, LHR kartlar ile madencilerden gelen talebin düşürülmesini hedeflese de, üçüncü taraf geliştiriciler birçok kez kilit sistemini kırmayı başarmıştı. Günümüzde ise Ethereum’un hisse kanıtı modeline geçişi ile beraber, LHR ihtiyacının ortadan kalktığını ve ekran kartı sektöründe yaşanan sıkıntıların sona ermeye başladığını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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