Online yemek siparişinde yeni dönem: Komisyonlar müşteriye gösterilecek

Yeni düzenlemeyle online yemek sipariş platformları, sipariş ekranında tüketicilere yemek ücretinde hangi giderlerin restorandan tahsil edildiğini, komisyon bedeli, taşıma bedeli, görünürlük bedeli vb. ücretleri gösterecek. Böylece yemek fiyatını artıran kalemler hakkında tüketici daha fazla bilgi sahibi olacak.
Yemek platformları, restoranlara sipariş alınması, platforma iletilmesi, ödeme süreci ve siparişe ilişkin temel altyapı hizmetleri gibi kendi sunacağı hizmetler ile ilgili olarak ayrıca ücret yansıtamayacak. Satıcı panelinde kesilen komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde gösterilecek.
Karar uyarınca, indirim gibi kampanyalara katılmayı reddeden restoranlara kısıtlama veya ceza uygulanamayacak. Yemeğin fiyatında indirim yoksa komisyon ürünün ana fiyatı üzerinden hesaplanacak. Restoran indirim yaparsa komisyon, müşterinin cebinden çıkan fiili tutar üzerinden hesaplanacak.
1 Nisan'da başlıyor
Online yemek siparişinde yeni kurallar 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren tüketiciler ödediği ücretin ne kadarının platforma, ne kadarının restorana gittiğini görebilecek.
