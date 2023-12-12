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    Getir, ABD’li Freshdirect’i resmen satın aldı

    Getir, ABD'nin New York dahil olmak üzere üç eyaletinde hizmet veren online market platformu Freshdirect'i bünyesine kattığını açıkladı. Konuyla ilgili resmi açıklama paylaşıldı.
    Getir, ABD’li Freshdirect’i resmen satın aldı Tam Boyutta Gör
    Market ve yemek ürünleri teslimatında Türkiye’yi yurt dışında temsil eden Getir, yeni satın alımlarla büyümeye devam ediyor. Getir bu defa ABD’de online market hizmeti sunan Freshdirect’i resmen satın aldı. Getir'in yıllık 650 milyon dolar ciroya sahip olan şirketi ne kadara satın aldığı açıklanmadı.

    Getir bu satın alımla birlikte ABD’deki varlığını güçlendirecek. New York, New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde hizmet veren Freshdirect; meyve, sebze, et, süt ürünleri ve hazır yiyecek satışı ve hızlı teslimatı yapıyor. Freshdirect markasının korunarak faaliyetini sürdürmesi ve Getir uygulamasının içerisine Freshdirect’in ürünlerinin eklenmesi bekleniyor.

    Getir’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

    "Bu satın alım, şirketimizin yolculuğunda önemli bir kilometre taşını işaret ediyor ve Getir ile FreshDirect için yeni fırsatlar, genişletilmiş yetenekler ve gelişmiş iş birliği getireceğinden eminiz. FreshDirect üyelerimizi Getir topluluğuna resmî olarak davet etmekten mutluluk duyuyoruz!"

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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