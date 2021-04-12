Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    General Atomics, uzay görevleri için nükleer tahrik sistemi geliştirecek

    ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), ürettiği İHA'larla tanıdığımız General Atomics'e uzay araçlarına yönelik nükleer tahrik sistemi geliştirmesi için görev verdi.
    12 Nisan 2021, 01:30 (2 gün)
    1,3b
    1
    18
    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    General Atomics, uzay görevleri için nükleer tahrik sistemi geliştirecek
    Tam Boyutta Gör
    Uzay araçları için mevcut tahrik sistemleri haricinde bir alternatif arayışında olan ABD Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), bu konuda yapılacak çalışmalar kapsamında merkezi Kaliforniya’da bulunan General Atomics ile anlaştı. Daha çok ürettiği İHA’larla tanıdığımız şirket, uzay araçları için nükleer tahrik sistemi tasarlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Ay'a Sert İniş görevinde kullanılacak milli roket motoru ilk sınavı geçti"

    İlginizi Çekebilir Avatar Çin, GPS alternatifi BeiDou küresel konumlama sisteminin son uydusunu uzaya fırlattı

    Şirketle 22 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayan DARPA, General Atomics’in tasarlayacağı nükleer reaktör projesinin ilk fazına DRACO ismini uygun görmüş. Hızlı ay yörüngesi görevleri için deneme roketi (demonstration rocket for agile cislunar operations) anlamına gelen kısaltmayı kapsayan süreçte Genral Atomics, nükleer tahrik ya da roket yakıtını uygun sıcaklıklarda ısıtacak nükleer reaktör tasarımını hayata geçirecek. DARPA, 2025 yılı itibariyle Ay ile Dünya yörüngesi arasındaki bölgede söz konusu sistemi test etmek istiyor.

    Kurum yetkililerine göre günümüzde sıklıkla kullanılan elektrik ve kimyasal tahrik sistemlerinin gelecekte uzayın derinliklerine icra edilecek keşif görevleri için yetersiz kalabilme ihtimali bulunuyor. Bu süreçte ise nükleer ısıl tahrik sistemleri (NTP) imdada yetişebilir. Zira NTP’lerin kimyasal sistemlerin tahrik ağırlık oranlarına iki ila beş kata kadar daha verimli olacak şekilde ulaşma imkânına sahip olduğu belirtilmekte.

    General Atomics, uzay görevleri için nükleer tahrik sistemi geliştirecek
    Tam Boyutta Gör

    General Atomics Elektromnayetik sistemler Başkan Yardımcısı Christina Back’in DARPA iş birliği kapsamındaki sözleri şöyle:

    “Nükleer ısıl tahrik sistemleri, geleneksel sistemlere kıyasla bir adım daha önde. NTP’ler uzay araçlarının çok uzun mesafeleri kısa sürelerde kat etmesini sağlayacak. Geliştireceğimiz deneme roketi, Ay ile Dünya arasındaki yolculuk süresini kısaltacak. Nükleer tahrik, fırlatma aralıklarında da çok daha fazla esneklik sağlayacak. Örneğin, Mars görevinde olan personel, gezegende çok daha uzun bir süre kalabilecek.



