Bakan Şimşek'ten 'öğrencilere vergisiz telefon' açıklaması

Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öğrencilere vergisiz telefon düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, henüz çalışmaların tamamlanmadığını ve herhangi bir detay paylaşamayacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar vaadinde bulunmuştu. Seçimin ardından üç ay geçmesine rağmen henüz bu konuda resmi bir adım atılmadı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar düzenlemesi hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

“Çalışmamız var ama onun detayını veremiyorum. Yasal düzenleme gerektiren konularda tabii ki Meclisin açılması gerekir. İdari karar gerektirenler idari kararla yapılır. Ne zamanlama, ne içerik konusunda kesinleşmemiş konularda değerlendirme yapmayacağım. Genel konuşuyorum. Birden fazla konu var. Dolayısıyla prensip olarak ayaküstü çalışmanın tamamlanmadığı konularda değerlendirme yapmam doğru değil.”

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