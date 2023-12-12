İnternet alışverişinde yeni dönem: Kargo iade ücretini tüketici ödeyecek!

Tam Boyutta Gör İnternetten alışverişin son yıllarda yaygınlaşmasıyla kargo şubelerinde artan iade işlemlerinin sorun yaratmaya başlaması neticesinde iade sürecinde değişiklik yapıldı. 1 Ocak'tan itibaren başlayacak değişiklik ile internetten alınan ürünlerin iadesinde kargo ücretini tüketici ödeyecek.

Malın ayıplı olması durumunda ücreti satıcı ödeyecek

Ticaret Bakanlığı'nın 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kararı ile tüketici satın aldığı ürüne ilişkin, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilecek. Tüketici, iade masrafını karşılamakla yükümlü olacak. Malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacak. Tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilecek.

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İnternetten en çok giyim ürünleri satın alınıyor

2023 yılının ilk 3 ayında internet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren kişilerin %75,5'i giyim, ayakkabı ve aksesuar aldı.

2023 yılının haziran, temmuz ve ağustos aylarında web sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılan alışverişlerde soru yaşayan kişilerin oranı %27.1 oldu.En fazla karşılaşılan sorunlar sırasıyla %13,6 ile teslimatın belirtilenden daha yavaş olması ve %11,1 ile yanlış veya hasarlı mal, hizmet teslimi oldu.

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Kargo iade ücretini tüketici ödeyecek!