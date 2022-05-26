Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Getir’den kötü haber: Büyük işten çıkarma yolda

    Yüksek enflasyon oranları ve makro ekonomik daralma Getir’in planlarını alt üst etti. Önemli bir oranda işten çıkarmaya hazırlanan firma genişleme planlarını da gözden geçirecek. 
    3

    Getir
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizin decacorn olarak tanımlanan girişimi Getir zor günler geçiriyor. Global ekonomik kriz Getir’i de vurmuş durumda. Agresif büyüme planları revize edilirken büyük bir işten çıkarma dalgası da yolda.

    Getir zor günler geçiriyor

    12 milyar dolar değerlemeye ulaşan ve 9 ülkede faaliyet gösteren Getir toplamda 32 bin kişi istihdam ediyor. Market siparişleri yanında yemek ve büyük market siparişleri de alan Getir son olarak iş bulma modülünü de devreye almıştı. Ne var ki hızlı büyüme planları mevcut bütçe koşullarını aşmaya başladı.

    Yapılan açıklamalara göre Getir toplam iş gücünün yüzde 14’ünü kesiyor. Yaklaşık 4480 çalışanın resmi olarak faaliyet gösterilen ülkelere göre işten çıkarılacağı belirtiliyor. Ayrıca pazarlama tarafında bazı ödül veya kupon gibi unsurların da kesileceği tahmin ediliyor. Şimdilik firma herhangi bir pazardan çekilmeyi düşünmüyor.

    Özellikle pandemi döneminde patlama yapan kurye hizmetleri pek çok önemli oyuncunun doğmasını veya büyümesini sağlamıştı. Yüksek enflasyon ve makro ekonomik koşullar ise bunları geri almaya başladı. Getir’in rakiplerinden Gorillas satış opsiyonlarını masaya yatırırken Klarna da iş gücünün yüzde 10’unu kesme kararı aldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

    Profil resmi
    jubeii 1 saat önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

    Profil resmi
    AirSupport 4 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

    Profil resmi
    TheEndBeqins 4 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    RichesMen +183 cocainbar +140 deniz006 +137 E1nsZweiPolizei +134 cagatayf +82 yolcum +76 Akasha_Ether +70 maximus01982 +68 Bloodin +57 4S14N_HUNT3R +55
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    94 Kişi Okuyor (6 Üye, 88 Misafir) 30 Masaüstü 64 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    2912 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    getir, Teknoloji Haberleri ve Internet
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili108,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı321b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 9C
    Xiaomi Redmi 9C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G8 2W8Z5EA
    HP 250 G8 2W8Z5EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız