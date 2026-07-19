Gemini 3.5 Pro lansmanında rötar: Google, kodlama engeline takıldı

Merakla beklenen yeni yapay zeka modeli Gemini 3.5 Pro, kod üretiminde karşılaşılan ciddi ve devam eden teknik aksaklıklar nedeniyle planlanan çıkış takvimini kaçırdı. Google Üst Yöneticisi Sundar Pichai, Mayıs ayında gerçekleştirilen geliştirici konferansında söz konusu üst düzey aracın haziran ayı içerisinde piyasaya sürüleceğini kesin bir dille taahhüt etmişti. Belirtilen sürenin üzerinden zaman geçmesine rağmen şirketten resmi bir güncelleme gelmemesi, projenin geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Paylaşılan yeni bir rapor ise teknoloji devinin Gemini 3.5 Pro modelindeki kodlama performansı sorunlarını gidermek adına haziran ayının sonlarında temel eğitim verilerini sıfırlayıp güncellediğini ortaya koydu.

DeepMind ve Google Cloud çekişmesi Gemini 3.5 Pro modelini geciktirdi

Yaşanan bu teknik ve operasyonel aksilikler büyük ölçüde Google'ın devasa ve parçalı kurumsal yapısıyla doğrudan bağdaştırılıyor. Mevcut durumda Google Cloud, DeepMind ve Android departmanları bünyesinde faaliyet gösteren ayrı ekiplerin hepsi aynı anda kendi yapay zeka programlama araçlarını geliştirmeye çalışıyor. Bu bölümlere ayrılmış yaklaşım, şirket içi rekabeti artırırken ekiplerin aynı sınırlı donanım işlem kaynakları ve sunucu altyapıları için agresif bir şekilde yarışmasına ve istemeden iş tekrarlamalarına yol açıyor. Sürecin kontrolünü yeniden ele almayı hedefleyen teknoloji devi, şu anda bu dağınık iç araçları Antigravity olarak adlandırılan tek bir çatı platformda birleştirmek adına yoğun bir mesai harcıyor.

Kodlama engeli, Google'ın otomasyona olan içsel bağımlılığının en yüksek seviyeye ulaştığı bir döneme denk gelmesi açısından da kritik bir önem taşıyor. Şirket bünyesinde dağıtılan tüm yeni kodların yaklaşık yüzde 75'i artık yapay zeka tarafından üretiliyor ve mühendisler tarafından manuel olarak onaylanıyor. Geçen sonbaharda yüzde 50 seviyesinde olan bu oran yapay zekanın yazılım süreçlerindeki rolünü gösterse de şirket içindeki birçok uzman, sıkı kalite standartlarının korunması için kritik sistemlerin insan eliyle yazılması gerektiğini savunuyor.

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Google amiral gemisi modelini mükemmelleştirmek amacıyla mühendislik sorunlarıyla uğraşırken yapay zeka pazarındaki daha yalın girişimler ürün geliştirme süreçlerini hızla sürdürüyor. Sektördeki rakiplerden Anthropic kısa süre önce gelişmiş Fable 5 mimarisini kullanıma sunarak dikkatleri üzerine çekti. Buna karşılık OpenAI, kodlama ve siber savunma alanları için optimize edilmiş GPT-5.6 Sol modelini piyasaya sürerek pazardaki konumunu güçlendirdi. Çin merkezli yapay zeka laboratuvarı Moonshot ise Kimi K3 adı verilen 2,8 trilyon parametreli devasa bir açık kaynak modeliyle küresel rekabete yeni bir boyut kazandırdı.

Gerçek öncü yapay zeka modelleri için kodlama yeteneği; aynı anda mantıksal akıl yürütme, güçlü hafıza yönetimi ve hassas uygulama gerektirdiği için en temel başarı ölçütü kabul ediliyor. Şirket, Pro modelini kurumsal ortaklarıyla ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetiyle test etmeye devam ettiğini doğruladı. Hatalı veya yetersiz bir amiral gemisi modeli piyasaya sürmenin markanın profesyonel alandaki itibarını zedeleyeceği aşikar olsa da asıl tehdidin sadece bir algoritma hatasından ziyade DeepMind ve Google Cloud arasındaki kurumsal parçalanma olduğu değerlendiriliyor.

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Gemini 3.5 Pro lansmanında rötar: Google kodlama engeline takıldı

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