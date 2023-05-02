GeForce RTX 4060 Ti’ın çıkış tarihi netleşti

RTX 4060 Ti Mayıs sonunda raflarda
Özellikler tarafında mevcut bilgiler ışığında RTX 4060 Ti’ın, 4352 CUDA çekirdeğine sahip olacağı söyleniyor. AD106 GPU’suna sahip olan bu kartın temel saat hızı 2310 MHz, boost saat hızı ise 2535 MHz seviyesinde olması bekleniyor. Bununla birlikte kartta 8 GB GDDR6 bellek ve 128 bit belek veri yolu olacağı söyleniyor. Kartın TDB değeri ise 160W.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah