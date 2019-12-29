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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Genetiği değiştirilmiş salkım domates üretildi

    Kentsel tarım olarak adlandırılan ve kişilerin bahçelerinde veya evlerindeki saksılarda yenilebilir bitkiler yetiştirmesi olarak tanımlanan tarım türü, son yıllarda oldukça revaçta olmayı sürdürüyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Genetiği değiştirilmiş salkım domates üretildi
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    Cold Spring Harbor Laboratory kurumundan Profesör Zach Lipman ve ekibi; genetiği değiştirilmiş domates elde etti. Araştırma ekibi domateslerin daha küçük ve taşınabilir olması için, domates fidelerini aynı üzüm salkımlarına benzetti.

    Kentsel tarım olarak adlandırılan  ve kişilerin bahçelerinde veya evlerindeki saksılarda yenilebilir bitkiler yetiştirmesi olarak tanımlanan tarım türü, son yıllarda şehir sakinleri için yemek sağladığı ve nakliye dahil birçok maliyeti azalttığı için revaçta olan bir tarım çeşidini oluşturuyor.

    Ayrıca kentsel tarımı ticari amaçlarla kullanan ve bu alana yönelen yatırımcılar da bulunuyor.

    Kentsel tarım için genetiği değiştirilmiş domatesler üretildi

    Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğunda araştırma ekibi, nakliye maliyetini ve ürünün boyutunu en aza indirmek amacıyla genetiği değiştirilmiş ''kentsel tarım domatesleri'' yetiştirdi.

    Elde edilen domatesler, bahçelerimizdeki domateslerin şekillerinin ve yapılarının aksine aynı üzüm salkımları gibi salkım boyutunda ve şeklinde üretildi. Üretilen domateslerin sıradan domateslere göre hem daha kompakt olduğu hem de hasat süresinin daha kısa olduğu belirtilmekle birlikte domateslerin 40 günden daha az bir süre içerisinde olgunlaşabildiği ve hasat edilebildiği belirtiliyor.

    Hem yeni domatesin boyutları hem de hasat süresi göz önünde bulundurulduğunda yeni genetiği değiştirilmiş domates türü, kentsel tarım açısından normal domateslere göre daha avantajlı olabilecek gibi görünmekle birlikte domateslerin genetiğinin değiştirilmiş olması da akıllarda bazı soru işaretleri bırakıyor.

    Yeni domatesler bitkinin üreme ile büyüme hızını kontrol eden ve bitkinin kök uzunluğu kontrol eden genlerin değiştirilmesi ile üretildi. Araştırma ekibi önce bitkide bulunan ve ''KENDİ KENDİNİ BUDAMA ( SP )'' adı verilen gen ile SP5G genini kontrol ederek bitkinin daha hızlı büyümesini ve daha erken meyve vermesini sağlamayı düşündü ancak bu durum hem lezzette hem de verimde azalmaya sebep olabileceği için ekip; sapların uzunluklarını kontrol eden SIER genini mutasyona uğrattı ve sapları kısaltmak amacıyla da mutasyona uğramış çiçeklenme genleri  ile SIER genini birleştirdi.

    Ayrıca Bkz. "2019 yılının en iyi fotoğrafları yayımlandı"

    Lippman yeni yöntemin kivi gibi diğer meyvelere de uygulanabileceğini ve NASA'nın Mars görevleri sırasında astronotları beslemek için yeni yöntemle ve kompakt bitkiler geliştirmekle ilgilendiğini belirtti. Diğer bir deyişle yeni yöntem uzayda besin yetiştirmek için kullanılabilecek gibi görünüyor.

    Yeni araştırma Nature Biotechnology dergisinde yayımlandı.



    https://newatlas.com/science/genetically-enginneered-tomato-urban-farming/ Yorum Yaz
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Feyzuli 41 dk.
    Endüstriyel gıdanız ile kendinizi marsa götürün. Milyonlarca yıllık evrimin bize sunduğu nimetleri yaptığınız genetik değişiklikler ile iki jenerasyon sonra yenmeyecek hale getirdiğinizde değiştirmek için el değmemiş yine tohum ararsınız.
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    1ses1 1 sa.
    Öyle güzel endemik meyve ve sebzemiz varki olanıda kaybediyoruz.
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    Steelo 2 sa.
    Yakında bunları yiye yiye dallarımız felan çıkacak.50 sene önce ki miski lezzetli ve kısır olmayan domatesin neyini beğenmediniz?
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