General Mobile, yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçti

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Akıllı telefonlar ve mobil aksesuarlar ile satışa devam eden General Mobile, yenilenebilir enerji kullanımı için önemli bir iş birliği yaptı. General Mobile, Enerjisa Enerji ile yapılan iş birliği ile Yeşil Enerji sertifikası aldı.

Yeşil Enerji sertifikası sayesinde General Mobile, Enerjisa’nın sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik aldığını belgelemiş oldu. General Mobile, kullandığı elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor.

General Mobile GM 22 Pro incelemesi - Keşkeler önemli! 3 ay önce eklendi

Sizler de elektrik dağıtım şirketinizin yeşil enerji tarifelerini tercih ederek evinizde ve iş yerinizde yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik hizmetinden faydalanabilirsiniz. Yeşil enerji tarifeleri, normal elektrik tarifesine göre biraz daha pahalı oluyor.

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