MSB açıkladı: Almanya’ya ait Patriot sistemi Kürecik’te görevi devraldı

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Tam Boyutta Gör ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşıyla birlikte NATO tarafından Türkiye’ye konuşlandırılan hava savunma sistemlerine yenisi eklendi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya tarafından Malatya’ya Patriot sistemi konuşlandırıldı.

ABD'nin görev süresi doldu

Malatya’daki Kürecik üssüne 18 Mart 2026’da NATO tarafından ABD’nin Patriot hava ve füze koruma sistemi konuşlandırılmıştı. ABD'nin 90 günlük görev süresi sona erdi ve 24 Haziran 2026 tarihinde Almanya görevi ABD'den devraldı. Almanya'ya ait Patriot sisteminin de 90 gün boyunca görev yapması bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"NATO Daimî Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya’ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sistemi Kürecik/Malatya’ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD PATRIOT hava savunma sisteminden görevi devralmıştır."

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ABD'nin bölgedeki görevi Almanya'ya devretmesiyle birlikte mevcut Patriot hava savunma sistemi başka bir bölgeye sevk edilecek. Bu nedenle Türkiye’de NATO Daimi Savunma Planı kapsamında konuşlandırılan hava savunma sistemi sayısında artış olmadı. NATO'ya ait uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin dağılımı şu şekilde:

Adana İncirlik Üssü: 1 adet PATRIOT PAC-2 ve 1 adet PATRIOT PAC-3

Malatya Kürecik Üssü: 1 adet PATRIOT PAC-3

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü: 1 adet SAMP/T

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