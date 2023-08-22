Tam Boyutta Gör Pandemide büyük sıçrama yakalayan Getir, küçülmeye gidiyor. Küçülme nedeniyle Fransa, İspanya, İtalya ve Portekiz’de faaliyetlerini sonlandıran Getir, şimdi de global çapta işten çıkarmalara başlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre 2 bin 500 çalışan ile yollar ayrılacak.

Beş ülkede hizmet vermeye devam ediyor

Getir’in faaliyetlerini devam sürdüreceği Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’de yaklaşık 23 bin çalışanı bulunuyor. Bu ülkelerdeki toplam 2 bin 500 çalışan işten çıkarılacak.

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Getir’den yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Getir ekosisteminde, kuryeler, depo görevlileri ve ofis çalışanları dahil olmak üzere 5 ülkede yaklaşık 23 bin çalışan bulunuyor. Ancak, üzülerek aldığımız kararla, ekibimizi küçülterek operasyonlarımızı sürdürdüğümüz pazarlarda yaklaşık 2 bin 500 çalışanımızla yollarımızı ayırıyoruz. Bu zor kararı, süreçten etkilenen tüm çalışanlarımız için, Getir’in iyi ve adil olma ilkesine sadık kalarak, en doğru şekilde ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına tam uyum içinde uygulayacağız. Özverili çalışmaları ve şirketimize yaptıkları önemli katkılar için tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

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Getir, 2 bin 500 çalışanını işten çıkarıyor