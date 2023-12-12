Getir, ABD’li Freshdirect’i resmen satın aldı

Getir bu satın alımla birlikte ABD’deki varlığını güçlendirecek. New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde hizmet veren Freshdirect; meyve, sebze, et, süt ürünleri ve hazır yiyecek satışı ve hızlı teslimatı yapıyor. Freshdirect markasının korunarak faaliyetini sürdürmesi ve Getir uygulamasının içerisine Freshdirect’in ürünlerinin eklenmesi bekleniyor.
Getir’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Bu satın alım, şirketimizin yolculuğunda önemli bir kilometre taşını işaret ediyor ve Getir ile FreshDirect için yeni fırsatlar, genişletilmiş yetenekler ve gelişmiş iş birliği getireceğinden eminiz. FreshDirect üyelerimizi Getir topluluğuna resmî olarak davet etmekten mutluluk duyuyoruz!"Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.