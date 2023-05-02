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    GeForce RTX 4060 Ti’ın çıkış tarihi netleşti

    Nvidia’nın merakla beklenen ekran kartı GeForce RTX 4060 Ti hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. RTX 4060 Ti’ın bu ay içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.
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    GeForce RTX 4060 Ti’ın çıkış tarihi netleşti Tam Boyutta Gör
    Nvidia, RTX 40 serisini adım adım büyütmeye devam ediyor. Görünüşe göre yeni serinin en yeni üyesi GeForce RTX 4060 Ti modeli olacak. Kısa süre önce gelen bilgiler ise beklenen RTX 4060 Ti modelinin piyasaya çıkış tarihi konusunda önemli bilgiler veriyor. Kart, daha önceki haberlerimizde de söylediğimiz gibi bu ay içerisinde çıkacak.

    RTX 4060 Ti Mayıs sonunda raflarda

    GeForce RTX 4060 Ti’ın çıkış tarihi netleşti Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan ambargo tablosuna göre Nvidia hali hazırda basın mensuplarına kartı göndermiş veya göndermeye başlamış durumda. Firma 5 Mayıs itibariyle ise tedarik kanallarına kartı sokarak firmalara gönderecek. Muhtemelen birkaç gün içinde kartın fotoğrafları da ortaya çıkacaktır. Öte yandan Nvidia, RTX 4060 Ti’ın çıkış tarihini Mayıs ayının sonu olarak belirtiyor. Ancak kesin bir tarih verilmediğinden bu tarihin öne alınma ihtimali bulunuyor. RTX 4060 tarafındaysa herhangi bir zamanlama belirlenmiş değil. Aslında bu kartın da Mayıs ayı içerisinde çıkmasını bekliyorduk.

    Özellikler tarafında mevcut bilgiler ışığında RTX 4060 Ti’ın, 4352 CUDA çekirdeğine sahip olacağı söyleniyor. AD106 GPU’suna sahip olan bu kartın temel saat hızı 2310 MHz, boost saat hızı ise 2535 MHz seviyesinde olması bekleniyor. Bununla birlikte kartta 8 GB GDDR6 bellek ve 128 bit belek veri yolu olacağı söyleniyor. Kartın TDB değeri ise 160W.

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    F
    farkil 1 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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