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    AMD Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 kartların özellikleri sızdırıldı

    AMD'nin merakla beklenen ekran kartları Radeon RX 7800 XTX, RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı. Peki yeni GPU'lar neler sunacak? İşte bildiklerimiz
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    AMD Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 kartların özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    RDNA 3 grafik mimarisinin tepe model ekran kartları RX 7900 XT ve RX 7900 XTX modellerini kullanıcılar ile buluşturan AMD, ailenin orta ve orta üst seviye kartları için hazırlııklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda mevcut sızıntılar, önümüzdeki ay düzenlenecek Computex 2023'e işaret ederken, bugün AMD Radeon RX 7800 XTX, RX 7800 XT ve RX 7700 XT'nin bazı özellikleri gün yüzüne çıktı.

    RX 7800 XTX ve RX 7800 XT özellikleri sızdırıldı

    Bilmeyenler için AMDRDNA 3 mimarili Navi GPU'lar, TSMC 5nm sürecini temel alıyor. Bu noktada RDNA 2 tabanlı RX 6000 serisi kartlar, 7nm süreci ile karşımıza çıkmıştı. Mimari ve üretim sürecinde yapılan bu gelişmeler ise, RDNA 3’ün önceki nesle oranla watt başına yüzde 50’den fazla performans artışı getirmesine olanak sağlamış durumda.

    AMD Radeon RX 7800 XT ve RX 7700 kartların özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Bildirilenlere göre RX 7800 XTX, 7900 serisine benzer şekilde Navi 31 yongasını temel alırken 256 bit veri yoluna bağlı 16 GB GDDR6 vRAM'e sahip olacak. Ayrıca yeni GPU'nun 300W TBP ile 43 TFLOP'a kadar performans sunacağı belirtiliyor. Dolayısıyla RTX 4070 Ti'ın karşısına konumlandırılacağını söyleyebiliriz.

    Temel sürüm RX 7800 XT ise, XTX modeli ile aynı bellek yapılandırmasını korurken 60CU (İşlem Birimi) , 2,6GHz temel, 2,8GHz artırılmış saat hızı, 64MB ön bellek ve 285W TBP ile karşımıza çıkacak. Yeni GPU'nun RTX 4070 Ti'den biraz daha yavaş, 40 TFLOP performans sunacağı belirtiliyor.

    Bir alt model RX 7700 XT'ye gelecek olursak, 48MB ön bellek, 54CU ve 228 TBP ile 32 TFLOPs'a kadar performans sunacak. Kartın tüm detayları henüz açıklanmadı ancak bu değerler RTX 4070'e rakip olacağını bizlere gösteriyor. Ailenin orta seviye modeli RTX 7600 ve 7600 XT ise, sırasıyla 6650XT ve 6700 XT GPU'ların yerini alacak. Bununla birlikte her iki kartın, Navi 33 GPU'sundan güç alacağı belirtiliyor. 

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    F
    farkil 3 saat önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 22 saat önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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