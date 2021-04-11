Ay'a Sert İniş görevinde kullanılacak milli roket motoru ilk sınavı geçti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız uzay aracında kullanılabilecek milli ve özgün hibrit roket motorunun ateşleme testini başarıyla geçtiğini açıkladı.

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Varank ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin Şile'deki Roket Motor Ateşleme Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

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Bakan, Delta V tarafından milli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin Ay Misyonu'nda kullanılması öngörülen hibrit roket motorlarının ateşleme tesisleri, yüksek basınçlı kompozit tankları, vana ve regülatör sistemleri hakkında bilgi aldı.

İnsansız uzay aracının geliştirme çalışmaları değerlendirildi

Tesiste yapılan incelemenin ardından gerçekleştirilen toplantıda ise Ay'a sert iniş yapması planlanan insansız uzay aracının geliştirme çalışmaları ele alındı. Toplantının ardından ilk olarak Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı.

İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programının 2023 yılında Ay'a Sert İniş görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı. Gerçekleştirilen testler tam başarıyla sonuçlandı. İki motor da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.

Roket motorunun bir örneği mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacak

Testlerde 50 saniye gibi hedeflenen süre bulunduğunu söyleyen Varank, "Bu 50 saniyelik ateşlemenin tamamını başarıyla bitirdi. Bugün itibarıyla Ay misyonunda kullanılabilecek motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı diyebiliriz" dedi.

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Bakan ayrıca roket motorunun bir örneğinin Mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacağını belirterek "Önemli mesafeleri kat etmesini planlıyoruz. Aynı zamanda Ay misyonunda kullanılabilecek hibrit roket motorunun da ilk ateşlemesini bugün yapmış olduk" ifadelerini kullandı.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aya-sert-inis-gorevinde-kullanilmasi-planlanan-hibrit-roket-motorunun-testi-basariyla-sonuclandi/2204997

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