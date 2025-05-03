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    Gemini ile yapay zeka deneyimi 13 yaş altı kullanıcılara açılıyor

    Google, yapay zeka destekli sohbet botu Gemini’yi 13 yaş altı çocuklara da sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni sistemle, çocuklar yapay zekadan ödev yardımı alabilecek ya da hikayeler oluşturabilecek.

    Gemini ile yapay zeka deneyimi 13 yaş altı kullanıcılara açılıyor Tam Boyutta Gör

    Google, çocuklar için geliştirdiği Gemini’nin yeni yapay zeka sohbet uygulamasını önümüzdeki hafta kullanıma sunmayı planlıyor. Şirketin yeni adımı, ebeveyn kontrolü altındaki Google hesaplarına sahip 13 yaş altı çocukların da bu sohbet botunu kullanabilmesini sağlayacak. Çocuklar bu uygulama aracılığıyla soru sorabilecek, ödevlerinde destek alabilecek ya da hikayeler yazdırabilecek.

    Gemini’ye erişim, Google’ın Aile Bağlantısı (Family Link) hizmetine bağlı olacak. Bu sistem sayesinde ebeveynler, çocuklarının Google hesaplarını ve uygulama erişimlerini yönetebiliyor. Google, çocuk kullanıcılar için özel güvenlik önlemleri geliştirdiğini ve bu hesaplardan elde edilen verilerin yapay zekanın eğitimi için kullanılmayacağını belirtiyor.

    Yeni uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte, eğitim ve teknoloji dünyasında yapay zekanın çocuklar üzerindeki etkileri daha da tartışmalı hale geliyor. Uzmanlar, bu tür sistemlerin çocukları yanlış yönlendirme, gerçek dışı bilgi sunma ya da insan sanılması gibi riskler taşıdığını vurguluyor. UNICEF ve benzeri çocuk hakları kuruluşları, bu tarz araçların küçük yaştaki bireyler için dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

    Google ise ebeveynlere gönderdiği bilgilendirme mesajında, Gemini’nin hatalı içerikler üretebileceğine dikkat çekerek çocuklarına eleştirel düşünme becerisi kazandırmaları gerektiğini belirtti. Şirket, ebeveynlerin çocuklarına sohbet botunun insan olmadığını açıklamasını ve özel bilgileri paylaşmamaları konusunda uyarmasını öneriyor. Ayrıca, istenmeyen içeriklerle karşılaşma ihtimaline karşı ailelerin dikkatli olması gerektiği de vurgulanıyor.

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