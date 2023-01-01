GeForce RTX 4070 Ti 3DMark'ta göründü: RTX 3090 Ti rafa kalkıyor

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki günlerde Nvidia, Ada Lovelace mimarisinin yeni üyesi RTX 4070 Ti modelini piyasaya sürecek. Oyuncular tarafından merakla beklenen kart, bugün 3DMark platformunda AMD RX 7900 serisi ve RTX 3090 Ti ile karşılaştırıldı. İşte sonuçlar

RTX 4070 Ti 3DMark'ta görüntülendi

3DMark sonuçlarına göre RTX 4070 Ti, Ampere mimarisinin tepe model kartı RTX 3090 Ti ile yer değiştirecek. Elde edilen skorlar, RTX 4070 Ti'nin bir üst model RTX 4080'den yüzde 20 ila yüzde 30 daha yavaş ve selefi RTX 3070 Ti'den ise yüzde 32 ila yüzde 39 daha hızlı olacağını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca sızdırılan skorlar, RTX 4070 Ti modelinin AMD'nin amiral gemisi kartları Radeon RX 7900 XTX ve RX7900 XT'den daha yavaş olacağını gösteriyor. Ancak yeni kartın, ışın izleme kullanan Speed ​​Way ve Port Royal'de RX 7900 XT'nin önüne geçtiğini söyleyebiliriz.

Nvidia yanlışlıkla RTX 4070 Ti özelliklerini paylaştı! 2 gün önce eklendi

Geçtiğimiz günlerde Nvidia, RTX 4070 Ti modelinin 7680 CUDA çekirdeği, 2,61GHz maksimum saat hızı, 12GB GDDR6X bellek ile geleceğini onaylandı. Böylece yeni kartın iptal edilen RTX 4080 12GB olduğu da doğrulandı diyebiliriz. RTX 4070 Ti 5 Ocak'ta 799 dolardan başlayan fiyatlar ile piyasaya sürülecek. Bu tarihten bir gün önce 4 Ocak'ta ise kart üzerindeki inceleme ambargosu sona erecek.

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