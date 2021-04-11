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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ay'a Sert İniş görevinde kullanılacak milli roket motoru ilk sınavı geçti

    Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız uzay aracında kullanılabilecek hibrit roket motorunun testi başarıyla sonuçlandı.
    11 Nisan 2021, 14:30 (3 gün)
    3,9b
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    Uzay
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    36

    Ay'a Sert İniş görevinde kullanılacak milli roket motoru ilk sınavı geçti
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız uzay aracında kullanılabilecek milli ve özgün hibrit roket motorunun ateşleme testini başarıyla geçtiğini açıkladı.

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    Varank ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının iştiraki olan Delta V Uzay Teknolojileri AŞ'nin Şile'deki Roket Motor Ateşleme Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

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    Ay'a Sert İniş görevinde kullanılacak milli roket motoru ilk sınavı geçti
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    Bakan, Delta V tarafından milli imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin Ay Misyonu'nda kullanılması öngörülen hibrit roket motorlarının ateşleme tesisleri, yüksek basınçlı kompozit tankları, vana ve regülatör sistemleri hakkında bilgi aldı.

    İnsansız uzay aracının geliştirme çalışmaları değerlendirildi

    Tesiste yapılan incelemenin ardından gerçekleştirilen toplantıda ise Ay'a sert iniş yapması planlanan insansız uzay aracının geliştirme çalışmaları ele alındı. Toplantının ardından ilk olarak Hibrit Sonda Roketi'nin (SORS) itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı.

    İkinci ateşleme ise Milli Uzay Programının 2023 yılında Ay'a Sert İniş görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı. Gerçekleştirilen testler tam başarıyla sonuçlandı. İki motor da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.

    Roket motorunun bir örneği mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacak

    Testlerde 50 saniye gibi hedeflenen süre bulunduğunu söyleyen Varank, "Bu 50 saniyelik ateşlemenin tamamını başarıyla bitirdi. Bugün itibarıyla Ay misyonunda kullanılabilecek motorun ilk denemeleri başarıyla yapıldı diyebiliriz" dedi.

    Ay'a Sert İniş görevinde kullanılacak milli roket motoru ilk sınavı geçti
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    Bakan ayrıca roket motorunun bir örneğinin Mayıs ayında Sinop'tan fırlatılacağını belirterek "Önemli mesafeleri kat etmesini planlıyoruz. Aynı zamanda Ay misyonunda kullanılabilecek hibrit roket motorunun da ilk ateşlemesini bugün yapmış olduk" ifadelerini kullandı.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aya-sert-inis-gorevinde-kullanilmasi-planlanan-hibrit-roket-motorunun-testi-basariyla-sonuclandi/2204997
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    C CleanCoders (Fatih ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin
    Yanıtla +56
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    ahmetkaraci (ahmet karaci) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    muhalif mühendisler yapmıştır yazar birazdan bir hazımsız troll, öteki trollde siz anca heykel yapın der. chphdptrollerden, aktrollerden temizlemek lazım dh'i.
    muhalif mühendisler yapmıştır yazar birazdan bir hazımsız troll, öteki trollde siz anca heykel yapın der. chphdptrollerden, aktrollerden temizlemek lazım dh'i...
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    2 Yanıt Yanıtla +42
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    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi ) alfa-x
    Aynen SİHA’lar ile dünya savaş sistemini değiştirdik. Herkes paniklemiş durumda. Birde uçak gemisinden kalkan SiHA yapıyoruz şimdi orada da oyun değiştiren bir başarı elde etmemiz olası.
    Aynen SİHA’lar ile dünya savaş sistemini değiştirdik. Herkes paniklemiş durumda. Birde uçak gemisinden kalkan SiHA yapıyoruz şimdi orada da oyun değiştiren bir ...
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    # Ace # (Hakan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yedik mi tabi ki hayır yerli uçak göklerde kaç yıldır........... yeri arabada öyle.

    Yemeye devam.....
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    tonodias 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ateşleme önemli tabi



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    SED77 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Düzenli olarak her seçimlerde vaat edilen yerli araba yerli uçak yerli helikopter sözlerinin gerçekleşmesiyle ben de uzaya gideceğimize inanıyorum
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    neilblack (n k) 21 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlı uğurlu olsun , bir yerden başlamak lazım bu işlere. İleride insanlı göndermek de nasip olur inşallah.

    Yerli otomobil ile karşılaştırmak doğru olmaz , ticari bir üründe sıfırdan birşey geliştirmek zor . Patent vs konularında baş ağrıyabilir.

    Genelde muhalif biriyim ama iyiye iyi demezsek kötüye kötü dediğimizde de lafımızın bir değeri olmaz.
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    Lautreamont (ali gül) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    allahın izni ile evet zaten bu ülke de herşey allah ın izni ile oluyor herşey de olduğu gibi...allah ın izniyle uçacağız.
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    Yalçın Ç. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İstikbal göklerde olsa ne olur aydın çobanlar yerin altında
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    L Longg_Night 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Milli olan her ürünün destekçisiyiz
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    ogamesever 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hadi bakalım
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    XxLbeden (yunus baran) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Aya gidecek olan roketimiz
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    H huncacare 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Simdi birileri kızacak yine ama yerli diyorsunuz elektrik panosunun üzerindeki buton etiketleri yabancı :) Ya arkadaş siz herkesi koyun mu sanıyorsunuz Allah aşkına. Yapmayın demiyorum tabiki yapın ama milleti de kandırmayın.
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    Scalh 1 gün ( Mesaj Silindi ) huncacare
    ben de size anlatamadım, kimse tüm parçaları kendi üretmiyor. herkes belli parçaları dış ülkelerden alıyor. %100 yerli kavramı birçok yerde yok. sektöre yeni girmiş bi ülkenin şevkini kırmaya hakkınız yok. her şey zamanla olur. dediğiniz yere gelinmesi için 40 fırın ekmek yememiz gerek. ha diyince olmuyor.
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    A AKTeknisyen (Hamza yok) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) huncacare
    Arkadaşım onun sebebi (aynı yapı havacılığın her yerinde var mecburen) teknolojiyi ilk biz geliştirmediğimiz için bir çok terimin Türkçe karşılığının olmaması. Bu işin eğitimini alırken,üzerinde ar-ge yaparken yani işi öğreniken kullanılan terimler ve kast edilen şeyler yabancı kaynaklı olunca ve Türkçe karşılığı olmayınca mecburen o etiketler kullanılıyor.
    Diyebilirsin ki Türke yapsınlar ama o işte öyle olmuyor. Bir ekosistem kurmadığımız için böyle hassas işlerde sen roket dediğinde raket anlarsa o test düzeneğini geçtim tesisi havaya uçurursun.
    Bu iş zamanla elverdiğince Türkçe'leşecektir ama Havacılıkta olduğu gibi bir çok kelime aslı gibi kalacaktır.
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    3904 kez okundu.
    50 kişi, toplam 53 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    milli roket motoru, ateşleme ve
    4 etiket daha test mustafa varank bakan Bilim ve Teknoloji
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