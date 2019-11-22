General Motors'un ilk elektrikli kamyonu 2021'de yollara çıkabilir

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TechCrunch'ın haberine göre otomotiv devi General Motors, 2021 yılının sonbahar aylarında piyasaya ilk elektrikli kamyon modelini sürmeye hazırlanıyor. General Motors CEO'su Mary Barra, duyuruyu bugün düzenlenen yatırımcı toplantısında yaptı.

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Güçlü rakipleri var

General Motors'un elektrikli kamyon planları, şirketin Detroit'te yer alan fabrikasının kapanmayacağı ve elektrikli pikap üretimi için açık kalacağı haberleri üzerine ortaya çıktı. Ancak bu noktada şirketin karşısında güçlü rakipler olduğunu ve çetin bir pazara giriş yapmak üzere olduğu söylenebilir.

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Elektrikli kamyon pazarı son yıllarda kalabalıklaşmaya başladı. Rivian şirketinin elektrikli kamyonunun 2020 yılında geleceği açıklanırken, Tesla ise 2021 yılında elektrikli kamyonunu tanıtmayı planlıyor. Ford şirketi de aynı şekilde kendi elektrikli kamyonunu piyasaya sürmek üzere tüm hızıyla çalışıyor. Hangi şirketin bu pazarda lider konuma yükseleceğini ise önümüzdeki süreç gösterecek.

https://techcrunch.com/2019/11/21/gm-will-bring-an-electric-truck-to-market-in-2021/