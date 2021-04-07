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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Gerçekçi oynanışı hedefleyen golf oyunu Golf Impact, mobil cihazlara geliyor

    En basit ve en gerçekçi golf oyunu olmayı hedefleyen Golf Impact, iOS ve Android cihazlar için önümüzdeki ay App Store ve Google Play üzerinden yayınlanacak.
    07 Nisan 2021, 01:15 (1 hf.)
    938
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    2
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Gerçekçi oynanışı hedefleyen golf oyunu Golf Impact, mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Neowiz'in yaptığı golf oyunu Golf Impact'in mobil cihazlar için ne zaman yayınlanacağı geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

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    Geliştiricinin bu oyun ile temel amacı en basit ve en gerçekçi oyun deneyimini sunmak. Rüzgarların şutları da etkilemesi dahil golfte bulunan birçok unsurun bu oyunda da olacağı vaat ediliyor. Oyun aslında casual golf oyunları tarzında bir grafiğe sahip ki zaten gerçekçi olmak istediği kısım oynanış kısmı.

    Oyunun gerçekçiliği dışında kontrollerin bir hayli basit olduğunu söylemek gerek. Temel seviye golf bilgisi oyunu oynamanız için yetiyor. Temel seviye golf bilgisi de topa vurarak deliklere sokmak.

    Oyun şubat ayında Kore'de zaten yayınlanmıştı, 3 Mayıs 2021'de de dünya çapında yayınlanacak. Oyunun iOS mağazası açılmış değil ancak Android sayfasını aşağıda bulabiirsiniz.

    Golf Impact - Dünya Turu Golf Impact - Dünya Turu Golf Impact - Dünya Turu Golf Impact - Dünya Turu NEOWIZ Spor 170M



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/xpa3pF

    Yepyeni oyunlar bu sitede ilgilenenler linke tıklayarak ulaşabilirler.
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    U uluscebecicankaya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Golf battle oynuyorum çevrimiçi bir oyun olursa keyifli olur
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