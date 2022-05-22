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    Türk havacılığında dönüm noktası: SyberJet satın alınabilir

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ekipleri ve Türk iş adamları tarafından oluşturulan bir konsorsiyum SyberJet Aircraft şirketini satın almak için görüşmelere başladı.
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    TUSAŞ
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    Son dönemde havacılık konusunda büyük ilerlemeler kaydeden Türkiye, yerli savaş uçağı için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu yolda önemli bir katkı olacağı düşünülen tarihi bir satın alım haberi gündeme düştü.

    SyberJet Aircraft için görüşmeler başladı

    Bir kaç gündür Türk havacılık kulislerinde gündeme gelen dedikodular bu hafta daha kesin bir şekilde dillendirildi. Tolga Özbek tarafından elde edilen bilgilere göre Amerikan iş jeti üreticisi SyberJet Aircraft ile satın alım görüşmeleri yapılıyor.

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) ekipleri ve Türk iş adamları tarafından oluşturulan bir konsorsiyum tarafından yürütülen görüşmeler başarıya ulaşırsa şirketin çoğunluk hisseleri satın alınacak. Ayrıca üretimin de Türkiye’ye taşınması planlanıyor.

    İş dünyasında ilk günden dikkatleri üzerine çeken SJ30i iş jetinin Türkiye’de üretilecek olması ihtimali önemli bir dönüm noktası sayılabilir. Halen test süreci devam eden 6-8 koltuk kapasiteli SJ30i jeti 8.5 milyon dolar fiyat etiketine sahip.

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    TheEndBeqins 21 dakika önce

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