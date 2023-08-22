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    Getir, 2 bin 500 çalışanını işten çıkarıyor

    Maliyetleri düşürmek için küçülmeye giden ve Avrupa'daki bazı ülkelerden çekilen Getir şimdi de global çapta 2 bin 500 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.      
    Getir, 2 bin 500 çalışanını işten çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Pandemide büyük sıçrama yakalayan Getir, küçülmeye gidiyor. Küçülme nedeniyle Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz’de faaliyetlerini sonlandıran Getir, şimdi de global çapta işten çıkarmalara başlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2 bin 500 çalışan ile yollar ayrılacak.

    Beş ülkede hizmet vermeye devam ediyor

    Getir’in faaliyetlerini devam sürdüreceği Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’de yaklaşık 23 bin çalışanı bulunuyor. Bu ülkelerdeki toplam 2 bin 500 çalışan işten çıkarılacak.

    Getir’den yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

    "Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz. Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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