    https://spacenews.com/general-atomics-wins-darpa-contract-to-design-nuclear-reactor-to-power-missions-to-the-moon/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    ASELSAN’dan çok çeşitli şekilde iniş kalkış yapabilen İHA patenti
    2 gün
    Güney Kore, Kf-21 Boramae savaş uçağı prototipini görücüye çıkardı
    3 gün
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    A antigravity74100 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok teşekkür ederim, size de hayırlı Ramazanlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A antigravity74100 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben UFO kelimesini sadece kolay anlamanız açısından seçtim. UFO'nun tanımlanamayan bir cisim olduğunu bilmeyecek kadar cahil değilim. Bu tanımlanamayan cisimlerin görgü şahitlerinin bilgisine göre dışında hiç bir itki maddesi görüntülenemediğini ifade etmek istedim. Ben UFO konusunda 50 yıla yakın bir zamandır bilgi sahibiyim. Beni yeniyetme cahillerle eş tutmanızı tercih etmem. Ben kopyalama falan yapmıyorum, deneylerim ve prototiplerimin testleri sonucu ortaya çıkan bir gerçekten bahsettim. İşte tanımlanamayan bu UFO benzeri cisinlerin hareket sistemine benzerlik taşıdığını ifade etmek istiyorum. Kopyalama yapabilmek için gerçekten UFO'ların çalışma sistemini incelemek gereklidir. Fakat UFO'lar hakkında elde edilen bilgilere göre manyetik bir kuvvetle hareket etmektedirler ve benim oluşturduğum kapalı sistem itkisinin de mıknatıs kullanmadan çalışması mümkün değildir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 2 gün ( Mesaj Silindi )
    tekrar kullanilabilir roketlerle yorungeye cikis ucuzladi ve ucuzlamaya devam ediyor, derin uzay seferleri icinde etkili ve verimli bir nukleer itis sistemi gelistirilirse gercek anlamda gunes sistemine yayilmak, dunyanin otesindeki kaynaklari kullanmak mumkun olabilir.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A antigravity74100 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hangi tahrik sistemini geliştirseler dahi tehlikeli sonuçları olabilir. Isıl etkisi olmayan kapalı sistem itkisini keşfedemedikleri sürece sadece ilkelliği yukarı boyuta taşımış olacaklar. Ben çoktan onların önündeyim, çünkü 425 gr ağırlığındaki bir prototipi tekerlek motor bağlantısız ve arkasından hava üflemesiz yerde hareket ettirmeyi başardım. Yakın bir zamanda uçan bir prototip de oluşturabilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum. Sağlığımız izin verirse bu gerçeğe hep birlikte şahit olacağız. antigravity74100
    4 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ULYSES (Mustafa Kemal TOKATLI) 2 gün ( Mesaj Silindi ) antigravity74100
    Nasıl yani? Adyabatik bir devir daim makinesi mi yaptınız?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L LiveF0r1 1 gün ( Mesaj Silindi ) antigravity74100
    bir şey yapacak adam yapar, boş boş konuşmaz.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C celeroni (Cengiz Aytekin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) antigravity74100
    çalışmalarınızın devamını ve başarılı olmanızı dilerim. sonuçları görebileceğimiz video, görsel vs olsaydı iyi olurdu. youtube kanalında da videolar yok.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Kripto paralarda haciz dönemi 1 gün Nintendo gelecekte "yeni özel oyunlara" daha fazla ağırlık verecek 1 gün Bitcoin (BTC) nedir, nasıl alınır? Bitcoin ile ilgili tüm detaylar 1 gün Korona virüs, aşılar ve pandemiye dair sorular ve cevapları 1 gün Nvidia patronu yeniden mutfakta 2 gün BNB patlama yaşıyor, 630$’a dayandı 2 gün Samsung Galaxy A82'nin yeni fotoğrafları sızdırıldı 2 gün Turkcell şebekeleri kilitlendi, çağrı yapılamıyor 2 gün Çinli aksesuar üreticisi Mcdodo, Türkiye'ye fabrika kuracak 2 gün Netflix'in yeni yerli dizisi Fatma'dan ilk fragman paylaşıldı 2 gün 'Türkiye'de Yılın Otomobili 2021' finalistleri açıklandı 2 gün Netflix'in yeni gerilim dizisi The 39 Steps'in başrolü Benedict Cumberbatch oldu 2 gün Microsoft, Siri'de imzası olan yapay zeka şirketi için 16 milyar doları gözden çıkardı 2 gün Son oyunuyla hayal kırıklığı yaşatan WWE'nin yeni oyunu duyuruldu: WWE 2K22 2 gün Xiaomi Mi Mix 4'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı 2 gün 2021 Citroen C5 X, kendine has tasarımı ve hibrit versiyonuyla tanıtıldı 2 gün Nintendo'dan stok uyarısı geldi: "Bu yıl bizde de stok sıkıntısı olabilir" 2 gün Google kendi reklam sistemini kayırıyor mu? 2 gün TeamGroup 7 GB/s’ye ulaşabilen Cardea A440’yı detaylandırdı 2 gün Mart 2021'de PS5 ve PS4 sahiplerinin en çok indirdiği oyunlar: FIFA 21 ve Call of Duty zirvede 2 gün GÖRÜNTÜLENEN General Atomics, uzay görevleri için nükleer tahrik sistemi geliştirecek Sonraki Bulmaca savaş oyunu Puzzle Combat, mobil cihazlar için ücretsiz olarak yayınlandı 2 gün ASELSAN’dan çok çeşitli şekilde iniş kalkış yapabilen İHA patenti 2 gün Noctua NH-U12A için Alder Lake yükseltme kiti göndereceğini doğruladı 2 gün Renault ve Dacia modellerinde bahar fırsatları 2 gün Arctic pasif moda sahip kasa fanlarını duyurdu 2 gün Friends dizisinin özel bölümü için çekimler başladı; ilk görseller paylaşıldı 2 gün Resident Evil Village'ın PS5 versiyonunda performans ve grafik modları olacak; oyunun haritası paylaşıldı 2 gün TomTom AmiGO uygulaması Android Auto’ya geldi 2 gün Ryzen 7 5700G görüntülendi ve test edildi 2 gün Vivo Y20s [G] tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün Vura vura yönü söylüyor “HyperX Cloud II Wireless incelemesi“ 2 gün ZTE Axon 30 Ultra'nın yüksek fiyatı ve bazı teknik detayları sızdırıldı 2 gün Lenovo, hibrit model de dahil olmak üzere üç yeni tablet çıkaracak 2 gün Redmi'nin ilk oyuncu telefonu bu ay çıkış yapabilir 2 gün TSMC, 2024 yılına kadar gelir açısından sektörün en büyük şirketi olabilir 2 gün Google Telefon uygulaması, rehberde kayıtlı olmayan numaralardan gelen aramaları kaydedecek 3 gün Yağları emebilen biyolojik olarak uyumlu sünger geliştirildi 3 gün Intel Sapphire Rapids 64 GB HBM2 bellekle gelebilir 3 gün Seagate, piyasaya sürdüğü sabit disklerin toplam hacminin 3 Zettabayt olduğunu açıkladı 3 gün Ay'a Sert İniş görevinde kullanılacak milli roket motoru ilk sınavı geçti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız