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    GeForce RTX 4070 Ti 3DMark'ta göründü: RTX 3090 Ti rafa kalkıyor

    Nvidia tarafından 5 Ocak'ta piyasaya sürülmesi beklenen RTX 4070 Ti, bugün 3DMark platformunda görüntülendi. Yaklaşan kart, RTX 3090 Ti ve RX 7900 serisi karşısında neler sunuyor? İşte detaylar
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    GeForce RTX 4070 Ti 3DMark'ta göründü: RTX 3090 Ti rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki günlerde Nvidia, Ada Lovelace mimarisinin yeni üyesi RTX 4070 Ti modelini piyasaya sürecek. Oyuncular tarafından merakla beklenen kart, bugün 3DMark platformunda AMD RX 7900 serisi ve RTX 3090 Ti ile karşılaştırıldı. İşte sonuçlar

    RTX 4070 Ti 3DMark'ta görüntülendi

    3DMark sonuçlarına göre RTX 4070 Ti, Ampere mimarisinin tepe model kartı RTX 3090 Ti ile yer değiştirecek. Elde edilen skorlar, RTX 4070 Ti'nin bir üst model RTX 4080'den yüzde 20 ila yüzde 30 daha yavaş ve selefi RTX 3070 Ti'den ise yüzde 32 ila yüzde 39 daha hızlı olacağını gösteriyor.

    GeForce RTX 4070 Ti 3DMark'ta göründü: RTX 3090 Ti rafa kalkıyor Tam Boyutta Gör
    Ayrıca sızdırılan skorlar, RTX 4070 Ti modelinin AMD'nin amiral gemisi kartları Radeon RX 7900 XTX ve RX7900 XT'den daha yavaş olacağını gösteriyor. Ancak yeni kartın, ışın izleme kullanan Speed ​​Way ve Port Royal'de RX 7900 XT'nin önüne geçtiğini söyleyebiliriz.

    Geçtiğimiz günlerde Nvidia, RTX 4070 Ti modelinin 7680 CUDA çekirdeği2,61GHz maksimum saat hızı12GB GDDR6X bellek ile geleceğini onaylandı. Böylece yeni kartın iptal edilen RTX 4080 12GB olduğu da doğrulandı diyebiliriz. RTX 4070 Ti 5 Ocak'ta 799 dolardan başlayan fiyatlar ile piyasaya sürülecek. Bu tarihten bir gün önce 4 Ocak'ta ise kart üzerindeki inceleme ambargosu sona erecek.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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