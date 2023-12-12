Tam Boyutta Gör Market ve yemek ürünleri teslimatında Türkiye’yi yurt dışında temsil eden Getir, yeni satın alımlarla büyümeye devam ediyor. Getir bu defa ABD’de online market hizmeti sunan Freshdirect’i resmen satın aldı. Getir'in yıllık 650 milyon dolar ciroya sahip olan şirketi ne kadara satın aldığı açıklanmadı.

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Getir bu satın alımla birlikte ABD’deki varlığını güçlendirecek. New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde hizmet veren Freshdirect; meyve, sebze, et, süt ürünleri ve hazır yiyecek satışı ve hızlı teslimatı yapıyor. Freshdirect markasının korunarak faaliyetini sürdürmesi ve Getir uygulamasının içerisine Freshdirect’in ürünlerinin eklenmesi bekleniyor.

Getir’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Bu satın alım, şirketimizin yolculuğunda önemli bir kilometre taşını işaret ediyor ve Getir ile FreshDirect için yeni fırsatlar, genişletilmiş yetenekler ve gelişmiş iş birliği getireceğinden eminiz. FreshDirect üyelerimizi Getir topluluğuna resmî olarak davet etmekten mutluluk duyuyoruz!"

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Getir, ABD’li Freshdirect’i resmen satın aldı