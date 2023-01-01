GeForce RTX 4070 Ti 3DMark'ta göründü: RTX 3090 Ti rafa kalkıyor

RTX 4070 Ti 3DMark'ta görüntülendi
3DMark sonuçlarına göre RTX 4070 Ti, Ampere mimarisinin tepe model kartı RTX 3090 Ti ile yer değiştirecek. Elde edilen skorlar, RTX 4070 Ti'nin bir üst model RTX 4080'den yüzde 20 ila yüzde 30 daha yavaş ve selefi RTX 3070 Ti'den ise yüzde 32 ila yüzde 39 daha hızlı olacağını gösteriyor.
Geçtiğimiz günlerde Nvidia, RTX 4070 Ti modelinin 7680 CUDA çekirdeği, 2,61GHz maksimum saat hızı, 12GB GDDR6X bellek ile geleceğini onaylandı. Böylece yeni kartın iptal edilen RTX 4080 12GB olduğu da doğrulandı diyebiliriz. RTX 4070 Ti 5 Ocak'ta 799 dolardan başlayan fiyatlar ile piyasaya sürülecek. Bu tarihten bir gün önce 4 Ocak'ta ise kart üzerindeki inceleme ambargosu sona erecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d