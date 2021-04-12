General Atomics, uzay görevleri için nükleer tahrik sistemi geliştirecek

Tam Boyutta Gör Uzay araçları için mevcut tahrik sistemleri haricinde bir alternatif arayışında olan ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), bu konuda yapılacak çalışmalar kapsamında merkezi Kaliforniya’da bulunan General Atomics ile anlaştı. Daha çok ürettiği İHA’larla tanıdığımız şirket, uzay araçları için nükleer tahrik sistemi tasarlayacak.

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Şirketle 22 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan DARPA, General Atomics’in tasarlayacağı nükleer reaktör projesinin ilk fazına DRACO ismini uygun görmüş. Hızlı ay yörüngesi görevleri için deneme roketi (demonstration rocket for agile cislunar operations) anlamına gelen kısaltmayı kapsayan süreçte Genral Atomics, nükleer tahrik ya da roket yakıtını uygun sıcaklıklarda ısıtacak nükleer reaktör tasarımını hayata geçirecek. DARPA, 2025 yılı itibariyle Ay ile Dünya yörüngesi arasındaki bölgede söz konusu sistemi test etmek istiyor.

Kurum yetkililerine göre günümüzde sıklıkla kullanılan elektrik ve kimyasal tahrik sistemlerinin gelecekte uzayın derinliklerine icra edilecek keşif görevleri için yetersiz kalabilme ihtimali bulunuyor. Bu süreçte ise nükleer ısıl tahrik sistemleri (NTP) imdada yetişebilir. Zira NTP’lerin kimyasal sistemlerin tahrik ağırlık oranlarına iki ila beş kata kadar daha verimli olacak şekilde ulaşma imkânına sahip olduğu belirtilmekte.

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General Atomics Elektromnayetik sistemler Başkan Yardımcısı Christina Back’in DARPA iş birliği kapsamındaki sözleri şöyle:

“Nükleer ısıl tahrik sistemleri, geleneksel sistemlere kıyasla bir adım daha önde. NTP’ler uzay araçlarının çok uzun mesafeleri kısa sürelerde kat etmesini sağlayacak. Geliştireceğimiz deneme roketi, Ay ile Dünya arasındaki yolculuk süresini kısaltacak. Nükleer tahrik, fırlatma aralıklarında da çok daha fazla esneklik sağlayacak. Örneğin, Mars görevinde olan personel, gezegende çok daha uzun bir süre kalabilecek.

https://spacenews.com/general-atomics-wins-darpa-contract-to-design-nuclear-reactor-to-power-missions-to-the-moon/

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