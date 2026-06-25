Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSB açıkladı: Almanya’ya ait Patriot sistemi Kürecik’te görevi devraldı

    Almanya, ABD'nin Malatya Kürecik üssündeki görevi devralarak bölgeye Patriot hava ve füze savunma sistemi kurdu. Almanya'ya ait Patriot sistemi etkinleştirildi. 

    MSB açıkladı: Almanya’ya ait Patriot sistemi görevi devraldı Tam Boyutta Gör
    ABD ve İsrail’in İran’a karşı savaşıyla birlikte NATO tarafından Türkiye’ye konuşlandırılan hava savunma sistemlerine yenisi eklendi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya tarafından Malatya’ya Patriot sistemi konuşlandırıldı.

    ABD'nin görev süresi doldu

    Malatya’daki Kürecik üssüne 18 Mart 2026’da NATO tarafından ABD’nin Patriot hava ve füze koruma sistemi konuşlandırılmıştı. ABD'nin 90 günlük görev süresi sona erdi ve 24 Haziran 2026 tarihinde Almanya görevi ABD'den devraldı. Almanya'ya ait Patriot sisteminin de 90 gün boyunca görev yapması bekleniyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "NATO Daimî Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya’ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sistemi Kürecik/Malatya’ya konuşlandırılmış ve 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD PATRIOT hava savunma sisteminden görevi devralmıştır."

    ABD'nin bölgedeki görevi Almanya'ya devretmesiyle birlikte mevcut Patriot hava savunma sistemi başka bir bölgeye sevk edilecek. Bu nedenle Türkiye’de NATO Daimi Savunma Planı kapsamında konuşlandırılan hava savunma sistemi sayısında artış olmadı. NATO'ya ait uzun menzilli hava ve füze savunma sistemlerinin dağılımı şu şekilde:

    • Adana İncirlik Üssü: 1 adet PATRIOT PAC-2 ve 1 adet PATRIOT PAC-3
    • Malatya Kürecik Üssü: 1 adet PATRIOT PAC-3
    • Konya 3'üncü Ana Jet Üssü: 1 adet SAMP/T
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk Linux akıllı gözlüğü

    H
    hasandemirrr 1 hafta önce

    çok güzel

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    fujitsu klima metin2 pvp volte iptv opel vectra 2.0 expedition 33 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    TECNO Spark GO
    TECNO Spark GO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Tulpar T7
    Monster Tulpar T7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum