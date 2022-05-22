Türk havacılığında dönüm noktası: SyberJet satın alınabilir

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Son dönemde havacılık konusunda büyük ilerlemeler kaydeden Türkiye, yerli savaş uçağı için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu yolda önemli bir katkı olacağı düşünülen tarihi bir satın alım haberi gündeme düştü.

SyberJet Aircraft için görüşmeler başladı

Bir kaç gündür Türk havacılık kulislerinde gündeme gelen dedikodular bu hafta daha kesin bir şekilde dillendirildi. Tolga Özbek tarafından elde edilen bilgilere göre Amerikan iş jeti üreticisi SyberJet Aircraft ile satın alım görüşmeleri yapılıyor.

Anka İHA, Kazakistan'da üretilecek 1 hf. önce eklendi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ekipleri ve Türk iş adamları tarafından oluşturulan bir konsorsiyum tarafından yürütülen görüşmeler başarıya ulaşırsa şirketin çoğunluk hisseleri satın alınacak. Ayrıca üretimin de Türkiye’ye taşınması planlanıyor.

İş dünyasında ilk günden dikkatleri üzerine çeken SJ30i iş jetinin Türkiye’de üretilecek olması ihtimali önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Halen test süreci devam eden 6-8 koltuk kapasiteli SJ30i jeti 8.5 milyon dolar fiyat etiketine sahip.

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