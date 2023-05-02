Tam Boyutta Gör Nvidia, RTX 40 serisini adım adım büyütmeye devam ediyor. Görünüşe göre yeni serinin en yeni üyesi GeForce RTX 4060 Ti modeli olacak. Kısa süre önce gelen bilgiler ise beklenen RTX 4060 Ti modelinin piyasaya çıkış tarihi konusunda önemli bilgiler veriyor. Kart, daha önceki haberlerimizde de söylediğimiz gibi bu ay içerisinde çıkacak.

RTX 4060 Ti Mayıs sonunda raflarda

Tam Boyutta Gör Paylaşılan ambargo tablosuna göre Nvidia hali hazırda basın mensuplarına kartı göndermiş veya göndermeye başlamış durumda. Firma 5 Mayıs itibariyle ise tedarik kanallarına kartı sokarak firmalara gönderecek. Muhtemelen birkaç gün içinde kartın fotoğrafları da ortaya çıkacaktır. Öte yandan Nvidia, RTX 4060 Ti’ın çıkış tarihini Mayıs ayının sonu olarak belirtiyor. Ancak kesin bir tarih verilmediğinden bu tarihin öne alınma ihtimali bulunuyor. RTX 4060 tarafındaysa herhangi bir zamanlama belirlenmiş değil. Aslında bu kartın da Mayıs ayı içerisinde çıkmasını bekliyorduk.

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Özellikler tarafında mevcut bilgiler ışığında RTX 4060 Ti’ın, 4352 CUDA çekirdeğine sahip olacağı söyleniyor. AD106 GPU’suna sahip olan bu kartın temel saat hızı 2310 MHz, boost saat hızı ise 2535 MHz seviyesinde olması bekleniyor. Bununla birlikte kartta 8 GB GDDR6 bellek ve 128 bit belek veri yolu olacağı söyleniyor. Kartın TDB değeri ise 160W.

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GeForce RTX 4060 Ti’ın çıkış tarihi netleşti