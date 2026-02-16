Getir hamlesinin ardından Uber, Avrupa’da Vites yükseltiyor: 7 yeni ülke hedefte

Uber’in açılacağı yeni pazarlar arasında Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Çekya, Yunanistan ve Romanya bulunuyor.
Avrupa’da rekabet kızışıyor
Uber’in özellikle Kuzey Avrupa pazarına girişi, Finlandiya merkezli Wolt ile rekabeti doğrudan artıracak. Wolt, 2022 yılında ABD’li teslimat devi DoorDash tarafından satın alınmıştı. Uber’in Finlandiya ve Norveç gibi Wolt’un güçlü olduğu pazarlara adım atması rekabetin dozunu artıracaktır.
Şirketin küresel teslimat operasyonlarından sorumlu yöneticisi Susan Anderson, Avrupa’da mevcut oyuncuların “rahat bir konuma” yerleştiğini ve “Artık çıtayı yükseltme, işleri değiştirme ve tüm kategoride daha iyi değer sunma zamanının geldiğini düşünüyoruz” dedi.
Getir’i satın alıyor
Uber, Avrupa planlarını açıklamadan kısa süre önce Türkiye'de de önemli bir adım atmıştı. Şirket, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala'nın kontrolünde bulunan Getir'in yemek teslimat operasyonunu satın alma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirket, Getir operasyonu ile sahibi olduğu Trendyol Go'yu entegre etmeyi hedefliyor.