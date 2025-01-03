n11, 2024'te en çok satılan ürünleri açıkladı

- n11'de en çok satılan ürünler neler?
- En çok sipariş 20.00-21.00 saatleri arasında
- Alışveriş hacmi 2,5 katına çıktı
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n11'de en çok satılan ürünler neler?
n11’de 2024’ün en çok satılan ürünü bulaşık deterjanı oldu. Ardından cep telefonu ve saç şekillendirici ürünleri takip etti. Kedi maması ve termosun da en çok tercih edilen
ürünler arasında yer aldığı açıklandı. En çok favori listesine eklenen ürün ise el yüz havlu seti oldu. Kadın kullanıcılar ağırlıklı olarak mutfak gereçleri, kozmetik ürünleri ve ev tekstilini tercih ederken erkekler otomotiv- yapı market, elektronik ve giyim kategorilerinde alışveriş yaptı.
n11.com’dan en çok alışveriş yapan şehirlerde İstanbul, Ankara ve İzmir ilk üç sırada yer aldı. Ardından Bursa, Antalya ve Kocaeli takip etti.
En çok sipariş 20.00-21.00 saatleri arasında
2024 yılında en çok siparişin verildiği saat aralığı 20.00-21.00 saatleri arası oldu. Bir kullanıcı 2024’te 1.814 sipariş vererek yılın alışveriş rekorunu kırdı. En çok alışverişin yapıldığı gün 11.11 kampanyalarının olduğu 11 Kasım 2024 tarihi olurken, ikinci gün ise 9 Ocak 2024 tarihi oldu.
Alışveriş hacmi 2,5 katına çıktı
Şirketten yapılan açıklamaya göre n11’in 2024’teki alışveriş hacmi önceki yıla göre 2,5 kat arttı. Her iki alışverişten birinde n11 kuponları kullanıldı. Taksitli alışveriş hacmi önceki yıla göre yüzde 150 oranında arttı.
Getir, 2023’ün Haziran ayında n11 hisselerinin tamamını satın almıştı. 2024 yılında ise Getir, n11 hisselerinin tümünü Getir’in kurucu ortaklarından Serkan Borançılı’nın sahibi olduğu Borancılı Teknoloji A.Ş.’ye devretti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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