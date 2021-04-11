Ay'a Sert İniş görevinde kullanılacak milli roket motoru ilk sınavı geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız uzay aracında kullanılabilecek milli ve özgün hibrit roket motorunun ateşleme testini başarıyla geçtiğini açıkladı.
Ayrıca Bkz. "Kablosuz kulaklıkları temizlemek için çamaşır makinesine benzeyen bir cihaz tasarlandı"
Varank ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin Şile'deki Roket Motor Ateşleme Tesisi'nde incelemelerde bulundu.İlginizi Çekebilir Teknoloji Bakanı Varank’tan koronavirüs aşısı açıklaması!
Bakan, Delta V tarafından milli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin Ay Misyonu'nda kullanılması öngörülen hibrit roket motorlarının ateşleme tesisleri, yüksek basınçlı kompozit tankları, vana ve regülatör sistemleri hakkında bilgi aldı.
İnsansız uzay aracının geliştirme çalışmaları değerlendirildi
Tesiste yapılan incelemenin ardından gerçekleştirilen toplantıda ise Ay'a sert iniş yapması planlanan insansız uzay aracının geliştirme çalışmaları ele alındı. Toplantının ardından ilk olarak Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı.
İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programının 2023 yılında Ay'a Sert İniş görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı. Gerçekleştirilen testler tam başarıyla sonuçlandı. İki motor da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.
Roket motorunun bir örneği mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacak
Testlerde 50 saniye gibi hedeflenen süre bulunduğunu söyleyen Varank, "Bu 50 saniyelik ateşlemenin tamamını başarıyla bitirdi. Bugün itibarıyla Ay misyonunda kullanılabilecek motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı diyebiliriz" dedi.
Bakan ayrıca roket motorunun bir örneğinin Mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacağını belirterek "Önemli mesafeleri kat etmesini planlıyoruz. Aynı zamanda Ay misyonunda kullanılabilecek hibrit roket motorunun da ilk ateşlemesini bugün yapmış olduk" ifadelerini kullandı.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aya-sert-inis-gorevinde-kullanilmasi-planlanan-hibrit-roket-motorunun-testi-basariyla-sonuclandi/2204997 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yemeye devam.....
Yerli otomobil ile karşılaştırmak doğru olmaz , ticari bir üründe sıfırdan birşey geliştirmek zor . Patent vs konularında baş ağrıyabilir.
Genelde muhalif biriyim ama iyiye iyi demezsek kötüye kötü dediğimizde de lafımızın bir değeri olmaz.
Diyebilirsin ki Türke yapsınlar ama o işte öyle olmuyor. Bir ekosistem kurmadığımız için böyle hassas işlerde sen roket dediğinde raket anlarsa o test düzeneğini geçtim tesisi havaya uçurursun.
Bu iş zamanla elverdiğince Türkçe'leşecektir ama Havacılıkta olduğu gibi bir çok kelime aslı gibi kalacaktır.
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
3904 kez okundu.
50 kişi, toplam 53 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
milli roket motoru, ateşleme ve