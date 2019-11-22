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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    General Motors'un ilk elektrikli kamyonu 2021'de yollara çıkabilir

    Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden ABD merkezli General Motors, 2021 yılının sonbaharında ilk elektrikli kamyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Haber bizzat şirket CEO'sundan geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    General Motors'un ilk elektrikli kamyonu 2021'de yollara çıkabilir
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    TechCrunch'ın haberine göre otomotiv devi General Motors, 2021 yılının sonbahar aylarında piyasaya ilk elektrikli kamyon modelini sürmeye hazırlanıyor. General Motors CEO'su Mary Barra, duyuruyu bugün düzenlenen yatırımcı toplantısında yaptı.

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    Güçlü rakipleri var

    General Motors'un elektrikli kamyon planları, şirketin Detroit'te yer alan fabrikasının kapanmayacağı ve elektrikli pikap üretimi için açık kalacağı haberleri üzerine ortaya çıktı. Ancak bu noktada şirketin karşısında güçlü rakipler olduğunu ve çetin bir pazara giriş yapmak üzere olduğu söylenebilir.

    General Motors'un ilk elektrikli kamyonu 2021'de yollara çıkabilir
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    Elektrikli kamyon pazarı son yıllarda kalabalıklaşmaya başladı. Rivian şirketinin elektrikli kamyonunun 2020 yılında geleceği açıklanırken, Tesla ise 2021 yılında elektrikli kamyonunu tanıtmayı planlıyor. Ford şirketi de aynı şekilde kendi elektrikli kamyonunu piyasaya sürmek üzere tüm hızıyla çalışıyor. Hangi şirketin bu pazarda lider konuma yükseleceğini ise önümüzdeki süreç gösterecek.



    https://techcrunch.com/2019/11/21/gm-will-bring-an-electric-truck-to-market-in-2021/ Yorum Yaz
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