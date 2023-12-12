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    Anlık Bildirim

    İnternet alışverişinde yeni dönem: Kargo iade ücretini tüketici ödeyecek!

    İnternet alışverişlerinin iade sürecinde değişiklik yapıldı. 1 Ocak'tan itibaren başlayacak değişiklik ile internetten alınan ürünlerin iadesinde kargo ücretini tüketici ödeyecek.
    Kargo iade ücretini tüketici ödeyecek! Tam Boyutta Gör
    İnternetten alışverişin son yıllarda yaygınlaşmasıyla kargo şubelerinde artan iade işlemlerinin sorun yaratmaya başlaması neticesinde iade sürecinde değişiklik yapıldı. 1 Ocak'tan itibaren başlayacak değişiklik ile internetten alınan ürünlerin iadesinde kargo ücretini tüketici ödeyecek.

    Malın ayıplı olması durumunda ücreti satıcı ödeyecek

    Ticaret Bakanlığı'nın 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kararı ile tüketici satın aldığı ürüne ilişkin, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecek. Tüketici, iade masrafını karşılamakla yükümlü olacak. Malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacak. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilecek.

    İnternetten en çok giyim ürünleri satın alınıyor

    2023 yılının ilk 3 ayında internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren kişilerin %75,5'i giyim, ayakkabı ve aksesuar aldı.

    2023 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde soru yaşayan kişilerin oranı %27.1 oldu.En fazla karşılaşılan sorunlar sırasıyla %13,6 ile teslimatın belirtilenden daha yavaş olması ve %11,1 ile yanlış veya hasarlı mal, hizmet teslimi oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1714 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    e-ticaret, internetten alışveriş ve
    3 etiket daha kargo iade ücreti Teknoloji Haberleri Yaşam
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