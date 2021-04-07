Gerçekçi oynanışı hedefleyen golf oyunu Golf Impact, mobil cihazlara geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Neowiz'in yaptığı golf oyunu Golf Impact'in mobil cihazlar için ne zaman yayınlanacağı geçtiğimiz saatlerde açıklandı.

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Geliştiricinin bu oyun ile temel amacı en basit ve en gerçekçi oyun deneyimini sunmak. Rüzgarların şutları da etkilemesi dahil golfte bulunan birçok unsurun bu oyunda da olacağı vaat ediliyor. Oyun aslında casual golf oyunları tarzında bir grafiğe sahip ki zaten gerçekçi olmak istediği kısım oynanış kısmı.

Oyunun gerçekçiliği dışında kontrollerin bir hayli basit olduğunu söylemek gerek. Temel seviye golf bilgisi oyunu oynamanız için yetiyor. Temel seviye golf bilgisi de topa vurarak deliklere sokmak.

Oyun şubat ayında Kore'de zaten yayınlanmıştı, 3 Mayıs 2021'de de dünya çapında yayınlanacak. Oyunun iOS mağazası açılmış değil ancak Android sayfasını aşağıda bulabiirsiniz.

Golf Impact - Dünya Turu NEOWIZ Spor 170M

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