Getir’den kötü haber: Büyük işten çıkarma yolda

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Ülkemizin decacorn olarak tanımlanan girişimi Getir zor günler geçiriyor. Global ekonomik kriz Getir’i de vurmuş durumda. Agresif büyüme planları revize edilirken büyük bir işten çıkarma dalgası da yolda.

Getir zor günler geçiriyor

12 milyar dolar değerlemeye ulaşan ve 9 ülkede faaliyet gösteren Getir toplamda 32 bin kişi istihdam ediyor. Market siparişleri yanında yemek ve büyük market siparişleri de alan Getir son olarak iş bulma modülünü de devreye almıştı. Ne var ki hızlı büyüme planları mevcut bütçe koşullarını aşmaya başladı.

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Yapılan açıklamalara göre Getir toplam iş gücünün yüzde 14’ünü kesiyor. Yaklaşık 4480 çalışanın resmi olarak faaliyet gösterilen ülkelere göre işten çıkarılacağı belirtiliyor. Ayrıca pazarlama tarafında bazı ödül veya kupon gibi unsurların da kesileceği tahmin ediliyor. Şimdilik firma herhangi bir pazardan çekilmeyi düşünmüyor.

Özellikle pandemi döneminde patlama yapan kurye hizmetleri pek çok önemli oyuncunun doğmasını veya büyümesini sağlamıştı. Yüksek enflasyon ve makro ekonomik koşullar ise bunları geri almaya başladı. Getir’in rakiplerinden Gorillas satış opsiyonlarını masaya yatırırken Klarna da iş gücünün yüzde 10’unu kesme kararı aldı.

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